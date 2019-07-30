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 Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Середня зарплата в Україні встановила новий гривневий максимум і максимум з 2013 року в доларовому еквіваленті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив економіст Володимир Компанієць.

Середня зарплата в Україні в червні 2019 становила 10783 грн (+ 17,96% за рік), в доларовому еквіваленті вона була $410. Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції становив 8,1% за рік.

Найвищий рівень зарплат у червні місяці зафіксовано в Києві - 15,650 тис. грн, Донецькій області - 12,483 тис. грн та Київській області - 11,130 тис. грн.

Найнижчий - у Кіровоградській області - 8,574 тис.грн, Чернігівській області - 8,578 тис. грн і Тернопільській області - 8,686 тис. грн.

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Найбільше в Україні як і раніше заробляють працівники фінансової та страхової діяльності - в середньому 18,1 тис. грн, працівники в сфері інформації та телекомунікації - 17,6 тис. грн та державного управління і оборони - 15,1 тис. грн.

Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 6,876 тис. грн і в сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - 7,542 тис. грн.

Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць 01

Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць 02
Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць 03
Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140250
 
 
 Топ коментарі
 
С 2015 года по 2019 год средняя зарплата выросла в 3 раза.

ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЁЛ СТРАНУ ПОРОШЕНКО !
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До 4000 баксов осталось совсем чуть-чуть.....зебобик давай поднажми...к Новому году нужно успеть....
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Когда подобные цифры публиковали при Президенте Порошенко...зрадоботня всех мастей на гавно исходила....что мол все это дутое...ничего такого нет....все едет по полвареничка в неделю.....а сейчас тишина....зебобики сидят с языками в собственной сраке....
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Нада не тупо цифры гривневые считать, а что за эти цифры можно купит (как прожить) покупательськие возможности!
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да вся статистика на этом построена
вна РФ вообще в Магадане - самые высокие зарплаты, более 100 тыр в среднем
истина же в следующем
в 2013 году дутая бесконтрольная статистика Януковича показала среднюю зарплату в 410 долл. США ( 2070 грн при курсе 5,05)
после бегства Азарки курс упал, а зарплаты скатились до 250 долл.
сейчас средняя зарплата в Украине - 400 долл. ( без учёта олигархов, заробитчан и левой сферы обслуживания, в т.ч. на курортах)
а как у соседей?
десяток яиц в супермаркете Харькова стоит 22 грн (0,88 долл)., а в супермаркете Ростова-на-Дону - 70 рублей ( 1 долл. 9 центов)
то-есть ценовое соотношение 1:1,24
умножаем те же 9336 грн ( средняя по Харьковской обл.) на 1,24 =11 577 грн - эквивалент для Ростовской области
в рублях это должно составлять 28 942 руб - на деле средняя з/п в Ростовской обл. - 30 647 руб
вывод: харьковчане живут почти на уровне ростовчан, а киевляне значительно впереди
а ведь Ростовская область - твёрдый середнячок по РФ, многие регионы ( Сев.Кавказ, Поволжье, Нечерноземье) недотягивают
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Манипуляция, подобная вашей основывается на том, что сравниваются цены исключительно на продовольствие, которые действительно по некоторым позициям в Украине ниже, чем в других странах. Но почему то умалчивается о ценах на другие необходимые для жизни человека вещи, которые являются вполне сопоставимыми со странами, где зарплата значительно выше. Например, коммуналка, одежда, авто, топливо, жилье, поездка на отдых и т.п.
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а если сравни Харьков и Ростов не по яйцам, а по цене бензина или по количеству купленных новых авто??
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а в чужих руках всегда кажеться что толще
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Судя по вашим "исследованиям" жители Зимбабве с их средней зарплатой в 21$, на порядок лучше живут чем украинцы. У них бананы вообще бесплатно на деревьях растут. Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 6960
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После того, как в Украине все население обложили новым налогом, который называется "тарифы на коммуналку", то показатель уровня средней зарплаты утратил свою актуальность. Сравнивать с 2013 г. уместно только зарплату, очищенную от коммуналки. Поскольку 400 долл. при коммуналке 50 долл. (в зимние месяца) в 2013 г. - это одно, а 400 долл. при коммуналке 150 долларов (в зимние месяца) в 2019 г. - это совсем другое.
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Ты про что гавно своё вываливаешь?
"Чтобы узнать размер субсидии, нужно от общей суммы за "коммуналку" отнять сумму обязательного платежа. То есть за коммунальные услуги вы будете вносить только обязательный платеж, все остальное будет погашать субсидия."
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Все одно це низькі зарплати і вони ніяк не зупинять виїзд за кордон.
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Пока существуют зарплаты в конвертах, "благодарности" от клиентов и пациентов, неоправданно высокие "представительские и командировочные" для чиновников всех рангов, т.е. черный рынок доходов, все эти цифры можно смело скомкать и бросить в мусорную корзину.
PS особенно умилил низкий доход в сфере операций с недвижимостью...)
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Не знаю як пр інших регіонах,а у нас в Луцьку тільки лінивий або неповносправний не знайде роботу за 500 дол. Товариш шукає водія на фуру по Україні,готовий платити 30,адекватних нема.
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ору, есть знакомые во Франковске, город типа Луцка, 7-8 штук чистыми там считается хорошая зарплата))
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300winmag1 Так чому з західної України найбільше людей закордоном,наприклад в Польщі? Нехай всі в Луцьк їдуть.А те що там десь є декілька вакансій з такими зарплатами,це ніщо.
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Тому що в Польщі отримують півтора дол і додому привозять штуку чистими. Даю наводку де вакансій на 500 дол вагон. Модерн Експо, Кромберг і Шуберт, Вілія. І це тільки три підприєства з тих багатьох.
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300winmag1 Ну скільки повно? Якраз деяким людям,які поблизу і живуть може вистачить.Ви так кадете,як кацапи.Зарплати повині підносити будь-де.А то наші люди працюють в польських селах набагато і набагато вищі зарплати отримують.Нехай горе бізнесмени підвищуюють.А то вони самі хочуть жити королями,а людей мати за рабів.
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Это новая методичка у зэботов. До выборов в Украине было полнейшее зубажиння и тарифоцид, а после победы Зэ у нас все хорошо, только придурки и лентяи не могут нормально зарабатывать )))))
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Олександр Столяренко 3eca11f2 Всі хто тягне за владою подібне пише.Раніше деякі так звані порохоботи писали таке.
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Брехун ! Ти ще скажи , що в Луцьку 500 долярів це мінімалка...
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Что-то на ОЛХ в Луцке этого не заметно:
https://www.olx.ua/rabota/lutsk/?search%5Bfilter_float_salary%3Afrom%5D=13000

