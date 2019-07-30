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 Економіка, Суспільство
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Все про:Мінфін (371) трудова міграція (95) заробітчани (235)

 18% економічно активного населення України працевлаштовано за кордоном, - Мінфін

Українців, які постійно працюють за кордоном, 3,2 мільйона осіб. Це 18% усього економічно активного населення країни.

Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів України по липень 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як зазначають у Мінфіні, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні кількість безробітних скоротилася на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на 1 вакансію, скоротилася до 3 осіб - це найнижчий показник за останні роки.

Високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Так, у травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% (порівняно з травнем попереднього року) через те, що українські роботодавці змушені конкурувати з європейськими за робочу силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140229
 
   
 Топ коментарі
 
Обясняю! В оттоке заробитчан виноват и наш бизнес тоже. У знакомой - друг фермер. жаловался, что на работу на трактор за 10 тыщ некого нанять, одни алкоголики, а остальные уехали. Она ему говорит: так подними зарплату. А он ей: та ты шо! Мне ж Ауди надо обновить, а то уже второй год езжу!
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Звичайно, що то не Зе, а Коломойський, Ахметов і Пінчук. Саме вони володіють новим парламентом.
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Зе главный олигарх не знаете? Фабрики, заводы, пароходы. Мультимиллиардер
Депутат с 90-х

Ой то не Зе
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Всі політологі вже два місяця говорять про електоральну революцію"мудрого українського виборця" забиваючі собі місце біля"новихмаладихліц".І щось не чути від нового президента жодної реформи з цього питання...
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Високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3140229
І жодного слова про зашкалюючі ціни на продукти,лікі,тарифи встанволенні олігархічними монополістами - чому українці і тікають з України обераючі зеленого кота в мішку...
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Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває... Т.Г Шевченко (Розрита могила).
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А дальше будет только больше.
Придется больше делиться с работягами и может даже отвыкать ездить на премиум тачках и содержать раздутый управленческий аппарат и детей-мажоров...
Как жить то дальше бизнесу?! Как жить?! =)
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Ахренеть результат "потужніх рехворм" от Пепы. Почти пятая часть налогоплательщиков работает на рост чужой экономики и платит туда же налоги.
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Эта пятая часть налогоплательщиков даже если и платит налоги в других странах, то зарплату, и довольно неплохую, все равно ввозит в Украину и здесь ее тратит, давая возможность и другим заработать. Только по официальным данным было ввезено около 11 миллиардов $.А так бы сидели и тянули деньги из бюджета по безработице или на субсидии. И да, это стало возможно как раз благодаря Петиному безвизу!
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