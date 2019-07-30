 В окупованому Криму почався збір грошей для оплати штрафів кримськотатарським активістам, засудженим у Москві

Про це в коментарі Крим.Реалії розповіла активістка і правозахисниця Лутфіє Зудієва, передає Цензор.НЕТ.
"Коли з'явилися перші штрафи у політично вмотивованих адміністративних справах, в народі, в рамках "Кримської солідарності" природним чином народилася ініціатива "Кримський марафон". Її суть у тому, щоб всі охочі взяли участь у виплаті штрафу і, таким чином, висловили свою підтримку. Щоразу, коли кримських татар незаконно штрафують, у відповідь стартує ця народна ініціатива. Так буде і цього разу. Уже можна говорити про те, що в Криму вкотре стартує ця ініціатива. Залишити сам на сам з призначеними штрафами людей, які, ризикуючи, поїхали в Москву, щоб висловити незгоду народу з репресіями, ми не можемо", - розповіла вона.
Зудієва також висловила надію, що влада України підтримає ініціативу щодо оплати штрафів кримськотатарським активістам.
"Ці люди (оштрафовані активісти. - Ред.) караються за свою політичну позицію, за незгоду з масовими репресіями щодо кримських татар. Влада України солідарна з нашою позицією і, звичайно, було б здорово, якби люди відчули підтримку в рамках марафону з боку держави", - пояснила правозахисниця.
Суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Затриманих оштрафували на загальну суму - 360 тисяч рублів.
Всього штрафи в розмірі 20 тисяч рублів кожному були призначені Рустему Таїрову, Едему Абдулаєву, Олександру Гаврикову, Кязіму Усеїнову, Наріману Ібраїмову, Зенуру Аппазову, Елеонору Ізмаїлову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Іззету Сайфуліну, Марлену Джемілєву, Ремзі Бейтуллаєву, Рефату Камілову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаєву, Едему Алієву, Еміну Рустемову, Аметхану Умерову.
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Нагадаємо, російські силовики 11 липня біля будівлі Верховного суду РФ у Москві затримали 46 кримських татар. Їх відвезли у ОВС району Басманний і ОВС у справах Міщанського району. Кримські татари приїхали в Москву, щоб підтримати своїх співвітчизників, фігурантів "справи про так званий тероризм" на суді з розгляду апеляції на вирок.
поздно ребята. опоздали на 5 лет,
нужно было защищать крымский свой парламент 28.02.2014, когда росиские челавечки приехали его захватывать.
а вы защищали кого?? под одеялом у себя дома.
вместе с чубаровым.
да, убили бы расиские пару сот чел татар, но крым бы остался .
а счас - поздно.
нефиг ныть. енто на 200 лет.
уже легенды народные пошли.
была толкучка 27.02, потом все разошлись по домам под одеяла.
ночью с 27 на 28 приехали рос человечики и заняли парламент.
вот и УСЕ.
а почему разошлись, почему не остались, как в киневе на 3 месяца с палатками??
ну так рассказал один недавно, что позвонил чубарову в 2 часа ночи, что мол давай присылай людей под парламент, бо рускине приехали занимать. на что чубаров ответил, что енто не маедело - у вас армия-милиция.
типа обиделся на киевскую власть за то, что не дала землю татарам.
ну так счас имеют свою землю. по полной.
тоячно как в киеве, порошенко сдал украину путину - воровал у солдат, гнал макароны ахметова врагам данецким,
а чубаров сдал крымский парламент. а где живые щиты?
где живые татарские щиты в 2014 феврале против живых щитов расиских казачков??
нет.
ну на нет и суда нет. сидите ждите.