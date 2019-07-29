 На обліку в Україні перебуває 1,4 млн переселенців, - Мінсоцполітики

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Матеріали за темою: Агресія Росії проти України
Понад 1,5 мільйона переселенців офіційно зареєстровані в Україні, - Мінсоцполітики
В Україні офіційно зареєстровано 1,5 мільйона переселенців із Криму і Донбасу, - Мінсоцполітики
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+2
Просіть і буде дано вам.(Біблія) Думбас з Кримом випросили.
+1
один телепень в масці нормальний-хворий але дбає про здоров"я оточуючих,щоб не заразити.
+1
ТЕПЕР саме вони називаються "переселенцями". Я їм не дохтор. Мені товариш розповідав як у 2014 чоловіки, мешканці Нивок, вночі патрулювали територію після зайняття переселенцями порожніх гуртожитків. Були причини патрулювати.
Воланд
З того часу відбулася мабуть якась "пересортиця"?
Продублюю дещо:
Hehe
одет как б/у регионал
29.07.2019 23:08
OldCat
О, дещо пригадав. Десь у 2006 (?) побачив у Києві натовп дивних немолодих 'red necks' (у буквальному значенні), зодягнених в однакові новенькі світло-коричневі кустюми (виглядало як з чужого плеча) і в однакові новенькі пісочного кольору черевики "у дірочку". Виявилося, це делегати так званого "з'їзду партєйки ригионів". Вони чапали строєм від Палацу Україна до Олімпійського стадіону і всі їх розглядали як дивовижних тваринок.
29.07.2019 23:19