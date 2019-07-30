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Все про:обстріл (5369) Донбас (12619) найманці РФ (839) операція Об'єднаних сил (1424)

 Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Найманці РФ порушують домовленості щодо режиму тиші і ведуть обстріли позицій українських воїнів, зокрема із забороненої мінськими угодами зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 30 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"29 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемету; в районі населеного пункту Гнутове – з міномету калібру 82 мм; неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету", - йдеться в повідомленні.

"Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець дістав поранення", - зазначили в штабі ОС.

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"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - констатували в штабі ОС.

Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140234
 
 
 Топ коментарі
 
а что делать?
Клоун приказал - офицеры Генштаба ответили есть!
Вот нет у нас в ВСУ своих гордых Пиночетов и "Черных полковников"....
Не доросла еще украинская нация до этого ...
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Вже і козі зрозуміло як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди проеб, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з хуйлом напросився на разгавор. А хуйло його провертів на х..ю як катенка. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки з 10 фальшими паспортами зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р.

Ясно "шо стрелять нельзя, а русская ДРГ с бомбами можна"(С), ну а як ту дрг відгониш "кагда стрелять низзя", навіть коли виявлять ? Такими кварталовськими приколами армію деморалізували. Деякі автори пишуть що 9тис. військових відмовились продовжити контракт і звільнились. https://enigma.ua/users/don_colonel.
За такого управління москалі незабаром шибениці (виселици) будуть ставити на Хрещатику, а ЗЕБАНДА десь під Франківськом у бункері ЗКП шукатиме "марадьорав".
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Одужання пораненому бійцю.
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Ненадолго ж хватило результатов разговора с пю. Опытные люди очень не советовали, но зю знает всё само. Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2061
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а что делать?
Клоун приказал - офицеры Генштаба ответили есть!
Вот нет у нас в ВСУ своих гордых Пиночетов и "Черных полковников"....
Не доросла еще украинская нация до этого ...
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Негайно потрібно створювати війська БПЛА, які будуть постійно тримати в повітрі над лінією фронту сотні ударних та розвідувальних БПЛА і застосовувати їх за першої ж потреби, щоб унеможливити обстріли терористами позицій ЗСУ! Зеленський давно мав віддати такий наказ і Хомчак вже мав працювати в цьому напрямку - на базі військ зв'язку створити новий рід військ - Війська безпілотних засобів розвідки та ураження!
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а чего вы от него (Зеленского) ждали? он привык решать проблемы в раше договорняками. наверняка он думает, что и тут можно как-то стать на колени и договориться... Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8418
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лично я ничего хорошего от клована не ждал... но народ оказался слишком муууудрым. Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8108
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Я особисто був впевнений, що після "ґумового конвою" початок обстрілів - справа часу. А ситуацію бачу так: Європа дала грошей на міст у Станиці Луганській. Міст можна і не будувати. А можна збудувати з дешевого пінопласту. А потім імітувати загострення ситуації і рознести його фугасом. В кінці у воду, а мільйони євро - на кишеню. Але орки вперлися. Їм європейці напряму грошей не дадуть, бо вважають їх терористами. А нова українська влада ділитися не бажає, бо "козирі" всі у неї. Або пропонує їхнім командирам якийсь мізерний процент. Ось, поки йшли "торги", орки вимушено не стріляли. Видно не домовились про поділ на умовах, які б їх задовільнити. Тому слід очікувати поступового нарощування вогню. Ніякої політики. Простий "бізнес" по відмиванню грошей.
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Прямо история времен петра мальдивского, хрюкобот, ты во времени потерялся ?)
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Добре, що ти знайшовся! 😁 А чого це тебе так чіпляє? Теж на гроші претендуєш? Не вийде. Стефанчуку на їжу не вистачить. Тим більше, що брата годувати треба. 😊
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у меня адекватная работа, я хороший спец, я даже пока за границу работать не собираюсь))) что меня цепляет ??? шо хрюкобот врет ??? с какого перепугу ??? все давно знают , все связанное с порошенко на 99% ВРАНЬЕ
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Я радий, що ви це визнали. А по каналу "Г+Г" - так всі 200 відсотків брехня! 😁Думаю, ближче до зими крім вас це зрозуміє більша частина зеленої секти. 😊
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Я не знаю что там на канале каком, у меня телевизор считается устаревшим прибором, снят с эксплуатации. Вы утверждаете шо Зе такой же пройдоха и вор как порошенко ??? если так то за страну обидно конечно((( , а на чем-то основано, кроме охренительных историй от рошеновской фабрики грез ???
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Ну а президент мира что, на новом пиано импровизирует
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При Порошенке такого не было, ну никто не стрелял, все мирные договоренности выполнялись Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7226
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при Порошенко в голову никому не могло прийти сделать хоть что-то не согласовав это предварительно с партнерами и союзниками. во всяком случае, такого кидалова, такого открытого, совершенно наглого, неприкрытого игнорирования позиции Запада, как при Зеленском, не было. сперва находили конценсус, потом действовали. а у Зеленского все наоборот - сперва позвонить *****, а потом, не солоно хлебавши, предлагать все решить в будапештском формате. Зеленский - идиот.
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Сестра живет на Донбассе. Приезжала 2 недели назад. Ради интереса привезла какую-то их газету. Там сводки с точностью до наоборот "Бандеровская военщина обстреляла из запрещенного оружия... один наш воин погиб, двое ранены..." Комедия. Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 1744
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а зачем приезжала если не секрет?
За 2-й пенсией?
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Украинским можно.
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Вже і козі зрозуміло як ЗЕБІЛ дагаварилса, куди не засуне свого носа всюди *****, як у зовнішній так і внутрішній політиці. Ще й з ****** напросився на разгавор. А ***** його провертів на х..ю як катенка. Москалям по..х, Українців як вбивали так і вбивають, пята колона піднялась, ярі сєпари з українофобами та урки з 10 фальшими паспортами зайшли в Раду.. Такого піз...ца в Україні не було ще з 91р.

