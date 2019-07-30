 Україна готується до найгіршого "газового" сценарію, - Герус

Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться. Тому готуємося, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту", - сказав він.

Герус додав, що є інтерес європейських компаній щодо своп-угод, тобто вони зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад.

"Приватні трейдери також закачують газ у ПСГ для того, щоб його продавати взимку", - зазначив Герус.

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Представник Президента нагадав, що "Газпром" готовий відновити переговори після виборів, коли буде зрозуміла українська політична палітра і новий уряд.

"Я думаю, що зараз він вже очевидно зрозумілий, тому найближчим часом будуть відновлені перемовини з Росією стосовно транзиту і закупівель газу, тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким 5 мільярдів кубометрів газу має бути закуплено за ціною хабу без всіляких плюсів", - зазначив Герус.

Разом з тим, в Нафтогазі запевнили, що мають запасний план на випадок, якщо переговори з Газпромом щодо транзиту газу будуть невдалими. Про це в інтерв'ю каналу "KRYM - критичне мислення" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми не проти переговорів. Ми завжди готові їх вести. Ми їх ведемо з бажанням мати контракт. Ми їх ведемо з бажанням мати нормальні відносини. Але також ми чітко говоримо: у нас завжди є план Б. Цей план Б ми вже кілька разів реалізовували у відносинах з Газпромом. Щоразу цей план рятував ситуацію", - сказав Коболєв.

За його словами, якщо трапиться так, що Росії вдасться побудувати Північний потік - 2, Україна через Нафтогаз зможе отримати компенсацію.

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"Через новий судовий процес у Стокгольмі, в якому Нафтогаз вимагає від Газпрому певні фінансові компенсації за ті механізми, які нам дозволяє чинний контракт. Ми точно його (позов. - Ред.) ініціювали, але чітко показали, якщо з нами не домовлятися, це завжди буде мати наслідки", - нагадав Коболєв.

Він підкреслив, що кінцева мета переговорів Нафтогазу і Газпрому - підписання нового контракту на максимально довгий період з максимально вигідними для України умовами.

Як повідомлялося, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.