 Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 30 липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
"29 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемету; в районі населеного пункту Гнутове – з міномету калібру 82 мм; неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету", - йдеться в повідомленні.
"Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець дістав поранення", - зазначили в штабі ОС.
"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - констатували в штабі ОС.
Клоун приказал - офицеры Генштаба ответили есть!
Вот нет у нас в ВСУ своих гордых Пиночетов и "Черных полковников"....
Не доросла еще украинская нация до этого ...
За 2-й пенсией?
Ясно "шо стрелять нельзя, а русская ДРГ с бомбами можна"(С), ну а як ту дрг відгониш "кагда стрелять низзя", навіть коли виявлять ? Такими кварталовськими приколами армію деморалізували. Деякі автори пишуть що 9тис. військових відмовились продовжити контракт і звільнились. https://enigma.ua/users/don_colonel.
За такого управління москалі незабаром шибениці (виселици) будуть ставити на Хрещатику, а ЗЕБАНДА десь під Франківськом у бункері ЗКП шукатиме "марадьорав".
Рівно один.
але десь не глибоко в душі... ловиш себе на думці...що напевно не дуже вже і правдива ця інформація... і зовсім щось нема в цій новині про "отвєткі" від наших... чи їх заборонили???
Его задача - манипулировать социумом потихоньку, разжигая страсти, сея вражду и провоцируя ругань. Самому при этом оставаясь в тени.
Ночью стреляли из нейтральной зоны в районе Станично-Луганского.
им точно мозг сломали...