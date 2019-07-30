 Середня зарплата в Україні в червні 2019 року сягнула гривневого максимуму - 10 783 грн, - економіст Компанієць. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив економіст Володимир Компанієць.
Середня зарплата в Україні в червні 2019 становила 10783 грн (+ 17,96% за рік), в доларовому еквіваленті вона була $410. Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції становив 8,1% за рік.
Найвищий рівень зарплат у червні місяці зафіксовано в Києві - 15,650 тис. грн, Донецькій області - 12,483 тис. грн та Київській області - 11,130 тис. грн.
Найнижчий - у Кіровоградській області - 8,574 тис.грн, Чернігівській області - 8,578 тис. грн і Тернопільській області - 8,686 тис. грн.
Найбільше в Україні як і раніше заробляють працівники фінансової та страхової діяльності - в середньому 18,1 тис. грн, працівники в сфері інформації та телекомунікації - 17,6 тис. грн та державного управління і оборони - 15,1 тис. грн.
Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - 6,876 тис. грн і в сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - 7,542 тис. грн.
вна РФ вообще в Магадане - самые высокие зарплаты, более 100 тыр в среднем
истина же в следующем
в 2013 году дутая бесконтрольная статистика Януковича показала среднюю зарплату в 410 долл. США ( 2070 грн при курсе 5,05)
после бегства Азарки курс упал, а зарплаты скатились до 250 долл.
сейчас средняя зарплата в Украине - 400 долл. ( без учёта олигархов, заробитчан и левой сферы обслуживания, в т.ч. на курортах)
а как у соседей?
десяток яиц в супермаркете Харькова стоит 22 грн (0,88 долл)., а в супермаркете Ростова-на-Дону - 70 рублей ( 1 долл. 9 центов)
то-есть ценовое соотношение 1:1,24
умножаем те же 9336 грн ( средняя по Харьковской обл.) на 1,24 =11 577 грн - эквивалент для Ростовской области
в рублях это должно составлять 28 942 руб - на деле средняя з/п в Ростовской обл. - 30 647 руб
вывод: харьковчане живут почти на уровне ростовчан, а киевляне значительно впереди
а ведь Ростовская область - твёрдый середнячок по РФ, многие регионы ( Сев.Кавказ, Поволжье, Нечерноземье) недотягивают
"Чтобы узнать размер субсидии, нужно от общей суммы за "коммуналку" отнять сумму обязательного платежа. То есть за коммунальные услуги вы будете вносить только обязательный платеж, все остальное будет погашать субсидия."
PS особенно умилил низкий доход в сфере операций с недвижимостью...)
https://www.olx.ua/rabota/lutsk/?search%5Bfilter_float_salary%3Afrom%5D=13000
Одна заграница...
У нас в Херсоне с зарплатой - херня если честно, промышленности не осталось, всем предложено валить рабами в Польшу.
Когда чиновники и депутаты всех уровней, часами рассуждают про "Рынок", то вспоминается Совковая реклама "Летайте самолетами Аэрофлота".
Гройсман - совок, Порошенко - совок, Турчинов - совок. Всех совков проа отправить на свалку и забыть как страшный сон.
Куба, моя соседка там живет с времен СССР, получает плату в 6 пессо.А самолет из Кубы в Киев стоит 8 пессо, а вот из Киева в Кубу уже 1280 баксов которые она и за десятилетие не заработает.
Так что не в количестве денег вопрос а как за заработаные деньги прожить в Украине.