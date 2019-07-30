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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
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 "Голос" - Зеленському: "Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає жорстких дій"

Президент України Володимир Зеленський має жорстко відреагувати на ситуацію з Окружним адміністративним судом Києва (ОАСК), судді якого фігурують у справі про можливе зловживання службовим становищем.

Про це партія "Голос" заявила 29 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає від президента жорстких дій. Оприлюднення розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва та виявлені факти можливого незаконного втручання суду в діяльність інших органів влади вимагають від президента Володимира Зеленського невідкладних дій, що доведуть його готовність відмовитись від "ручної" судової системи і по-справжньому перезавантажити судову реформу", - сказано в повідомленні.

"Голос" вважає, що "зволікання з боку влади створює умови для уникнення відповідальності фігурантами розслідувань і може свідчити про намір зберегти "кишенькові" суди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

"Щоб довести задекларований перед виборами намір оновити судову систему, закликаємо президента Володимира Зеленського публічно викласти свою позицію, сприяти притягненню фігурантів справи до відповідальності, гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та пов'язаних корупційних схем, а також вжити заходів для зупинення проведення конкурсу на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини", - йдеться в заяві.

"Голос" також закликав Генеральну прокуратуру України (ГПУ) "оперативно розглянути питання про оголошення підозри голові і суддям ОАСК і іншим фігурантам розслідуваних злочинів".

"Ці кроки продемонструють готовність до справжніх змін, в тому числі і в судовій гілці влади, за які проголосували українці на президентських і парламентських виборах", - підкреслили в партії.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140235
 
   
 Топ коментарі
 
Зато голос зебилов молчит на новые расследования Бигуса!
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Голос прроррезался...
🤔
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как можно перезагрузить судебную систему если там все в третьем поколении сидят родственники и все повязаны, аби языком ляпнуть заявление он сделал .
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Судей надо менять 100%,не какая люстрация,конкурсы,отбор не помогут,пусть пострадают 5% хороших ,но 95 % гавнюков уберем ,причем не всех на пенсию а хоть половину на нары,то что сотворили с судебной системой где на падло в мантии нет управы это абсурд
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блеф, выбирать среди болота ? откуда там возьмется царевна? Даже делая из присяжных ,все равно один должен быть ***** в мантии ,а **** ***** и есть "Голос" - Зеленському: "Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає жорстких дій" - Цензор.НЕТ 5771
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конкуренція,сер...
і до виборів допустити всіх з юридичною освітою
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Зеленский Голосу: «Не гавкайте, не ваше собачье дело».
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Для начала нужно разобраться и наказать авторов этой коррумпированной системы - потроха и весь бпп,а уже потом менять систему.
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Щось не пам'ятаю таких вимог сявіка барижному режиму парашена! А тут, генпридурка ще не змінили, фракції в Раді ще нема, а від сявіка вже висер!!!
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"Голос" також закликав Генеральну прокуратуру України (ГПУ) "оперативно розглянути питання

ДО ГОЛОСУ .ПОДАННЯ ГЕНПРОКУРОРУ НЕОБХІДНО РОБИТИ В УСТАНОВЛЕНІЙ ФОРМІ.НА КОЛІНАХ І В ТРЬОХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ(В ПОТРІЙНОМУ РОЗМІРІ)..

ВТІМ,Я У ВІДПУСТЦІ./ЛУЦЕНКО.
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подозрения нужно предъявлять не судьям , вернее не только судьям ОАС, а руководителям ГПУ! Нужно уже сей час арестовывать то что не успел продать и готовиться к задержаниям после смены руководства ГПУ
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Почему не сообщают, что Зеленский выпустил Порошенка из Украины?

"Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели из страны в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Об этом сообщает портал «Страна.ua». По данным издания, они добирались до места назначения двумя самолетами. Так, 28 июля бывший украинский лидер, сын Алексей и его жена Юлия, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания." "Перед отлетом экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны."
Ранее Порошенко посетил Объединенные Арабские Эмираты. Хмара сказал, что он ездил туда прятать деньги. После визита Порошенко в Объединенные Арабские Эмираты какая-то новая Арабская фирма купила что-то аграрное в Украине, думаю, что то был замаскированный Рошен.
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....так все уже знают... что когда борт вылетел в Дубай из Стамбула... то командир отключил ответчик... и сразу приземлился в Сочи. Поэтому и исчез с системы вашего отслеживания. Петра уже видели в Сочи на пляже )))))))
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Думаете зебилы настолько тыпые, что этот бред зайдет? Хотя может и правда, может настолько тупые...
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А на каком основании должен был не выпускать? Быдло все не может простить мальдивы и тут острую зависть. что тогда испытала?
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Мужички, вы свое дело сделали? Голоса Порошенко оттянули? Молодцы.
Теперь рот закрыли и свернулись калачиком.
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Сдав в эксплуатацию второй дом для военнослужащих в Калиновке, Винницкой области (общая стоимость 37 млн. гривен) убыл на отдых экс-президент Порошенко.
Уволив очередного председателя РГА, так и не возвратился с отдыха зиц-президент Зеленский.
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Я повторял это много раз. Еще раз - для особо тупых
НИКТО. НИКОГДА. НЕ СМОЖЕТ ПОСАДИТЬ ПОРОШЕНКО.
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Простите, а кто сказал что его хотят посадить? Оченьмногих хотят посадить-Ахметова, Авакова, Левочкина , Кучму...Бойко вместе с его кампашкой...Но есть закон!
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Как бы там не было.А обучение пойдет на пользу.Когда-нибудь и наша страна будет в списке лучших вузов по обучению.Я верю в это.Верьте и вы.Тогда получиться.А все обсмеивать? Какой в этом смысл?
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за неделю??)) а можно мне пообучатся за державній счет, недельку, даже не так круто, "Кришталевий палац" сойдёт??))
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я теж оптиміст. але не настільки..Бо тенденція інша(
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Скільки ж гі-на в Україні??? Сепарська мерзота,агенти фсб готові на все ,щоб очернити Порошенко--бо він единий президент,який не став на коліна перед фашистом путіним. Через це весь сказ---бо готові бути під зеками (бо самі такі), під любим лайном.
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Жестко это как?
Ну, разве что, отшлепает Богдана и браслетики оденет с именами судей...
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З коментів зюзяботів зрозумів, що Київський окружний "суд" чіпати не можна. "Голос" - Зеленському: "Ситуація з Окружним адмінсудом Києва вимагає жорстких дій" - Цензор.НЕТ 2427
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Из коментов ничего не ясно.А вот вам ясно ли, что зацепи они этот воз без подготовки , и пойдет цепная реакция...Их надо менять как и все МВД во главе с этим главарем ОПГ.Но нужна подготовка и люди.
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Почитаешь комментарии и становится страшно, такое чувство, что люди воспринимают выборы как игру какую-то, только не могу понять, кто и что пытается доказать. Кто выиграл, тот умнее? Отлично, Зеленский - президент, поздравляю его электорат! Граждане, Вы победили! Притом дважды, - и во вторых выборах тоже. И что в итоге? Что мы слышим....

