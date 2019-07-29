 "Маю надію, що зміна влади приведе до креативних ідей у вирішенні конфлікту в Україні", - Помпео

Так він відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми працюємо з новою владою України, - в них щойно відбулися парламентські вибори. Також у них є новий президент, маю надію, що це приведе до більш креативних ідей щодо того, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої продовжуються - не щодня, але багато", - сказав держсекретар США.

Крім цього, голова Державного департаменту ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора, чи Крим ніколи не повернеться до України, Помпео відповів: "Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутися".

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