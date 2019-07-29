 Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України", - йдеться в повідомленні.

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