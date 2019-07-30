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Все про:Конгрес США (266) санкції (2347) Скрипаль (454)

 У Конгресі США закликали Трампа перейти до другого етапу санкцій проти РФ за отруєння в Солсбері

У комітеті Палати представників Конгресу США у закордонних справах закликають президента США Дональда Трампа перейти до другого етапу санкцій проти РФ за інцидент із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок" у британському Солсбері.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок Bloomberg.

"Ми закликаємо вас негайно вжити заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за грубе застосування хімічної зброї в Європі", - йдеться в спільному листі голови комітету, демократа Еліота Енгеля та старшого республіканця в цьому комітеті Майкла Маккола.

Лист датований 25 липня 2019 року, проте повідомляється про нього в понеділок.

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У ньому конгресмени заявляють про свою стурбованість тим, що санкції проти Росії не були введені так, як того вимагає американське законодавство. Вони зазначають, що з моменту атаки пройшло більше року, а другий раунд санкцій проти Росії так і не був введений.

На початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Колишній британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення.

Згодом держдеп США ухвалив рішення про введення 27 серпня в дію проти РФ першого пакету санкцій, пов'язаних зі "справою Скрипаля". Санкції вводилися відповідно до закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 1991 року і указом тодішнього президента США Білла Клінтона 12851 від 1994 року.

Відповідно до закону, санкції вводять в два етапи. Другий етап санкцій повинен застосовуватися, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть, на думку адміністрації США, "надійних запевнень" про відмову від використання хімічної і біологічної зброї і не буде готова допустити на свої хімічні об'єкти інспекторів ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140231
 
   
 Топ коментарі
 
1-й этап санкций - озабоченность
2-й этап санкций - обкспокоенность
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Да, да, да!
А то кто-то рыжий решил от темы ускользнуть...
А мы-то всё помним.
Там такой пакет, что от рашки томатная паста по всем щелям лезть будет...
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И маргарин... не, томатной пасты, конечно, больше, но маргарин тоже полезет... шо-то таки у хуйла на Трумпа припрятано, шо Трумп так его любви добивается...
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Да, да, да!
А то кто-то рыжий решил от темы ускользнуть...
А мы-то всё помним.
Там такой пакет, что от рашки томатная паста по всем щелям лезть будет...
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И маргарин... не, томатной пасты, конечно, больше, но маргарин тоже полезет... шо-то таки у ***** на Трумпа припрятано, шо Трумп так его любви добивается...
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Да, опять будут санкции, типа, лишить Петрова и Васечкина американских виз и заморозить их активы, если таковые найдутся...
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Хотели бы, придавили так, что у бабушки кабаевой вырос половой орган дедушки
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Всі політики на курортах, чергувати лишили тільки зануд, які то закликають, то щось там визнають. А з деяких департаментів шумить штучний інтелект, чи секретарша, яку лишили скучати за шефом, біситься від самотності, й пише телеграми від Гіпопотама у різні кутки світу.
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1-й этап санкций - озабоченность
2-й этап санкций - обкспокоенность
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Думаю,не пойдут на санкции по указке демократов,хотя всё возможно.Очень уж тонкая грань между провокацией и реальными намерениями помочь демократии.
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Эти сказки мы уже слушаем пять лет. Уже и не обращаем внимание на это.
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А ты, бестолковый, ещё насмехался надо мной. Вот тебе пословица: не буди лихо, пока оно тихо. Сейчас я приступаю ко 2-му отделению концерта по заявкам радиослушателей. ...
Так вот, пока я не перешёл к 3-м и 4-м отделениям, скажи, веришь, что я тебе их мигом организую? (с)
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Для вирішення проблем з Росією потрібні креативні ідеї. Це портрет Наталії Розумихи.
У Конгресі США закликали Трампа перейти до другого етапу санкцій проти РФ за отруєння в Солсбері - Цензор.НЕТ 6520
Треба, щоб кожен кацап знав про неї, бо їй вклонилась російська імператриця. Її син "задовольняв" туж саму імператрицю. Тому... цей портрет потрібно відправляти на передову в кожен підрозділ та на всі дипломатичні зустрічі з кацапами.
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В ЖОПУ "САНКЦИИ"! Или БОЙКОТ и БЛОКАДА (в том числе к тем, кто ее не соблюдает) или не надо лицемерить и прямо сказать, что БАБЛО важнее ПРИНЦИПОВ!
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А был ли мальчик? Где эти "отравленные" Скрипали?
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А в УКраїні.який єтап "санкцій" передбачається?
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