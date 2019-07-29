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 Політика України
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Все про:Зеленський (2250) Луганщина (1794) чиновник, урядовець (493) РДА (108)

 Зеленський звільнив Короля Артура

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артура Короля з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140225
 
   
 Топ коментарі
 
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины"

я аж вздрогнул, думал "что уже уходите? так рано?"
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Ну, кароче! Зеля типо кого-то опять уволило. Бурят подтвердил. Бєня разрешил. Ленка плакала Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині - Цензор.НЕТ 1086!
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Уволить Короля Артура ...

Уволить Папу Римского
Уволить Александра Македонского...
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Просто цікаво ))
Тут знайдуть зраду? Зеленский уволил главу РГА на Луганщине - Цензор.НЕТ 3166
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А то! Это самый лучший человек и пароход ой патриот
Без него все пропало

Стыдно, дорогой Сом, на четвёртый месяц «все пропало» не знать азов методичек. Стыдитесь
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"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины"

я аж вздрогнул, думал "что уже уходите? так рано?"
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А уявіть як "вздрогнул" Зеленський коли читав текст розпорядження:" Звільнити Короля..."
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при микро "корольке" не может быть КОРОЛЯ да еще и Артура! (хотя не думаю что вафля посвящена в историю рыцарских романов, максимум мультики, кто то подсказал...)
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Я бы был Удивлен если он кого нибудь посадил. А так эти ублюдки пошли на повышение.
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Как он может посадить? ГПУ - Луценко
Суды -петины
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Ой вас в гугле спрашивали
Хотят рассказать вам о парламентско-президентской республике и о том как назначают и снимают ГП
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тумблер из положения "кушать", в положение "понЯмать" переключи...
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В таком случае луценко может всех востановить
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Откуда суди петины? Зеленский уже судей поназначал вас в Гугле искали. Але, переключитесь тумблер
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Ну, кароче! Зеля типо кого-то опять уволило. Бурят подтвердил. Бєня разрешил. Ленка плакала Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині - Цензор.НЕТ 1086!
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Уволить Короля Артура ...

Уволить Папу Римского
Уволить Александра Македонского...
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Уволить Александра Македонского...
**********
В мене вчителька в школі була на прізвище Македонська.

А сина свого назвала Олександром. )))
Пам'ятаю, як вчителька щиро плакала на своєму уроці, коли повідомили про смерть Брєжнєва. Клас мовчав, а вона плакала...
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Пора начинать люстрацию подбарыжников.
А самого барыгу и его ближайшее окружение необходимо арестовать чтобы не сбежали.
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и единорогом в ж.пу!!!! короли блин!!!!
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Ох и благодарил же наверное этот парняга своих родителей за такие имя-фамилию....
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Фамилия Король - модификация старинной фамилии Круль, которая образована от польского слова «круль» - «король, царь».
Известен целый ряд подобных «дворянских» еврейских фамилий, таких как Кайзер, Кениг, Герцог или Барон. По распространенной версии, происхождение этих фамилий объясняется тем, что предки их носителей состояли на службе у титулованных особ.
Служба при дворах нееврейских правителей имеет давнюю традицию в еврейской истории. Тора рассказывает, как Йосеф стал самым высоким сановником при дворе египетского фараона. В Средние века правители как мусульманских, так и христианских стран приглашали на службу евреев - врачей и финансистов. Некоторые из приглашенных играли в этих странах выдающуюся роль. Но специальный институт придворных евреев (по-немецки «хоф-юден») возникает в европейских государствах, начиная с 16-го века. Придворные евреи служили при дворах всех германских, а также ряда скандинавских государств и Польши. Они занимались финансами, торговлей и дипломатией, несли ответственность за снабжение двора товарами и деньгами, за чеканку монеты и обеспечение армии, а также были откупщиками королевских налогов.
Возможно, и в фамилии Круль отразились семейные предания о том, что в роду были люди, служившие королям.
Существует и другая версия происхождения фамилии Круль (Король). По этой версии фамилия Круль относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем чаще всего служило имя отца или, реже, - деда. По звучанию подобной «патронимической» фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали главу семьи в момент присвоения евреям фамилий.
Польское слово «круль» является прямым переводом еврейского мужского имени Мейлех - идишского варианта танахического имени Мелех. На иврите имя Мелех означает «царь». Таким образом, предок семьи Круль (Король) носил имя Мейлех. Переведенное на польский язык, оно стало семейным прозвищем, а затем превратилось в наследственную фамилию.
Мейлех (Мейлах) - достаточно редкое имя, не встречавшееся в средневековой Германии. Оно появилось в 14-м веке непосредственно в польских землях, скорее всего, в связи с миграциями туда восточных евреев. Впервые это имя было зафиксировано в документах в 1345 году в Силезии, а затем постепенно распространилось на соседние территории. Именно на этих территориях - в Калише, Ополе, Кракове и жили в 18-м веке члены семьи Круль, уже в то время достаточно многочисленной.
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Это всё так, да мне и самому известны фамилии не менее яркие, но не каждого Круля называют Артуром. Те ещё шутнички были его родители, могу лишь представить как над ним смеялись в школе.
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так папа евойній тоже біл Король Станислав (последний польский король)
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поэтому Королёв не может быть "русским" - ведь там были только цари и ханы
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Не факт.
ОН И САМ МОГ ПОМЕНЯТЬ СЕБЕ ФАМИЛИЮ. БУДУЧИ УРОДЗЁННЫМ ПУПКИНЫМ... 😂
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Мог конечно, но понял, что и к такой можно привыкнуть.
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Свинарчук же НЕПРИВЫК. ПОЧЕМУ УСЛОВНЫЙ ,,ПУПКИН" ДОЛЖЕН ПРИВЫКАТЬ????
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Вы сначала посмотрите в каком возрасте Свинарчуки поменяли. Потом подумайте-может то не фамилия стала причиной замены, а некий скандалец? Ну, и последнее, раньше 16 или 18 лет всё равно фамилию самостоятельно не поменяешь. Так что в школе ему таки несладко пришлось
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А КАКАЯ РАЗНИЦА ,,В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПОМЕНЯЛИ"??????? ШО ЭТО МЕНЯЕТ?????? ЛИШЬ БЫ ,,ПООБЩАТЬСЯ"????
В УКРАИНЕ РАЗРЕШЕНО МЕНЯТЬ ФАМИЛИЮ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО ПАСПОРТА.
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А до получения первого паспорта, родители ребёнка в любой момент также могут поменять ребёнку имя, фамилию, отчество.
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Слово "самостоятельно" в моем сообщении видели?Если родители не меняют, то только самостоятельно менять, а когда в Украине паспорт выдают?
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Шановна редакція! Українською Мілове, а російською пгт. Меловое, район Меловский, хоча кажуть і "Меловской". Виправте.
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Ну і жарти у Цензора. Прочитавши лише заголовок, я вже подумав, що він взагалі ********.
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На самом деле так банально, шо ничего особенного, но как звучит...
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