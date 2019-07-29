 Капітана-українця, причетного до аварії з жертвами на Дунаї, знову заарештували

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокат затриманого Габор М. Тоут і прессекретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць, інформує Цензор.НЕТ.

Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили кількох експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

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Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.

Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), унаслідок чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець перебував із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.