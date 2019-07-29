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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
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 "Маю надію, що зміна влади приведе до креативних ідей у вирішенні конфлікту в Україні", - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео висловив сподівання, що зміна влади в Україні сприятиме виробленню "креативних" ідей щодо того, як урегулювати конфлікт із РФ.

Так він відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми працюємо з новою владою України, - в них щойно відбулися парламентські вибори. Також у них є новий президент, маю надію, що це приведе до більш креативних ідей щодо того, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої продовжуються - не щодня, але багато", - сказав держсекретар США.

Крім цього, голова Державного департаменту ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора, чи Крим ніколи не повернеться до України, Помпео відповів: "Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео і Могеріні обговорили питання безпеки та оборони в Європі, а також Україну, Молдову та РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140219
 
 
 Топ коментарі
 
тонко назвал зеленского малороссом
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Смотрю, знатно клоун своим ...уем не только по роялю поиграл, а еще по твоему мозгу, что тебя так плющит от Порошенко.
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Если бы не парашенко с дурчиновым которые ставили палки в колеса нашим военным конфликт был бы исчерпан ещё в 2014 и не было этих многотысячных жертв.
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Еще один "не было бы"... Было бы. Если бы не Турчинов и Порошенко жертв было бы на порядок больше(знаешь, что такое порядок?). Не исключено, что умнеть бы тебе пришлось в окопах, а не на форумах.
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Если бы не было Порошенко и Турчинова,то у тебя и у твоих соседей много чего не было,побирушки ватные всё бы вынесли "Маю надію, що зміна влади приведе до креативних ідей у вирішенні конфлікту в Україні", - Помпео - Цензор.НЕТ 8491 .
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Лошара и есть. Примитивная музыка битлов в 3 акорда давно стала синонимом бездарности. Их заслуга только в том шо первые начали и с длинными патлами вышли на сцену. 1000% начни они сейчас это убожество никто бы даже не заметил..
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Так и есть. Я знаю с десяток бандуристов, которые в разы круче "Битлз".
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А кроме тебя их знает ХОТЬ КТО НИБУДЬ?????
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Чекисты при сралиле заманили бандуристов на конкурс в Харьков,а потом под Харьковом в овраге всех расстреляли ,зачем Московии правда? "Маю надію, що зміна влади приведе до креативних ідей у вирішенні конфлікту в Україні", - Помпео - Цензор.НЕТ 5775
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Настоящие мастера не поехали в Харьков. Бандуристы умеют провидеть будущее.
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Не уверен. Древнее мастера не сторонники широкой огласки своего искусства. Это может пошатнуть устои современного мира.
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Що не кажіть, а лабухи та весільні фотографи народ креативний. Незабаром вони покажуть де раки зимують українцям і всьому Світові. Раджу передивитись "свадьбу в маліновкє" і "неуловімих мстітєлей". Це про них, про креативних. Помпео вже, мабуть, передивився.
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у Ющенко креативная идея-у каждого украинца должно быть по 10 улеев пчел, и можно не работать. у Януковича-каждый может сбить шапку и можно не работать, у бздливого-жизнь в смартфоне и можно не работать. ПЗДЦ! а работать будут китайцы?
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У Свына есть корыто и можно не работать....
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главное иметь красные труселя, и рост 153 см, можно сидеть на пляже, ждать Ивана Дулина.
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на рф мало кто обращает внимание... вот и румьіньі уже балуются
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Крлме озабоченности и обеспокоенности ничего в голову не приходит
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Да уж, *********, креативные. Только креативом и берут.
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А сколько липовых участников АТО, особенно среди работников прокуратуры, чиновников, судей. Они не воевали в АТО и непонятно за какие заслуги Порошенко дал им эти звания.
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Да ничего Помпео такого не сказал, ни за зраду, ни за перемогу. Смысл всегда один - мы сами в ответе за свою землю, за свою Родину, и как мы сделаем так будет лучше для нас самих. А чтобы не забыть о том, как начиналась война как тяжело давалась она нам посмотрите этот цикл, История войны Про АТО и не плюйте своими действиями на могилы тех, кто остановил и на живых, тех кто тогда и сейчас днем и ночью разрушал и разрушает планы кремлевской погани на нашей милой и родной Украине.
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Цю ******* жирну тварюку каструвати потрібно! Конфлікт у нього з його дурною головою, а в нас агресія рашитської підерації!
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Посмотрите как хрюкоботы гонят на Штаты, просто одну песню с мацкавитами поют) открыли "патриоты" настоящее лицо )
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ЗЕбилы они такие, у них и Портнов и Разумков щас в доску свои парни, и Бабломойский запевший про гражданскую войну у всех ЗЕбилятников теперь честнейший бизнесмен, и порядочный налогоплательщик.
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Українці, загалом, непоганий народ. Вони, як і 2013-14 р.р., знову повернули собі надію і віру в своє майбутнє.
Внутрішній ворог, який, під керівництвом зовнішнього ворога, вбивав ці віру і надію на протязі всіх п'яти років, ще не подоланий і будь-яке розслаблення може закінчитися абсолютно трагічно, тому повторення минулих помилок є неприпустимим.
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Всё верно. Портнов, Разумков, Шефир, Богданчик, Комарницкий, Дубинин, Бабломойский и другие украинофобы ЗЕсепаратисты тебя полность поддерживают.
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