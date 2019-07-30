 В окупованому Криму почався збір грошей для оплати штрафів кримськотатарським активістам, засудженим у Москві

Про це в коментарі Крим.Реалії розповіла активістка і правозахисниця Лутфіє Зудієва, передає Цензор.НЕТ.

"Коли з'явилися перші штрафи у політично вмотивованих адміністративних справах, в народі, в рамках "Кримської солідарності" природним чином народилася ініціатива "Кримський марафон". Її суть у тому, щоб всі охочі взяли участь у виплаті штрафу і, таким чином, висловили свою підтримку. Щоразу, коли кримських татар незаконно штрафують, у відповідь стартує ця народна ініціатива. Так буде і цього разу. Уже можна говорити про те, що в Криму вкотре стартує ця ініціатива. Залишити сам на сам з призначеними штрафами людей, які, ризикуючи, поїхали в Москву, щоб висловити незгоду народу з репресіями, ми не можемо", - розповіла вона.

Зудієва також висловила надію, що влада України підтримає ініціативу щодо оплати штрафів кримськотатарським активістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманих у Москві кримських татар оштрафували на загальну суму 360 тис. рублів, - адвокат Зудієва

"Ці люди (оштрафовані активісти. - Ред.) караються за свою політичну позицію, за незгоду з масовими репресіями щодо кримських татар. Влада України солідарна з нашою позицією і, звичайно, було б здорово, якби люди відчули підтримку в рамках марафону з боку держави", - пояснила правозахисниця.

Суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Затриманих оштрафували на загальну суму - 360 тисяч рублів.

Всього штрафи в розмірі 20 тисяч рублів кожному були призначені Рустему Таїрову, Едему Абдулаєву, Олександру Гаврикову, Кязіму Усеїнову, Наріману Ібраїмову, Зенуру Аппазову, Елеонору Ізмаїлову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Іззету Сайфуліну, Марлену Джемілєву, Ремзі Бейтуллаєву, Рефату Камілову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаєву, Едему Алієву, Еміну Рустемову, Аметхану Умерову.

Читайте також: В окупованому Криму трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в психлікарню, - адвокат Семедляєв

Нагадаємо, російські силовики 11 липня біля будівлі Верховного суду РФ у Москві затримали 46 кримських татар. Їх відвезли у ОВС району Басманний і ОВС у справах Міщанського району. Кримські татари приїхали в Москву, щоб підтримати своїх співвітчизників, фігурантів "справи про так званий тероризм" на суді з розгляду апеляції на вирок.