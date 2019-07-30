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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4405) Порошенко (9533) Європейська Солідарність (84)

 Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції"

Представники поліції працювали проти "Європейської Солідарності" на парламентських виборах.

Про це п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив в інтерв’ю "УП".

На запитання, чи задоволений він результатами парламентських виборів, Порошенко відповів: "Тут не можна бути задоволеним або недостатньо. За Конституцією, носієм державної влади є народ. Кожен державний діяч повинен приймати вибір народу. Це вибір народу.

Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на зразок Шарія, організованих ізсередини країни.

Чи вдалося їм нам перешкодити? Ні".

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Порошенко також додав з приводу отриманого його політсилою результату 8,1%: "Скільки захистили, стільки й маємо.

На скільки об'єктивно ми могли претендувати? Набагато більше. Це вже зараз я можу це сказати. Хочу підкреслити, що під час виборчої кампанії я ніколи про це не говорив.

Але у нас був десяток політичних сил, які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає ніяких шансів, але керуючись то власними амбіціями, то будь-якими іншими мотиваціями, пішли, і 15-20% голосів були розсіяні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140251
 
   
 Топ коментарі
 
Что сетки и авоськи тяжко было раскидывать? Ая яй...А как же хотелось как раньше чтоб менты ручными были и обеспечили дутую победу. Бедняжка. Меньше интервью, больше походов на допросы!
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Против вас должны были ещё работать прокуратура,СБУ,НАБУ,военная прокуратура и много кто ещё,но они твари решили закрывать глаза на ваше казнокрадство и прочее воровство.
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Петя так нифига и не понял
Технологии, полиция, Гройсман, марсиане

Как считал людей быдлом, так и считает
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Ноет потому, что причина не в наличии врагов (они будут всегда), а в неспособности и даже отсутствии попыток дать им отпор. Величественно не замечать - не то время нынче!
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отлуп можна було би дати, якщо би народ хоч трошки довіряв нашим правоохороним органам. Які могли би сказати (стосовно, наприклад, Петра): "тут нічого нема", і народ, хоч би частково, але повірив ьи. Але ж ви самі бачите, що навіть СБУ (яка стільки операцій провела в інтересах держави) - не довіряють... Я вже не кажу про ГПУ (хоча: Луценко поставив же роботу, запустив більш-менш справжню правоохорону діяльність!, не порівняти часи Шокіна і тепер!). Ну, а за МВС, суди, НАБУ, САП та ДБР - і говорити нічого...
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Да не про правоохоронные речь!
Трудно рассказать историю с отпуском? Трудно рассказать про липецкую фабрику? Трудно пояснить про панамский оффшор?
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Да что там полиция, даже этот ненавистный украинский народ мешал Свиночолому гетьману пролезть во власть.
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40 процентов люмпенов?
Та это пока сало от прошлой власти в холодильнике не закончилось
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Сала от свиней на долго хватит, если начать их садить.
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Ну меня-то садить не за что. А вот платных троллей из порохатой свинофермы за манипулирование общественным мнением вполне возможно, что начнут садить.
Так что, как говорится, не рой другому могилу - сама в нее попадешь...
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що, нову статтю в кримінальний кодекс вигадало, одоробло?
Так твій словниковий енурез так само підходить під "маніпулірованіє"... Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 7309
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Серьезно не за что? А если память напрячь?))) А если у друзей, сослуживцев и соседей поспрашивать? С десяток статей наберется))) И вы и сами это прекрасно знаете))) Так, что про "яму" не забывайте)) Бумеранг штука не благодарная)))
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Нарушитель закона вопит, что ему не позволили сфальсифицировать выборы. Ну-ну!
Пока у нас не будут реально сажать бывших президентов, министров и других топ чиновников - соблазн воровать, продолжит толкать людей на преступления.
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Почему Порошенко обвиняет во всех своих лажах других?
Так ведут себя только лузеры!
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Це паталогічний жлоб та себелюбець! Кроми свого "я" для нього не існує нічого. Всі повинні його любити і працювати, виключно, на нього. В іншому випадку то не люди....
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Це нам давно відомо. Поліція заважала підкупляти виборців, а так би ого-го, набрав би не менше 8,5%!!!
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капуста кнуряке сорвало моск, помутило розум, одело розовые очи. пройдоха, тебя вычислили, потому - то и пролетело как гАвно по - трубам. прощай и на колыму, гнидо!
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Народ Украины, дал пинка поросенко - за его непомерную жадность,наглость, постоянную ложь..
главное, не дать этому клептоману и мародеру поросенко - сбежать из Украины и избежать наказания..
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сам ты себе могилу рыл из-за своей неуемной жадности и цинизма,причем рыл грейдером,с которого тебя стянули в 2014 году.А зря стянули....у страны был шанс....выбрав Тимошенко.
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Мразь пейсатая. Он до сих пор не понял почему пролетел?
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Барыга ! Зная свой антирейтинг . нужно было обьявить . что ты не принимаешь в выборах . Сейчас бы был другой президент . а ты чесал бы яйца не переживая о тюрьме .Но ты ненасытный и пока ты превращаешься в скунса .
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Что было то было , это правда . Хотя , полиция не то чтобы целенаправленно работала против Петра , а просто бездействовала . Во время провокаций , со стороны национальных жинок например , аваковских шестёрок . Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 5794 .
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Достаточно вспомнить как С14 попытались на юлином сборище развернуть плакаты "хто замовив Катю..." и как при этом на них отреагировали аваковские менты... При этом нацжён на подобные акции против Пороха, менты чуть ли не на собственном транспорте возили!
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наша совість чісна і разум нє памутнєн уся галасавалі за мяня а усьо зхвабрікавалі
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Посмотрим как запоют зебилы, когда Беня начнёт по полной использовать, подмятого под себя, Авакова...
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Удалось ли им нам помешать? Нет .

