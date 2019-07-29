 Кремль зупинить агресію, якщо не зможе маніпулювати українською політикою - Гербст

У цьому переконаний колишній посол США в Україні та директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про це він розповів у Вашингтоні після панельної дискусії "Атлантичної ради" за результатами парламентських виборів в Україні.

"Гадаю, у Москві є люди, які вже розуміють, що російська агресія не досягає успіху. Тому і продовження агресії, можливо, також не принесе успіху", - розповів Гербст.

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Експосол переконаний, що "подальші агресивні дії" РФ не виключені, але сумнівається у можливості масштабного наступу, в якому Росія захопила би значну додаткову територію, адже це "послабило б їхню міжнародну позицію".

"Підозрюю, що коли вони усвідомлять, що не здатні маніпулювати політичними процесами в Україні, вони почнуть ухвалювати правильні рішення. А саме - забиратися геть з Донбасу і припинити агресію", - зазначив він.

Гербст також поділився очікуваннями від майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться, а лідери встановлять гарні персональні стосунки. Сподіваюся, що результатом візиту стане більша американська підтримка України у протистоянні російській агресії. Я також сподіваюся, що в результаті Україна візьме на себе певні зобов’язання здійснити потужні кроки проти корупції та на шляху здійснення реформ", - зазначив він.

Директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" зазначив, що дата візиту поки не відома, і він може відбутися як наприкінці літа, так і пізніше - восени.