 Організатора каналу переправлення нелегальних мігрантів з України до Європи затримано в Херсоні, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Херсона незаконно переправляв наших співвітчизників та іноземців до Європейського Союзу і країн близького зарубіжжя поза пунктами пропуску через держаний кордон у західних областях. До протиправної діяльності як провідників він залучив двох громадян Білорусі.

"Клієнтів" зловмисник підшуковував серед представників кримінальних кіл, а також осіб, які бажали уникнути відповідальності перед українським судочинством, та нелегалів зі східних країн. Вартість такого "трансферу" становила до 4,5 тис. доларів залежно від складності випадку і країни призначення.

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Правоохоронці затримали організатора нелегальної схеми в обласному центрі під час відправки чергового "туриста" за кордон. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта кримінального провадження виявлено бланки паспортів, посвідок на проживання, печатки державних органів і установ та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

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Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.