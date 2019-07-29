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 Політика України
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Все про:Зеленський (2250) Луганщина (1794) чиновник, урядовець (493) РДА (107)

 Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артура Короля з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив глав Дарницької і Деснянської РДА у м. Київ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140225
 
 
 Топ коментарі
 
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины"

я аж вздрогнул, думал "что уже уходите? так рано?"
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Ну, кароче! Зеля типо кого-то опять уволило. Бурят подтвердил. Бєня разрешил. Ленка плакала Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині - Цензор.НЕТ 1086!
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Просто цікаво ))
Тут знайдуть зраду? Зеленский уволил главу РГА на Луганщине - Цензор.НЕТ 3166
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А то! Это самый лучший человек и пароход ой патриот
Без него все пропало

Стыдно, дорогой Сом, на четвёртый месяц «все пропало» не знать азов методичек. Стыдитесь
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"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины"

я аж вздрогнул, думал "что уже уходите? так рано?"
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при микро "корольке" не может быть КОРОЛЯ да еще и Артура! (хотя не думаю что вафля посвящена в историю рыцарских романов, максимум мультики, кто то подсказал...)
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Я бы был Удивлен если он кого нибудь посадил. А так эти ублюдки пошли на повышение.
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Как он может посадить? ГПУ - Луценко
Суды -петины
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Ой вас в гугле спрашивали
Хотят рассказать вам о парламентско-президентской республике и о том как назначают и снимают ГП
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тумблер из положения "кушать", в положение "понЯмать" переключи...
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В таком случае луценко может всех востановить
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Ну, кароче! Зеля типо кого-то опять уволило. Бурят подтвердил. Бєня разрешил. Ленка плакала Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині - Цензор.НЕТ 1086!
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