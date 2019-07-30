 18% економічно активного населення України працевлаштовано за кордоном, - Мінфін

Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів України по липень 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Як зазначають у Мінфіні, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні кількість безробітних скоротилася на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на 1 вакансію, скоротилася до 3 осіб - це найнижчий показник за останні роки.
Високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Так, у травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% (порівняно з травнем попереднього року) через те, що українські роботодавці змушені конкурувати з європейськими за робочу силу.
І жодного слова про зашкалюючі ціни на продукти,лікі,тарифи встанволенні олігархічними монополістами - чому українці і тікають з України обераючі зеленого кота в мішку...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває... Т.Г Шевченко (Розрита могила).
Придется больше делиться с работягами и может даже отвыкать ездить на премиум тачках и содержать раздутый управленческий аппарат и детей-мажоров...
Как жить то дальше бизнесу?! Как жить?! =)