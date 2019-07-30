 Щонайменше 40 осіб, затриманих на масовому протесті в Москві, заарештовано, 79 - оштрафовано

Про це повідомляє "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.
Максимальний термін арешту становив 30 днів.
Журналісти проєкту зазначають, що ще 79 затриманим присудили штрафи на загальну суму 1,339 млн руб.; кількість заарештованих не остаточна, оскільки станом на 23.30 за московським часом судові засідання тривали.
Нагадаємо, 27 липня понад 1300 учасників протесту затримали в Москві. Люди скандували "Путін х#йло!".
Честно говоря, я хотел бы дружественных отношений с Россией, кто бы что не говорил. Но только тогда, когда (и если) они сбросят путина и главное путинизм. Я лично верю, что это когда-нибудь произойдет. Давайте не забывать о том, что ветер свободы и демократии повеял именно из Москвы. Всей душей поддерживаю вышедших на митинг москвичей. Посмотрите, послушайте и вспомните, какой была Россия еще каких-нибудь 20 лет назад https://youtu.be/v5nG5IQ5dMY 👏.
Наутилус Помпилиус : Хлоп - Хлоп
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Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
Даже если их начнут расстреливать.
Треба, щоб кожен кацап знав про неї, бо їй вклонилась російська імператриця. Її син "задовольняв" туж саму імператрицю. Тому... цей портрет потрібно відправляти на передову в кожен підрозділ та на всі дипломатичні зустрічі з кацапами.