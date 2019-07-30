 18% економічно активного населення України працевлаштовано за кордоном, - Мінфін

Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів України по липень 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як зазначають у Мінфіні, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні кількість безробітних скоротилася на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на 1 вакансію, скоротилася до 3 осіб - це найнижчий показник за останні роки.

Високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Так, у травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% (порівняно з травнем попереднього року) через те, що українські роботодавці змушені конкурувати з європейськими за робочу силу.

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