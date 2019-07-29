 Капітана-українця, причетного до аварії з жертвами на Дунаї, знову заарештували

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокат затриманого Габор М. Тоут і прессекретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць, інформує Цензор.НЕТ.
Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили кількох експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.
Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.
Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), унаслідок чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.
Українець перебував із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.
Украинский капитан прогулочного теплохода Viking Sigyn, который в Будапеште (Венгрия) на Дунае протаранил туристический катер Mermaid, ранее был участником еще одной аварии в Нидерландах в апреле текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе судебного заседанния обвинители сообщили, что получили дополнительную информацию от Евроюста (агентство Евросоюза, имеющее дело с судебными органами), что 64-летний украинец Юрий С. был капитаном судна Viking Idun, которое в апреле текущего года протаранило грузовое судно во время плавания из Антверпена в Гент.