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Все про:мігранти (237) нелегали (174) СБУ (4565) Херсонщина (448)

 Організатора каналу переправлення нелегальних мігрантів з України до Європи затримано в Херсоні, - СБУ. ФОТО

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України викрили та блокували переміщення нелегальних мігрантів до європейських країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організатора каналу переправлення нелегальних мігрантів з України до Європи затримано в Херсоні, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Херсона незаконно переправляв наших співвітчизників та іноземців до Європейського Союзу і країн близького зарубіжжя поза пунктами пропуску через держаний кордон у західних областях. До протиправної діяльності як провідників він залучив двох громадян Білорусі.

"Клієнтів" зловмисник підшуковував серед представників кримінальних кіл, а також осіб, які бажали уникнути відповідальності перед українським судочинством, та нелегалів зі східних країн. Вартість такого "трансферу" становила до 4,5 тис. доларів залежно від складності випадку і країни призначення.

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Організатора каналу переправлення нелегальних мігрантів з України до Європи затримано в Херсоні, - СБУ 02

Правоохоронці затримали організатора нелегальної схеми в обласному центрі під час відправки чергового "туриста" за кордон. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта кримінального провадження виявлено бланки паспортів, посвідок на проживання, печатки державних органів і установ та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

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Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140218
 
   
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он видемо тех кто голосовал за зеленского привез в запорожье и сказа им что єто ЕС )))
они через месяц поняли что чтото не так)))
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Если при нем не найден бюллетень «за Зеленского» то это не считается
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К сожалению отягчающее членский билет ПЭС.
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Вы в шоке ? Я да ! В Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский : https://korrespondent.net/ukraine/4123864-v-pervomaiske-pochynyly-dorohy-luidy-*******-chto-k-nym-edet-zelenskyi
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Тотальная показуха людей к этому приучила.
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