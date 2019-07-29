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Все про:Ющенко (2169) Матіос Анатолій (324)

 Доказів отруєння Ющенка не знайшли, - Матіос

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що прокурор, який розслідував можливе отруєння колишнього президента Віктора Ющенка, не знайшов складу злочину в цій справі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Матіос розповів в ефірі спецпроєкту Андрія Пальчевського на Youtube.

"У мене працює заступником генерал Козлов, що був слідчим, який розслідував цю справу, і на нього був замах. І ось я можу це сказати, тому що терміни давності (минули), я його запитав: "Ігоре Миколайовичу, ось скажи, ти ж розслідував, ти настільки занурений у цю ситуацію, що в тебе має бути своє бачення істини, яку ти зміг довести або тобі не дали довести, скажи, було чи ні (отруєння)?" Він сказав: "Ні. Отруєння не було", - розповів головний військовий прокурор.

5 вересня 2004 року Ющенко як кандидат у президенти зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенка отруїли діоксином, до того ж отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза наприкінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140221
 
 
 Топ коментарі
 
То що його так бджоли закусали?
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Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3140221

Але прокурор заявляє, що отруєння не було.
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Ющенко бухнул большую дозу Таджицкой Особой и его обкинуло пузырями
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- Ющенко предоставил свою кровь австрийской клинике… - Я связывался с этими врачами. Им была предоставлена какая-то кровь. Но какая - они не знают. В эту кровь могли добавить диоксин уже после. И вообще нужно понимать, что диоксин - оружие массового поражения. Это "агент Оранж", который американцы применяли во Вьетнаме. Если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, то пострадавших было бы много. А не один только Ющенко. Это просто логически не вяжется. - Откуда тогда появилась версия о диоксине? - Посмотрели примерные симптомы. Как у вьетнамцев. И с ходу придумали. - Что тогда случилось с Ющенко? - Мы расследовали факт предполагаемого отравления. Никаких доказательств отравления найдено не было. Никто Ющенко не травил! Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры. Чтобы выгладить лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал. Есть фотографии. Важно также понимать, что у него был панкреатит. Все это наложилось друг на друга. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/ukraine/39563266/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Вірити цій підбарижній потворі матівоські, себе дурити!
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Надо верить фактам. Через пять дней после диоксина нечего было бы откачивать. К тому же в какой способ ему могли ввести диоксин так чтобы диоксин не оказал не малейшего влияния на окружающих и на окружение?
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доказательств не нашли, а осадочек остался
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Три последних президента Украины были заслуженно изгнаны народом, опозорены и оплеваны. Почему?
Они политическое старьё… Ширпотреб из вороватых 90-х…
изгнанные)...
Несмотря на очевидное и вероятное, кое/что все-таки весьма туго доходит до определённых категорий граждан. У нас за последние десять лет (кстати, очень даже короткий исторический промежуток) имеется сразу три изгнанных президента. Большая редкость по европейским меркам). Один - физически, брутально, позорно. Два - электорально, максимально унизительно, брезгливо даже. Все трое до определённого момента считали себя очень ушлыми парнями, баловнями судьбы, удачливыми Фигаро современного мира. Каждый из троих имел невероятный собственный «звёздный час». Ющенко в 2004-м, вальяжно причмокивая, чувствовал себя полноценным мессией, буревестником новых времён. Янукович шальной осенью 2010-го считал себя Фениксом, который возродился из пепла грандиозных политических крушений. Порошенко в кровавом 2014-м, по павлиньи демонстрируя хвост, откровенно влюбился сам в себя, считая своё «от третьего лица» настоящим божьи помазанником. Потому что совсем недавно, каких/то полгода до майданных трагедий, он искренне молил бога подарить ему... «выдающуюся» должность мэра Киева в противостоянии с тогдашним Катеринчуком). А стал президентом. Вернее, не совсем президентом. Скорее президентствующим мародёром... Но в итоге все эти трое нарциссов были с оглушительным грохотом изгнаны, опозорены и справедливо... оплёваны жёсткими претензиями...
Почему? Потому что они и есть типичное политическое старьё... Ширпотреб из вороватых 90-х... Отвратительные «ходячие штампы», как нельзя жить в современном мире. Все трое так и не поняли, что современная Украина предлагает топ-менеджеру только одну опцию - право на выполнения взятых на себя обязательств. «Сказал - сделал». Иначе никак. И это совсем не про наполнение только собственного кармана. Не про хитро/ж...пое трудоустройство собственной армии иждивенцев с большими и шершавыми языками. И не про создание собственной воровской вертикали с чудесной физиономией некоего условного «свинарчука» в качестве мажордома... Это только про полноценный консенсус между государством и обществом. Про то, что Украина должна быть такой же цивилизованной страной как европейские страны. Когда одни говорят, другие слушают, а не цинично игнорируют...
Хуже только одно. Изгнанные так и не поняли причин своего позора. И потому продолжают надувать свои откормленные щечки и поучать нас, как нужно жить). Выглядит это, разумеется, потрясающе. Получив шанс, став первым лицом в государстве, ты опускаешь это государство, превращаешь его в обслугу, унижаешь окружающих, превращаешься в провинциального барина, но потом, после того как тебе дали легендарного «заднеприводного пинка», ты вдруг пытаешься открыть здесь курсы МВА-формата по навыку «как правильно управлять сложными социальными системами»). Иногда, конечно, можно дважды подряд вступить в одну и ту же смрадную реку. И даже трижды подряд. Но это ровным счётом ничего не меняет. То, что дурно пахнет - рано или поздно начинает невыносимо вонять...
Михаил Подоляк
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Non est aliquid quod valde sit os manducans. извените за латынь
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Лорд Гниломорд для красоты уколол стовбурові клітини, затем выкушал немеряно пойла у Смешка на даче. Вот морду и раздуло. А верещав, мов навіжений, що його отруїли на весь світ. А пробирки с анализами в здании АП специально разбил.
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не не не, как ты можешь клеветать на честнейшего лидера нации, это все куйло подстроил, а ты, раз в это версию не веришь, агент кремля
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матіос тепловізо - це та тварина зі кодла баригі?
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