Одна заграница...
У нас в Херсоне с зарплатой - херня если честно, промышленности не осталось, всем предложено валить рабами в Польшу.
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Рынок - это когда помимо АТ "Одессаоблэнего" есть еще как минимум одно предприятие "....энерго", а лучше три, четыре подобных.
Когда чиновники и депутаты всех уровней, часами рассуждают про "Рынок", то вспоминается Совковая реклама "Летайте самолетами Аэрофлота".
Гройсман - совок, Порошенко - совок, Турчинов - совок. Всех совков проа отправить на свалку и забыть как страшный сон.
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В Киеве 15 000+, в райцентрах и селах 5 000+, итого 15+5=20, делим на 2 чтобы получить среднее, получаем 10))) Одна девственница а вторая проститутка , а в среднем они обе давалки)) П.С. по статистике 52% населения Украины это жители сел и райцентров.
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Олександр Столяренко 3eca11f2 З сіл і райцентрів людям краще закордон поїхати,чим шукати роботу в Києві,чи інших великих містах.
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Ну да, жить годами в общагах и сьемных квартирах в компании левых людей хрен знает где, а не жить с родными в своем городе это конечно очень простой и классный выход)))) По такой логике в Украине самые счастливые люди это жители депрессивных городков на 15 000-20 000 человек. они могут спокойно и счастливо работать в Польше и зарабатывать кучу бабла, не то что какие то нищие киевляне, днепряне. одесситы) Сам то пробовал пожить хотя бы полгода вдали от семьи на съемке в компании периодически бухающих и приводящих шлюх строителей и сварщиков?)
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Олександр Столяренко 3eca11f2 Однак їдуть і не повертаються сюди працювати.Звісно києвлянам зі своїм житлом не погано.Московити також завжди приводять в зразок москву і пітєр.Не малюйте жахи такі,зварювальники взагалі знімають окремі комфортні квартири,бо добре заробляють,в мене є такі знайомі.
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эти ужасы родом из рашки , в европе такое уже не проходит...
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"Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец." - за забором в Польше средняя зарплата достигла 1 200 евро в месяц, что равняется 33 696 грн.
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Khmelnitskiy Ну наші звичайні робітники стільки не отримують.А от мої знайомі з маленького міста під 20 тисяч отримують.В нас такі гроші тут не заробиш.Маю на увазі маленькі міста.
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Три года назад сосед пришёл из армии, осмотрелся и уехал с женой Польшу. В Польше он в супермаркете раскладывал продукты на полки, получал 25 000 грн. в месяц.
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Ну классно конечно получать польскую зарплату а платить по украинским ценам и еще и иметь в Польше свой домик или квартиру чтобы не платить за съем, но увы так не бывает))
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Только еще есть один немаловажный момент: в Польше депутат и прокурор получают 2500 евро, а в Украине 50тыс евро.
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А Я хочу получать зарплату одну гривну,но чтоб я и моя семья за нее жила достойно.Миллионерами мы уже были и носили иногда зарплаты целыми кульками.
Куба, моя соседка там живет с времен СССР, получает плату в 6 пессо.А самолет из Кубы в Киев стоит 8 пессо, а вот из Киева в Кубу уже 1280 баксов которые она и за десятилетие не заработает.
Так что не в количестве денег вопрос а как за заработаные деньги прожить в Украине.
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10% высших зарплат и 10% меньших отсекают. С80% выводят среднию.
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Потрібно ще підняти зарплату Коболєву - і середня зарплата зросте.
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Правильное решение! Чем выше зарплата у министров - тем выше средняя зарплата в Украине. Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 1704
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10 783 грн. это 427 долларов. При Януковиче средняя зарплата была 453 доллара. Ещё немножко и достигнем того что было при Януковиче, а с пенсиями такое не получится. При Януковиче минимальная пенсия была 119 долларов, а сейчас, после всех реформ и добавлений стала аж 62 доллара.
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шоб ещё и тарифы вернуть как при януковиче ...
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Це як середня температура по лікарні - у хворих +40, 9, а внизу у морзі в трупів -10.
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не надо так сильно перевозбуждаться - здесь речь идёт об официальной зарплате, отнимите налогов 41,5% от суммы и получите среднюю на руки... -" ловкость рук и никакого мошеньчиства "
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