... почему наш президент должен что-то делать с олигархами если порох ничего не сделал...
... новый президент не должен отвечать за суды которые старый реформировал...
... во всем вина проклятого старого президента, он виноват даже в том что новый стал президентом...
... скоро старый президент получит по заслугам, новый его накажет...
Люди, очнитесь, вдумайтесь в этот бред! Мы зачем, вообще, президента выбираем? Если ошибки нового оправдывать тем, что старый ничего не делал, то с какого перепугу нам ждать улучшения. Старый не сделал, значит и с нового спроса нет ? И этот бред вы оправдываете? Вы зачем голосовали, с какой целью? Ждете реванша? Хотите наказать предыдущего, и все? Вам больше ничего не надо? Вас все уже устраивает? Серьезно? Пришел Ющенко - погнал бочку Кучму, пришел Янукович - наказал Юлю, пришел Порох - Янека по попе, пришел Зе нужно срочно наказать П, других забот у нас нет. Прям детский сад. И весь зал, вся страна рукоплещет. Разбилась на 2 лагеря и делают ставки - посадит не посадит, накажет не накажет. А все остальное побоку, главное у нас оправдание: старые нихрена не делали, значит и новые не должны. Ведь это то, что ждет от президента его электорат, который с пеной у рта его защищает. У меня невольно проскакивают сомнения, можем ли мы считать себя вменяемыми, вообще?
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Вина Порошенко в одном, что он сепарскую и прокацапскую мразь в Украине не уничтожил. Короче говоря побаивался их трогать, что не скажешь про дебилоидов из команды Зедебила. Они как раз Порошенко попробуют уничтожить, чтобы не было конкурентов как дурных 73% разводить и чтобы им никто ничего не говорил. Свой шанс Порошенко упустил.
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Да не читайте вы этот бред домашних хозяек! Всегда был такой люд , которому ПО ЖИЗНИ ВСЕ ОБЯЗАНЫ! Сегодня они ждут это от Зеленского.Но это их проблема-их недостаток ума и образования, чтоб понять какими темпами двигается экономика и производство.Не впечатляйтесь! Тут и недоросли , и безграмотные кухарки и люди типа : дай мне то , что положено! А я подумаю, буду ли работать на это государство...В этом то и проблема жизни.Тунеядства больше,чем работающих.Вы гляньте на них, они все сидят у богатых на дежурствах спят! Или ЧП организовали и медком торгуют, не особо заморачиваясь что имеет государство от их деятельности.Нет государственных умом.Да и просто мозгов...Как -то поиздержался народ в этом...-пустоголовые потребители!
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Проблема в том, что они в спешке за публикацией доказательства собрать не смогли...
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Что бы не говорили поклонники политических сериалов о бедном рыцаре, Коломойский всё это затеял для решения своих проблем, а это невозможно без контроля судов, посмотрите как они в последние два-три месяца штампуют решения в его пользу. Стряпчий Коломойского по тёмным делам господин Богдан (аналог Портнова при Януковиче, кстати Богдан весьма ценит Портнова и с ним советуется) уже обо всём договорился с продажными "судьями" и "правоохранителями", так что тем можно спокойно выдохнуть и дальше грабить караваны. К слову сказать, Вакарчук неплохо начинает.
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Славик, так действуй, начинай.
Или ЦИК огласил официальные результаты только по Слуге народа ?
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"Голос" Вакарчука правий. В Окружному суді та Печерському м.Київа необхідно проводити тотальну чистку. Назви цих судів вже давно стали мемами в інтернеті із-за їх, м'яко кажучи, дуже сумнівних рішень
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славик, а нахрена здесь "голос")) президента, тут как-то и без него нормальный прокурор справляется, це аби щось вякнути??))
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Что? от зависти пухнешь? Не пухни! Он прошел в ВР! И он победитель , а ты гав-гавкатель.Не более.И если депутат, глава партии что-то говорит, значит ИМЕЕТ ПРАВА НА ЭТО!
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от чего я пухну??)) ну, прошёл, ну и што, авторитет большой?? учитывая колличество идиотов на этих выборах, для него это было совсем не сложно, а, насчет имеет право говорить, так он только это и имеет, ой, умеет
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интересно, Сявік заявит это с трибуны Рады, или это он для перманентного эффекта задвинул ?
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Интересно сеня из сеней, ты научишься когда -нибудь нормально говорить? Или так и будет тявкать как бобик из подворотни?
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шо это он погавкать решил? Пинчуку разрешили трубы на росию продавать. Всё! С тебя хватит! Заткнись и помалкивай в тряпочку.
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Пропищал эрзац демократ-патриот. Никогда не поверю этому фальшивому голоску.
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