Я так понимаю что поражение Пороха , судя из его слов, было прогнозируемое .
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Вполне прогнозируемым . При такой оголтелой и яростной пропаганде и агитации против него , и не слишком склонному к адекватному мышлению обществу , это было очень прогнозируемо . Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 338 .
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Ответь мне на один вопрос - можно ли опорочить кристально чистого и честного человека, не дающего к этому оппонентам ни единого повода, причем так, что бы в это поверило абсолютное большинство народа?
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Можно . Если я тут на ЦН буду регулярно и методически , каждый день, в течении месяца , обвинять тебя , допустим , в том что ты поджёг Нотр Дам де Пари , через время в это поверит 1% здешних читателей . Если я продолжу , через два месяца мне поверит 5% , через полгода 20 , и т.д.

Брехне верят намного больше чем правде ,, как там говорил Геббельс - чем невероятнее ложь , тем больше ей верят . .
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Авакова использовали,теперь гудбай! Я одного не пойму почему всё так тихо и никого не садят,из крупняка,ведь украли миллиарды,а коррупция какая серьёзная в Украине и всё это крупное стадо чиновников коррупционеров думает ,что если вытянула из совка очередного Брежнева ,то их не коснётся наказание,но все так и не понимают .что государство Украина ещё и воюет с Россией,а не просто играет в 15 км от городов в пионерскую военную зарницу Хотелось спросить у Президента Зеленского .почему "лодка" не движется? Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 5969
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Потому что сначала нужно доказать что мильярды дийсно украдены . На это могут уйти годы , и не факт что воровство подтвердится . Пока же эти обвинения , на уровне сплетен . Обычная журналистская трескотня , которой , верить - себя не уважать . !! .
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Зебики, так когда клован по Скай Апу свое мнение выскажет?
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вероятно, он хочет сразу высказаться и по Арселору и по Ковальской и по Металхолдингу…
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Не просто полиции, а всего кабмина вместе взятого.
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Грося элементарно скоммуниздил почти все деньги, заложенные в бюджет на индексацию пенсий и жилищные субсидии, ремонт дорог, постоянно повышал цены на подакцизных товары, мутил с поставщиками услуг, что заставляло народ тратить кучу времени на забеги по разным водоканала и по., покрывал мафиозного авакова, явно имея процент от наркоторговли и игрового бизнеса.
Перечислять все - никакого времени не хватит.
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Он просто советский как и его Кернес ,и многая другие,всё украинское у них как советское,просто это совковая эпидемия,а также генная трусость перед старшим братом с Московии Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 5410
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Это у них не совковая эпидемия, а совковый уклад жизни. Он просто для них комфортный.
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Если это результат анализа выборов, то у Порошенка нет никакого политического будущего! Народ просто люстрировал порошенковскую команду, а он сам этого даже не осознает!
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Посмотрим как у Зеленского выйдет борьба с коррупцией,а также прикрытие ближнего,вот посмеёмся.жаль что 10 лет Украина потеряет над кремлёвским эксперментом.
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Дурной тон , отвечать от имени всего народа . На выборы пришла его только половина , за слуг проголосовала лишь половина из пришедших , образно - это где то каждый четвёртый житель Украины . А это далеко не весь народ . Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 2889 .
