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Все про:Будапешт (15) суд (5356) українці (1055)

 Капітана-українця, причетного до аварії з жертвами на Дунаї, знову заарештували

У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв під варту 64-річного одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.

Як повідомляє Радіо Свобода, адвокат затриманого Габор М. Тоут і прессекретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць, інформує Цензор.НЕТ.

Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили кількох експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

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Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.

Нагадаємо, наприкінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), унаслідок чого загинули 28 осіб, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець перебував із 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140223
 
 
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Капитан судна, погубившего 28 человек в Венгрии, непосредственно причастен к более ранней аварии в Нидерландах в апреле 2019 года.

Украинский капитан прогулочного теплохода Viking Sigyn, который в Будапеште (Венгрия) на Дунае протаранил туристический катер Mermaid, ранее был участником еще одной аварии в Нидерландах в апреле текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе судебного заседанния обвинители сообщили, что получили дополнительную информацию от Евроюста (агентство Евросоюза, имеющее дело с судебными органами), что 64-летний украинец Юрий С. был капитаном судна Viking Idun, которое в апреле текущего года протаранило грузовое судно во время плавания из Антверпена в Гент.
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Тоді не закрили - значить провини не було. А зараз цапа-відбувайла треба знайти, бо на жмура ж не повісиш. Вибір впав на саму слабку ланку - іноземця та ще й з України.
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