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Все про:ГПУ (3110) Павловський_Ігор (42) Гандзюк (346)

 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Павловський їздив на футбол, оскільки у нього закінчився термін дії запобіжного заходу, - ГПУ

У Генпрокуратурі заявили, що фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігор Павловський не порушував умов запобіжного заходу, тому що він у нього закінчився.

Про це заявив представник ГПУ Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, термін домашнього арешту Павловського закінчився, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу за станом його здоров'я.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше активісти спільноти "Хто замовив Гандзюк?" повідомили, що Павловський 28 липня їздив на матч Суперкубка України з футболу в Одесі, і стан здоров'я не завадив йому це зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередньому президенту бракувало політичної волі, новому - не бракує, - батько Гандзюк після зустрічі із Зеленським

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140233
 
 
 Топ коментарі
 
Інтерв'ю з петьою на УП.. Перечитайте - дуже цікаво..
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/07/29/7222233/
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Обратите внимание кто поставил лайки под предыдущим сообщением в котором содержится ссылка на враньё педофила Шария🤔
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И что? - всех поздравляем, всем цветы?Посмотрите на "личико", еще раз прочтите статус - ФИГУРАНТ...
Порадовались?(((
А девочка страшной смертью не умерла ,.. нет, сразу не умерла -
ДОЛГО И БОЛЬНО У-МИ-РА-ЛА
( Капсом обычно не пользуюсь, но в данном случае.....................)
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Адвокат батька Катерини Гандзюк Євгенія Закревська в коментарі УНІАН повідомила, що прокуратура не надає інформації про те, який запобіжний захід обрано Павловському і чи взагалі його обрано. Вона зазначила, що прокуратура не інформує її навіть про судові засідання у справі Павловського. Це сталося після того, як справу Павловського було виокремлено в окреме провадження від основної справи про вбивство активістки. Хоча, зазначила адвокат, офіційно прокуратура жодної інформації про вилучення батька активістки Віктора Гандзюка та її із справи Павловського не надавала.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/m/politics/10634445-termin-zapobizhnogo-zahodu-zakinchivsya-u-gpu-poyasnili-chomu-hvoriy-figurant-spravi-gandzyuk-rozvazhavsya-na-matchi-v-odesi.html
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Обратите внимание кто поставил лайки под предыдущим сообщением в котором содержится ссылка на враньё педофила Шария🤔
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И что? - всех поздравляем, всем цветы?Посмотрите на "личико", еще раз прочтите статус - ФИГУРАНТ...
Порадовались?(((
А девочка страшной смертью не умерла ,.. нет, сразу не умерла -
ДОЛГО И БОЛЬНО У-МИ-РА-ЛА
( Капсом обычно не пользуюсь, но в данном случае.....................)
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Ну и где сейчас зеактивисты , которые толпами слонялись и все на Порошенко наседали ?
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Дык я к тому что на улицах их не видно . Неужто Аваковым забанены ? Скорее выборы прошли и финансирования нету .
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А когда на улицах они были?
Или вы с шариками путаете
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Зелебеня тоже на футболе присутствовал. Хоть не в одной ложе матч смотрели Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку у него закончился срок действия меры пресечения, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7782?
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Со слов зези - Павловский такой же президент как и он сам .
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И исполнители убийства и заказчики и зезя в одной компании президентов - Это из кенгурационной речи , если что .
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кажуть, Мародёр так нажрался, шо не пропустили на стадион
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Кто каже? Сливной помет? Ты поменьше соловьиный помет жри
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вот уже правосудие....всех судей и разного рода сотрудников служб просто разогнать к ******...ну кого не задержат под стражу, или кого либо не посадят на немножко...то у всех заканчивается срок пребывания под стражей а прокуратура или следователи не подавали ходотайства на продление ареста...а остальных бандюганов и маньяков убийц выпустили по закону ********* ******** савченко,пол куша отсидели как бонус .сейл...пол строка в подарок! ну красотище....хахахаха сидеть то некому! а третья категория преступников имеет своих родственников и поддельников в судах и спецслужбах и поэтому высшая каста неподсудна.... ОДНИ ПОДОЗРЕНИЯ ДЕСЯТКАМИ ЕЖЕДНЕВНЫМИ ЗАДЕРЖАННЫМ..ПОСАДОК НЕТ! ну **** экс президент устроил правосудие и законы назначив новых правильных судей...хотя где их взять то тех судей? а клятвы судей депутатов и других чиновников как и клятва ГИПОКРАТА не более чем болтология на библии или на конституции страны...пустой трёп клятва...((
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Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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проглянув відео...і що там? до чого мені суфікси...префікси...іди полікуйся... пиши українською мовою кацапюра.... нік свій підпиши українською... і мені на твої знаки, бробелами і іншим начхати.... все що я пишу тут всім подобається а пишу щодня і немало .і я патріот і чесна людина... до речі а хто такий для тебе кацап....? якщо ті хто говорять і пишуть россійською... то таких як мінімум пів країни і пів героїв АТО на війні. більше всього загиблих на війні російськомовні з російськомовного ДНІПРА до речі... *БУВАЙ КИРИЛЛ....
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міг би...але ти розпочав мене тролити за талончіки мов...кацапюро обізвав..я не люблю сперичатися зі своїми...але свої бувають різні. зайобісті...як вчора одно чучело 40 річне а мені 62 роки до речі.... стидило мене тут що воно закінчіло київський універ а батьки мов кандидати наук а я пишу з помилками і таке інше...я його поставив на місце відповівши що насрати на ваші префікси і пробіли і помилки і те що вони з червоними дипломами....мої знайомі багато хто вже генерали і депутати і таке інше і професори. і всі зімною спілкувалися на рівних... бо мене фуй затролиш... бувай...і пиши українською..УКРАЇНСЬКОЮ!))
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писать по-украински любят требовать как раз фейковые украинцы. есть такой штатный персонаж на мацковской ботоферме.
про "подло" я имел в виду "отвечать так, что мне не приходит уведомление". трудно ответить мне, а не в пустоту?
смысл моего вопроса - удостовериться, что ты достаточно много слышишь украинской речи. только и всего.
я вижу, что льющие дерьмо на Петра получают очень мало информации на украинском языке.
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а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья....На футбол їздити у нього здоров"я є . А дома сидіти під арештом нема. Де логіка.Мабуть животворяща аура нашого преза. який також видлинював від роботи та сидить уже три дні в Одесі. Він також їздив на футбол.
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до речі я нка нього не лью ніде...інколи ось не втримаюсь..але цеж так...до речі я в першому турі проголосував за ПОРОШЕНКО і як бачіш не скриваю....а всі 5 років я був як кажуть порохоботом. бо агітував всіх знайомих і в ютуб і всюду захищав його політику, його сім"ю яку я дійсно вважаю не мажорною і ніде невисовуются по ібіцям різним і відням мов... все супер і сім;я і зовнішня політика супер...але він розчарував як сам бачіш трете місце.8 відсотків всього. його підвело його окруження. куми і непосадки. просто кажучі внутрішня політика до людей і народу. нотердами+ тарифи...корупція всюди а воно аж 5 років..він же сам заявами своїми не раз вибачівся за свої призначення і дії.за те що немає молодих нових облич..що буде все інакше. але вже пізно... в другому турі я просто не проголосував.. а вийшло все так що ВИБОРИ ЗА ЗЕ! прибрали від влади старих хто по 20 років сидів в раді. сепаров багато і бариг. це уже + що я їх там непобачу...якось так все....((
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Урода кислотою треба ******, а його на фудбол відпустили.
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