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 Події, За кордоном
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 Кремль зупинить агресію, якщо не зможе маніпулювати українською політикою - Гербст

Подальші агресивні дії Кремля в Україні не можна відкидати, але коли в Москві усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Києві, їм доведеться ухвалити правильне рішення - забратися з Донбасу і припинити агресію.

У цьому переконаний колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про це він розповів у Вашингтоні після панельної дискусії "Атлантичної ради" за результатами парламентських виборів в Україні.

"Гадаю, у Москві є люди, які вже розуміють, що російська агресія не досягає успіху. Тому і продовження агресії, можливо, також не принесе успіху", - розповів Гербст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою

Експосол переконаний, що "подальші агресивні дії" РФ не виключені, але сумнівається у можливості масштабного наступу, в якому Росія захопила би значну додаткову територію, адже це "послабило б їхню міжнародну позицію".

"Підозрюю, що коли вони усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Україні, вони почнуть ухвалювати правильні рішення. А саме - забиратися геть з Донбасу і припинити агресію", - зазначив він.

Гербст також поділився очікуваннями від майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться, а лідери встановлять гарні персональні стосунки. Сподіваюся, що результатом візиту стане більша американська підтримка України у протистоянні російській агресії. Я також сподіваюся, що в результаті Україна візьме на себе певні зобов’язання здійснити потужні кроки проти корупції та на шляху здійснення реформ", - зазначив він.

Директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" зазначив, що дата візиту поки не відома, і він може відбутися як наприкінці літа, так і пізніше - восени.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140227
 
 
 Топ коментарі
 
а крым тот кремль, случайно не отдаст,если не сможет манипулировать украинской политикой???
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это сопливые мечты. #мышебратья только палку понимают.
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_Хербст этот... какой-то до инфантилизма наивный овец. Остановит кремль только и исключительно сила: военная и экономическая. Гарантия нанесения неприемлемого ущерба.
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За пять лет правления Пеца кум Путина Медведчук смог укрепится в украинской политике как никогда сильно
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У кремлевских уродов может вообще не быть логики, даже не в чекистском понимании, а в человесеском, как у того же Чикатило: плешивец, может быть, просто любит помучить и убивать, как можно больше людей.
Жаль, что интеллигентным людям вроде Хербста или Волкера так долго не удается это понять.
Только постоянно усиливающийся кнут в виде все более жестких санкций, а лучше спецоперация по уничтожению этого выродка и нескольких других нелюдей вроде иванова с сурковым могла бы восстановить спокойствие на планете Земля. Типа ракетой в машину, или взорванного куска дороги под кортежем, и мир вздохнет с облегчением...
И если при этом сдохнет некоторое количество простых Иванов, тоже не плохо: построенный большевистской бандой на расие режим уже давно успел измазать чужой невинной кровью практически каждого варвара из этой тьмутаракани.
Если не в ближайшее время, то нелегитимная большевистская нечисть окончательно достроит смесь ГУЛАГа с Освенцимом и сама замучает гораздо больше тупых лапотных Иванов на той адской земле. Но прежде убьет еще очень много нормальных, не зараженных чекистской проказой обычных людей по всему земному шару.
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Зараз 250 депутатам Зеленський вичистить мізки, загіпнотизує, закурить канабісом, і не буде ніяких сварок через те, що один за незалежну Україну, а інший змалку москаль, один розумний, другий хитрий, а третій просто весільний фотограф. Вже зараз можна йти розділяти паству строкату. Треба паломників запускати, щоб партії формувати з безликою маси. То диви й без фракції Зеленський лишиться.
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Ну да если кремляди не усадят нас на лопату, то чтобы остановить агресию навсегда нам надо усадить на лопату их.
Кремль зупинить агресію, якщо не зможе маніпулювати українською політикою - Гербст - Цензор.НЕТ 845
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Прижміть хвоста пупкіну, тоді може, щось і зрушиться, а так балачки не про що! Украіна вже не в смозі, більшість 73% "устала от войны"
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У нас ,,нет" войны .У нас АТО . Прошлая соевая власть НЕ воевала с рф , она воевала с ,,сепаратистами" . У нас даже Верховный командующий 5 лет назад и представить себе НЕ мог( со слов его ботов конечно ! Кремль зупинить агресію, якщо не зможе маніпулювати українською політикою - Гербст - Цензор.НЕТ 4364 ) что идёт война с рф ордой , а не с ,,сепаратистами" и поэтому он устроил ПАРАД! Парад млять ! во время войны , когда техника на фронте нужна была .
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На той час Добробати і ВСУ наступали високим темпом, від кремлівських сепарів-колаборантів було звільнено вже більше 2/3 Луганської і Донецької областей, рахунок до повного звільнення, йшов практично на дні.
Але, як завжди ПІДЛО, як вона це вміє, втрутилась россія, почавши пряме військове вторгнення....
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Это было закономерно .А враг и не бывает благородным , он всегда подлый . И свою подлость называет военной хитростью . Для победы все средства хороши. А то что орда вступит в войну было ясно уже в МАЕ ! Когда произошёл аншлюсс Крыма .Стало ясно что на Донбассе возможен сценарий а) Южной осетии (Самчобло) б) косово . А также что в Украине возможен иракский сценарий 2003 года. Это стало ясно уже в мае .Нужно было готовиться к любому развитию событий . НО вдумайтесь в простой факт .Прошло 5 лет . Идёт война .Окупированы украинские территории . НО у нас безвизовый режим с окупантом и агрессором . Растёт торговля . И как ни в чём ни бывало шныряют туда -сюда миллионы наших и ихних ,,мышебратьев" .....Какая ж тут ,,подлость" ?
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