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Чому це поразка , Порох що хотів те зробив - обрав своїм наступником Зе і доклав над зусиль привести його до влади . До того ж підставивши плече окупаційній платформі за життя українців в тюрмах Колими і Магадану. Перемога очевидна , так щей сам трохи голосів набрав..
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И смылся за границу отказавшись от госохраны. Не вернется?
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Очень надеюсь, что теперь к работе полиции против Порохатого Шоколатье и иже с ним добавится работа ДБР, НАБУ, САП, СБУ и, в конечном итоге, пенитенциарной системы и исполнительной службы (по конфискованному имуществу).
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Порохло програло,бо воно клінічне брехло,нахабно обдурило свій електорат,брехало і крало саме і крала вся його шобла безкарно,всі прагнення Майдану було сплюндровано за це Порохла на палю разом з Мєртвєчуком і Собаковим.
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При всем своем умище, Петр ничего не понял. Низкий процент проголосовавших за него - наглядный результат ЕГО деятельности и бездеятельности. И нечего искать виноватых. В своей команде пошерстить надо и на себя в зеркало взглянуть. Иногда помогает. Если не помогло, то Петр просто живет в параллельном мире.
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Это давно известно. Чтобы сделать выводы нужно прежде всего критично взглянуть на себя и на свою деятельность со стороны. Проанализировать. Но не в этом случае. Порошенко просто неспособен к самокритике и самоанализу. Он же не клоун чтобы над собой постебаться. Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 7957
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Нормально, тобто порох визнав, що під час його президенства поліція впливала на вибори? Нормально. А як на мене брехати і барижнічати менше треба було, та кума пуйла в Україну запускати.
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Так никто и не спорит. Иначе фальсификаций было бы в разы больше.
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Воровать надо было в три раза меньше ....
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"Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців": російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА призначеного Зеленським Кириленка, щоб показати "громадянську війну"
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Воровать не нужно. Врать не нужно. Симулировать реформы не нужно. Наживаться на войне не нужно. Тогда бы о Зе не было бы и речи. А кивать на зеркало с кривой рожей последнее дело.
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-кивать на зеркало с кривой рожей последнее дело. )) Вот именно . Нечего кивать на Петра . Порошенко про вибори: "Була робота проти нас поліції" - Цензор.НЕТ 9475 .
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я не киваю, а прямо говорю. И то что я говорю подтверждено делами петрушки, а не просто словами. А конкретным государственным органам вообще не кивать и говорить нужно, а заводить уголовные дела и разбираться на сколько рожа таки кривая и выдавать по заслугам, чтоб другим не повадно было.
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А весь цивилизованный мир сказал шо выборы проведены очень качественно, достойный продолжатель дела януковоща хотел по привычке фальсификаций ??? а до растоффа добежал бы ?
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В реформированные суды почему по этому поводу не обратился?
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мародер покайся віддай ті 5 міліардів хабарів в бюджет і можеш собі жити спокійно десь в Молдові
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Коли ти вже загнешся від горілки паскуда
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