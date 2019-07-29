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 ЦВК прийняла протоколи з "мокрою" печаткою у передостаннього округу - №198

Центральна виборча комісія 29 липня після перерви прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі на позачергових виборах народних депутатів 198 окружних виборчих комісій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центрвиборчкому.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів", - йдеться в повідомленні.

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ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Загалом в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами, до Верховної Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів), "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%), "Батьківщина" (8,18%), "Європейська Солідарність" (8,10%), "Голос" (5,82%).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140226
 
 
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