Ясно "шо стрелять нельзя, а русская ДРГ с бомбами можна"(С), ну а як ту дрг відгониш "кагда стрелять низзя", навіть коли виявлять ? Такими кварталовськими приколами армію деморалізували. Деякі автори пишуть що 9тис. військових відмовились продовжити контракт і звільнились. https://enigma.ua/users/don_colonel.
За такого управління москалі незабаром шибениці (виселици) будуть ставити на Хрещатику, а ЗЕБАНДА десь під Франківськом у бункері ЗКП шукатиме "марадьорав".
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+ Стопяцот, вйна почалась не 20.02.2014 року як оруть "зеботи", бо то були часи торгових відносини з ворогом внутрішнім і зовнішнім а 20.05.2019! Саме 20 травня ви всі "зебіляки" неоцінили фішки введення вс і закону про колабраціонізм та сепаратизм та відповідальність цим проявам і підло вліпили 8 %, скотиняки!
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а шо зе проходив службу?? воно ж по канцертах маскавітов їздило розважати, бо як сам казав, що він маларос!! таким и є, нічого поки і не змінилось... ах да, я вам нічого не должен - "В.Зеленский"
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Армія хіба набирається не для того, щоб стріляти?
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мирный кацап это зажмуренный кацап! Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7073
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Нє, а цікаво. Перестала з'являтися інформація про загиблих. Кожного дня- ;один поранений;.

Рівно один.
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і начебто повинен радіти, що нема загиблих (сумно що всеж є поранений...майже кожен день)
але десь не глибоко в душі... ловиш себе на думці...що напевно не дуже вже і правдива ця інформація... і зовсім щось нема в цій новині про "отвєткі" від наших... чи їх заборонили???
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Обстреливали ,но всё в молоко ,что есть хорошо ,получается, что им не отвечали ,подорвался на мине ,фсё как то сложно в этом мире.
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Тролів годуєте?..от вони мають що тут жерти
Его задача - манипулировать социумом потихоньку, разжигая страсти, сея вражду и провоцируя ругань. Самому при этом оставаясь в тени.
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Ну нічого дивного нема, рогаті знову за своє, цікаво, чому наші не дають відповіді, казали ж штабні, що будуть "адекватну")))відповідь давати??? а обстріли починають сбільшуватись...
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Зеленский! Та шо ж это такое?! Почему они стреляют? Почему наши парни страдают? Ты ш президент!!!
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Вот прямо сейчас в районе Водяного и Гнутово лупят с минометов и ККП по нашим войскам. ВСУ не отвечают.
Ночью стреляли из нейтральной зоны в районе Станично-Луганского.
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А не все ли равно с какого оружия тебя убьют "разрешенного" или "запрошенного"? Логика войны ПРОСТА, если не соблюдается перемирие, то должны идти полномасштабные и массированные военные действия не смотря на людские или материальные потери, иначе не будет ни перемирия, ни мира!
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Не волнуйтесь, вот придут в Раду "Слезы народу" все исправят.
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при этом зебики продолжают всем втирать что зеля договорился, и обстрелов уже нет
им точно мозг сломали...
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