 "Голос" - Зеленському: "Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає жорстких дій"

Про це партія "Голос" заявила 29 липня, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає від президента жорстких дій. Оприлюднення розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва та виявлені факти можливого незаконного втручання суду в діяльність інших органів влади вимагають від президента Володимира Зеленського невідкладних дій, що доведуть його готовність відмовитись від "ручної" судової системи і по-справжньому перезавантажити судову реформу", - сказано в повідомленні.
"Голос" вважає, що "зволікання з боку влади створює умови для уникнення відповідальності фігурантами розслідувань і може свідчити про намір зберегти "кишенькові" суди".
"Щоб довести задекларований перед виборами намір оновити судову систему, закликаємо президента Володимира Зеленського публічно викласти свою позицію, сприяти притягненню фігурантів справи до відповідальності, гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та пов'язаних корупційних схем, а також вжити заходів для зупинення проведення конкурсу на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини", - йдеться в заяві.
"Голос" також закликав Генеральну прокуратуру України (ГПУ) "оперативно розглянути питання про оголошення підозри голові і суддям ОАСК і іншим фігурантам розслідуваних злочинів".
"Ці кроки продемонструють готовність до справжніх змін, в тому числі і в судовій гілці влади, за які проголосували українці на президентських і парламентських виборах", - підкреслили в партії.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
ВИБОРНІСТЬ СУДДІВ.
і до виборів допустити всіх з юридичною освітою
https://www.youtube.com/watch?v=svUX2mmMDbo
ДО ГОЛОСУ .ПОДАННЯ ГЕНПРОКУРОРУ НЕОБХІДНО РОБИТИ В УСТАНОВЛЕНІЙ ФОРМІ.НА КОЛІНАХ І В ТРЬОХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ(В ПОТРІЙНОМУ РОЗМІРІ)..
ВТІМ,Я У ВІДПУСТЦІ./ЛУЦЕНКО.
"Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели из страны в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом сообщает портал «Страна.ua». По данным издания, они добирались до места назначения двумя самолетами. Так, 28 июля бывший украинский лидер, сын Алексей и его жена Юлия, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания." "Перед отлетом экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны."
Ранее Порошенко посетил Объединенные Арабские Эмираты. Хмара сказал, что он ездил туда прятать деньги. После визита Порошенко в Объединенные Арабские Эмираты какая-то новая Арабская фирма купила что-то аграрное в Украине, думаю, что то был замаскированный Рошен.
Теперь рот закрыли и свернулись калачиком.
Уволив очередного председателя РГА, так и не возвратился с отдыха зиц-президент Зеленский.
НИКТО. НИКОГДА. НЕ СМОЖЕТ ПОСАДИТЬ ПОРОШЕНКО.
Ну, разве что, отшлепает Богдана и браслетики оденет с именами судей...
... почему наш президент должен что-то делать с олигархами если порох ничего не сделал...
... новый президент не должен отвечать за суды которые старый реформировал...
... во всем вина проклятого старого президента, он виноват даже в том что новый стал президентом...
... скоро старый президент получит по заслугам, новый его накажет...
Люди, очнитесь, вдумайтесь в этот бред! Мы зачем, вообще, президента выбираем? Если ошибки нового оправдывать тем, что старый ничего не делал, то с какого перепугу нам ждать улучшения. Старый не сделал, значит и с нового спроса нет ? И этот бред вы оправдываете? Вы зачем голосовали, с какой целью? Ждете реванша? Хотите наказать предыдущего, и все? Вам больше ничего не надо? Вас все уже устраивает? Серьезно? Пришел Ющенко - погнал бочку Кучму, пришел Янукович - наказал Юлю, пришел Порох - Янека по попе, пришел Зе нужно срочно наказать П, других забот у нас нет. Прям детский сад. И весь зал, вся страна рукоплещет. Разбилась на 2 лагеря и делают ставки - посадит не посадит, накажет не накажет. А все остальное побоку, главное у нас оправдание: старые нихрена не делали, значит и новые не должны. Ведь это то, что ждет от президента его электорат, который с пеной у рта его защищает. У меня невольно проскакивают сомнения, можем ли мы считать себя вменяемыми, вообще?
Или ЦИК огласил официальные результаты только по Слуге народа ?