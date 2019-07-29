 Доказів отруєння Ющенка не знайшли, - Матіос

Як передає Цензор.НЕТ, про це Матіос розповів в ефірі спецпроєкту Андрія Пальчевського на Youtube.

"У мене працює заступником генерал Козлов, що був слідчим, який розслідував цю справу, і на нього був замах. І ось я можу це сказати, тому що терміни давності (минули), я його запитав: "Ігоре Миколайовичу, ось скажи, ти ж розслідував, ти настільки занурений у цю ситуацію, що в тебе має бути своє бачення істини, яку ти зміг довести або тобі не дали довести, скажи, було чи ні (отруєння)?" Він сказав: "Ні. Отруєння не було", - розповів головний військовий прокурор.

5 вересня 2004 року Ющенко як кандидат у президенти зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенка отруїли діоксином, до того ж отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза наприкінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.

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