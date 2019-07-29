 Зеленський звільнив Короля Артура

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України", - йдеться в повідомленні.
Тут знайдуть зраду?
Без него все пропало
Стыдно, дорогой Сом, на четвёртый месяц «все пропало» не знать азов методичек. Стыдитесь
я аж вздрогнул, думал "что уже уходите? так рано?"
Суды -петины
Хотят рассказать вам о парламентско-президентской республике и о том как назначают и снимают ГП
Уволить Папу Римского
Уволить Александра Македонского...
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В мене вчителька в школі була на прізвище Македонська.
А сина свого назвала Олександром. )))
Пам'ятаю, як вчителька щиро плакала на своєму уроці, коли повідомили про смерть Брєжнєва. Клас мовчав, а вона плакала...
А самого барыгу и его ближайшее окружение необходимо арестовать чтобы не сбежали.
Известен целый ряд подобных «дворянских» еврейских фамилий, таких как Кайзер, Кениг, Герцог или Барон. По распространенной версии, происхождение этих фамилий объясняется тем, что предки их носителей состояли на службе у титулованных особ.
Служба при дворах нееврейских правителей имеет давнюю традицию в еврейской истории. Тора рассказывает, как Йосеф стал самым высоким сановником при дворе египетского фараона. В Средние века правители как мусульманских, так и христианских стран приглашали на службу евреев - врачей и финансистов. Некоторые из приглашенных играли в этих странах выдающуюся роль. Но специальный институт придворных евреев (по-немецки «хоф-юден») возникает в европейских государствах, начиная с 16-го века. Придворные евреи служили при дворах всех германских, а также ряда скандинавских государств и Польши. Они занимались финансами, торговлей и дипломатией, несли ответственность за снабжение двора товарами и деньгами, за чеканку монеты и обеспечение армии, а также были откупщиками королевских налогов.
Возможно, и в фамилии Круль отразились семейные предания о том, что в роду были люди, служившие королям.
Существует и другая версия происхождения фамилии Круль (Король). По этой версии фамилия Круль относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем чаще всего служило имя отца или, реже, - деда. По звучанию подобной «патронимической» фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали главу семьи в момент присвоения евреям фамилий.
Польское слово «круль» является прямым переводом еврейского мужского имени Мейлех - идишского варианта танахического имени Мелех. На иврите имя Мелех означает «царь». Таким образом, предок семьи Круль (Король) носил имя Мейлех. Переведенное на польский язык, оно стало семейным прозвищем, а затем превратилось в наследственную фамилию.
Мейлех (Мейлах) - достаточно редкое имя, не встречавшееся в средневековой Германии. Оно появилось в 14-м веке непосредственно в польских землях, скорее всего, в связи с миграциями туда восточных евреев. Впервые это имя было зафиксировано в документах в 1345 году в Силезии, а затем постепенно распространилось на соседние территории. Именно на этих территориях - в Калише, Ополе, Кракове и жили в 18-м веке члены семьи Круль, уже в то время достаточно многочисленной.
ОН И САМ МОГ ПОМЕНЯТЬ СЕБЕ ФАМИЛИЮ. БУДУЧИ УРОДЗЁННЫМ ПУПКИНЫМ... 😂
В УКРАИНЕ РАЗРЕШЕНО МЕНЯТЬ ФАМИЛИЮ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО ПАСПОРТА.