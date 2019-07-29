 Кремль зупинить агресію, якщо не зможе маніпулювати українською політикою - Гербст

У цьому переконаний колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Про це він розповів у Вашингтоні після панельної дискусії "Атлантичної ради" за результатами парламентських виборів в Україні.
"Гадаю, у Москві є люди, які вже розуміють, що російська агресія не досягає успіху. Тому і продовження агресії, можливо, також не принесе успіху", - розповів Гербст.
Експосол переконаний, що "подальші агресивні дії" РФ не виключені, але сумнівається у можливості масштабного наступу, в якому Росія захопила би значну додаткову територію, адже це "послабило б їхню міжнародну позицію".
"Підозрюю, що коли вони усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Україні, вони почнуть ухвалювати правильні рішення. А саме - забиратися геть з Донбасу і припинити агресію", - зазначив він.
Гербст також поділився очікуваннями від майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться, а лідери встановлять гарні персональні стосунки. Сподіваюся, що результатом візиту стане більша американська підтримка України у протистоянні російській агресії. Я також сподіваюся, що в результаті Україна візьме на себе певні зобов’язання здійснити потужні кроки проти корупції та на шляху здійснення реформ", - зазначив він.
Директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" зазначив, що дата візиту поки не відома, і він може відбутися як наприкінці літа, так і пізніше - восени.
Жаль, что интеллигентным людям вроде Хербста или Волкера так долго не удается это понять.
Только постоянно усиливающийся кнут в виде все более жестких санкций, а лучше спецоперация по уничтожению этого выродка и нескольких других нелюдей вроде иванова с сурковым могла бы восстановить спокойствие на планете Земля. Типа ракетой в машину, или взорванного куска дороги под кортежем, и мир вздохнет с облегчением...
И если при этом сдохнет некоторое количество простых Иванов, тоже не плохо: построенный большевистской бандой на расие режим уже давно успел измазать чужой невинной кровью практически каждого варвара из этой тьмутаракани.
Если не в ближайшее время, то нелегитимная большевистская нечисть окончательно достроит смесь ГУЛАГа с Освенцимом и сама замучает гораздо больше тупых лапотных Иванов на той адской земле. Но прежде убьет еще очень много нормальных, не зараженных чекистской проказой обычных людей по всему земному шару.
Але, як завжди ПІДЛО, як вона це вміє, втрутилась россія, почавши пряме військове вторгнення....