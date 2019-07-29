 Зеленський звільнив голову РДА на Луганщині

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень Президента України", - йдеться в повідомленні.
Тут знайдуть зраду?
Без него все пропало
Стыдно, дорогой Сом, на четвёртый месяц «все пропало» не знать азов методичек. Стыдитесь
я аж вздрогнул, думал "что уже уходите? так рано?"
Суды -петины
Хотят рассказать вам о парламентско-президентской республике и о том как назначают и снимают ГП