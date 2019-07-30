 Щонайменше 40 осіб, затриманих на масовому протесті в Москві, заарештовано, 79 - оштрафовано

Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

Максимальний термін арешту становив 30 днів.

Журналісти проєкту зазначають, що ще 79 затриманим присудили штрафи на загальну суму 1,339 млн руб.; кількість заарештованих не остаточна, оскільки станом на 23.30 за московським часом судові засідання тривали.

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Нагадаємо, 27 липня понад 1300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували "Путін х#йло!".