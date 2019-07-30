 Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції"

Про це п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив в інтерв’ю "УП".

На запитання, чи задоволений він результатами парламентських виборів, Порошенко відповів: "Тут не можна бути задоволеним або недостатньо. За Конституцією, носієм державної влади є народ. Кожен державний діяч повинен приймати вибір народу. Це вибір народу.

Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на зразок Шарія, організованих ізсередини країни.

Чи вдалося їм нам перешкодити? Ні".

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Порошенко також додав з приводу отриманого його політсилою результату 8,1%: "Скільки захистили, стільки й маємо.

На скільки об'єктивно ми могли претендувати? Набагато більше. Це вже зараз я можу це сказати. Хочу підкреслити, що під час виборчої кампанії я ніколи про це не говорив.

Але у нас був десяток політичних сил, які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає ніяких шансів, але керуючись то власними амбіціями, то будь-якими іншими мотиваціями, пішли, і 15-20% голосів були розсіяні".