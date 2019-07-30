 Радник Зеленського, нардеп Радуцький заявив про особливості лікування "представників різних рас". Супрун здивована

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радуцький заявив в інтерв'ю газеті "Ваше здоровье".
Обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.
"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їхнього лікування. Тому протоколи мають бути тільки державними, написаними українською мовою, затвердженими Міністерством охорони здоров'я і Мін'юстом, адаптованими", - сказав Радуцький.
Керівницю Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун ці слова дуже здивували.
"Ми вже нагадували народному депутату Ользі Богомолець, не буває ніяких "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних або територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії", - написала вона в фейсбуці.
Очільниця МОЗ пояснила, що медичні протоколи - універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнтові.
"Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень і пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий", - зазначила Супрун.
Нагадаємо, Радуцький пройшов до парламенту від партії "Слуга народу". Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я.
Радуцкий - чистый бизнесмен от медицины . по образованию тренер - педагог.
Понятное дело , что в депутаты и Богомолец( тю-тю ) , и Радуцкий шли ради денег и выгоды .
Тут намедни отличился потенциальный будущий министр здравоохранения, Радуцкий. В интервью он выдал гениальный абзац: Протоколи інших країн можна брати за основу, але їх обов'язково потрібно адаптувати. Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають й особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мінюстом, адаптованими."
Понятно. Генетические особенности украинцев. Значит надо свои протоколы. Приходит немец в больницу с диагнозом - ему антибиотик. Приходит украинец - подорожник. Бедные американские врачи. У них же там любые расы можно встретить, людей любой национальности и цвета кожи. Как же они бедненькие их лечат одними протоколами. И ведь лечат. И если какой-нибудь врач какой-нибудь клиники, особенно частной, заикнулся, что у них набор разных протоколов для лечения афроамериканцев и белых, то его клинику бы сожгли на следующий день.
Свои протоколы нужны только для того, чтобы впаривать украинцам фуфломицины. Все. Такая вот генетическая особенность украинцев. ДНК лоха. И крайне важной частью реформы медицины от Уляны Супрун был перевод на единый протокол. Чтобы за взятку никакой украинский чиновник не утверждал, что золотые пирамидки могут вылечить от рака. Тем более, мировая наука оторвалась от украинской на сотни лет вперед. В том числе и в медицине. И нам надо просто взять и воспользоваться достижениями последних лет. Ничего сложного. Но Уляна Супрун им не нравится. Причем, по хорошему, они даже не могут честно объяснить почему. Повторять фейки фармацевтической мафии неудобно. Реформа первички всем нравится. И в итоге ее обвиняют в том, что она еще не завершила свою реформу. Реформу, которая идет по четкому плану. И должна двигаться вперед. И предлагают особый путь лечения для уникальных украинцев.
Так вот, эта модель применима к любым реформам. И в первую очередь экономическим. Когда вам рассказывают про уникальность украинской экономики или менталитета украинцев. Менталитета, который исчезает, стоит только украинцу выехать за пределы страны. И если в Украине такой носитель менталитета нарушает правила, проезжает на красный свет, паркуется где захочет, то в Европе украинский генетический код не мешает ему следовать всем правилам и ездить за рулем аки зайчик. В чем отличие? В наличие правил и верховенства права. В Украине он знает, что ему ничего не будет. А в Европе наказание неизбежно. Вот и все. Генетический код украинского менталитета взломан.
Вам говорят, что вредно регулировать украинскую банковскую систему также, как европейскую? Просто хотят вернуть времена, когда банки не регулировались, жили на рефинансировании от Нацбанка и кредитовали бизнес своих собственников.
Вам говорят, что украинская земля святая и нельзя давать ее продавать и покупать, в отличии от всего цивилизованного мира? Просто хотят продолжать наживаться на серых схемах и отжимать собственников паев, собственников земли, которые не могут получать справедливую оценку своей собственности.
Вам говорят, что в Украине в отличие от всего мира не работает жесткая монетарная политика и независимость Нацбанка лишний элемент? Просто хотят опять печатать деньги.
Вам говорят, что вредно для украинцев иметь рыночные цены? Просто хотят вернуть времена, когда зарабатывали на разнице, а платил за все бюджет.
Вам говорят, что вредно в Украине переходить на безналичный расчет и нельзя требовать от бизнеса повсеместной установки кассовых аппаратов? Просто хотят продолжать возить контрабанду и не платить налоги.
Украинская экономика не уникальна. Недоразвита, это правда. Но не уникальна. И украинцы не уникальны. Мы просто бедная страна, мала влияющая на мировую экономику. И такая страна не может претендовать на особый путь или особые знания. Потому что единственное, что у нас хорошо получается - это быть неудачниками. Мы просто должны повторить путь, который прошла Польша и Словакия, другие наши соседи. И не говорить об особом генетическом коде украинец. А если кто-то такое говорит, то он просто хочет оставить систему работающей не правильно. И зачем ему это, уже и не так важно.
Сергей Фурса,
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/2906916812668047
( более того - аллергии, хронические заболевания, индивидуальные реакции на что-то, режим труда-отдыха, место обитания (город-село) и даже особенности экологии в этой местности... мне кажется надо обязательно учитывать)
а расы? может он имел ввиду не расы, а менталитет??? привычки и особенности наши