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Все про:арешт (992) затримання (2972) Москва (601) протест (944)

 Щонайменше 40 осіб, затриманих на масовому протесті в Москві, заарештовано, 79 - оштрафовано

За попередніми даними 29 липня московські суди взяли під арешт не менш як 40 учасників масового мітингу на підтримку опозиційних кандидатів на виборах у Мосміськдуму.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

Максимальний термін арешту становив 30 днів.

Журналісти проєкту зазначають, що ще 79 затриманим присудили штрафи на загальну суму 1,339 млн руб.; кількість заарештованих не остаточна, оскільки станом на 23.30 за московським часом судові засідання тривали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 липня понад 1300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували "Путін х#йло!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140236
 
 
 Топ коментарі
 
І що? 99% цих затриманих орків підтримують кримнаш і Недоросію. Так що нехай одне одного там хоч з'їдять.
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По поводу последних событий в Москве.
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.

Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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Да я, если не забываю, пишу от имени женского рода. Забываю - проскакивает.
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А чему же она научила вас. Да и истории они такие разные.
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300 років, а нічого не змінилось. Ось і вся історія.
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І що? 99% цих затриманих орків підтримують кримнаш і Недоросію. Так що нехай одне одного там хоч з'їдять.
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Более того, эти орки поддерживади беркутню когда те убивали украинцев
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Самая лучшая фотка имхо когда девочка тыкает менту конституцию рф
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Не "человек", а "кацапов". Тщательнее надо, тщательнее.
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нас рать спросите у этих 40 человек чей Крым в большинстве ответ будет очевиден
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Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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Тобто вони пов'язали більше 1200 учасників і з них покарання отримали тільки трохи більше 100? Іншим 1100 навіть порушення закону пришить не вдалося...
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После того чем обернулся "майдан" 2014 года для Украины - майданувальников не жалко.
Даже если их начнут расстреливать.
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Для вирішення проблем з Росією потрібні креативні ідеї. Це портрет Наталії Розумихи.
Щонайменше 40 осіб, затриманих на масовому протесті в Москві, заарештовано, 79 - оштрафовано - Цензор.НЕТ 6975
Треба, щоб кожен кацап знав про неї, бо їй вклонилась російська імператриця. Її син "задовольняв" туж саму імператрицю. Тому... цей портрет потрібно відправляти на передову в кожен підрозділ та на всі дипломатичні зустрічі з кацапами.
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"Маловато! Маловато будет!"...(с) А взагалі то,кацапня, раз ваз б"ють менти кийками,значить вони вас таки *******. А ви не ціните...
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