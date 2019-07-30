 Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 30 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"29 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемету; в районі населеного пункту Гнутове – з міномету калібру 82 мм; неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету", - йдеться в повідомленні.

"Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець дістав поранення", - зазначили в штабі ОС.

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"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - констатували в штабі ОС.