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Все про:фільми (149) Іловайськ (165)

 За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду

Рівно через місяць, 29 серпня, день пам'яті загиблих під Іловайськом. Для того, щоб якомога більше людей знали і пам'ятали про ці події, режисери фільму "Війна химер" Анастасія і Марія Старожицькі відкрили вільний доступ до перегляду свого фільму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фільм можна подивитися ЗА ПОСИЛАННЯМ, на першій українській онлайн-платформі документалістики

Бійці добровольчих батальйонів, які пішли на війну з Майдану, звільнені міста та їхні жителі, Іловайський котел, свідчення російських полонених, розстріл колони і вихід з оточення - усе це і задокументовано на відео, і пережито авторами і персонажами "Війни химер", унікального документа епохи.

"Як показала вже дворічна історія кінопоказів "Війни химер", - розповідають режисери, - дуже важливими є зустрічі з глядачами, обговорення, резонанс, тому хочемо нагадати, що надаємо копію фільму, який зробили самі і за власний рахунок, усім охочим для проведення безкоштовних кінопоказів, в Україні і за кордоном і вже два роки підтримуємо цю ініціативу "народної дистрибуції".

Наступним фільмом Анастасії та Марії Старожицьких має стати абсурдистська антиутопія "Віддушина", вже художній повнометражний фільм, у якому проблема глобального потепління в післявоєнному світі недалекого майбутнього отримає несподіване вирішення. На нинішньому етапі триває підбір команди та пошук однодумців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140217
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять Героям, що полягли за свободу України !
Прокляття русскім вбивцям !
(лахтинські, коли почнете срати, знайте: ІЛОВАЙСЬК пишеться з однією літерою Л.)
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Майдан расстреляли - нет виноватых, иловайск и дебальцево - нет виноватых.. Оно само.
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**
Дрімало літо на присохлих чебрецях,
Як сколихнула світ подія дика ця,
Як Іловайський закипав котел,
Й бажання виникало найпросте:

Живим лишитися, щоб сонечку радіть,
Адже були тут більшість - молоді;
Бійці, яким лишень за двадцять літ.
Й принишк, немов чекав на диво, світ.

Той чорним став «зелений коридор»,
Тут на бійців чекав Армагеддон,
Й стріляли в них, беззбройних, мов в зайців,
За те що «Слава Україні» - на руці.

Вагу тих слів збагнути не могли
Ні ополченці, ані найманці «орли»,
Убить такого просиналася жага…
І жертви Бог лічити не встигав.

Зазвучало на всіх мовах: «Іловайськ»,
Й останні небо слухало слова
Безвусих ще Героїв і в літах,
Дивився місяць ізгори й… ридав…

І довго ще гарячою була Земля,
яку засіяли розстріляні тіла,
Впізнати важко в них було людей,
Та й поле стало від крові… руде…

Земля схолола... Матінко свята!
І хоч молитва часто тут зліта,
Земля іще страждає: їй болить,
Що пеклом для синів була в ту мить.

12.10.2014.
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Майдан расстреляли - нет виноватых, иловайск и дебальцево - нет виноватых.. Оно само.
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Спочатку поїдь і привези тих віновних:
«Вслед за Януковичем в 2014 году в РОССИЮ СБЕЖАЛО около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников. https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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Кто нибудь фильм посмотрел?.. я уже не спрашиваю, ДОСМОТРЕЛ ЛИ ?!!!
Да заплюйте - запинайте, но!, в 14 ввести военное положение - это было правильно и это был шанс
Всех мажоров ( и не только их - ВСЕХ!!!) на призыв
Чтобы вся страна поняла : это не у кого-то - эта беда у нас,
Пить-гулять в Киеве-Одессе.., ну, пацаны, вы серьезно? - не сейчас
Осторожничали...
ЗРЯ!!!
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Останавливаю ботов - и мой муж и я в военкомате были.
В 2014
Подробности - после ваших о....защите родины .. или хотя бы попытки защиты(((
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Вічна пам'ять Героям, що полягли за свободу України !
Прокляття русскім вбивцям !
(лахтинські, коли почнете срати, знайте: ІЛОВАЙСЬК пишеться з однією літерою Л.)
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ОНИ УХОДЯТ

почему скоро не кому будет воевать...
https://t.co/mBqsZB5l8i

За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду - Цензор.НЕТ 5165
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**
Дрімало літо на присохлих чебрецях,
Як сколихнула світ подія дика ця,
Як Іловайський закипав котел,
Й бажання виникало найпросте:

Живим лишитися, щоб сонечку радіть,
Адже були тут більшість - молоді;
Бійці, яким лишень за двадцять літ.
Й принишк, немов чекав на диво, світ.

Той чорним став «зелений коридор»,
Тут на бійців чекав Армагеддон,
Й стріляли в них, беззбройних, мов в зайців,
За те що «Слава Україні» - на руці.

Вагу тих слів збагнути не могли
Ні ополченці, ані найманці «орли»,
Убить такого просиналася жага…
І жертви Бог лічити не встигав.

Зазвучало на всіх мовах: «Іловайськ»,
Й останні небо слухало слова
Безвусих ще Героїв і в літах,
Дивився місяць ізгори й… ридав…

І довго ще гарячою була Земля,
яку засіяли розстріляні тіла,
Впізнати важко в них було людей,
Та й поле стало від крові… руде…

Земля схолола... Матінко свята!
І хоч молитва часто тут зліта,
Земля іще страждає: їй болить,
Що пеклом для синів була в ту мить.

12.10.2014.
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Судя но названию фильма, добровольцы и военные погибли за какую-то украинскую химеру. Режиссеры возомнили себя абсолютом.
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В той день Порошенко приймав Парад Чорноморського Флоту України, в Одесі, і зовсім не чекав, що комусь захотілось віджати ЗуГРЕС у Ахмєтова.
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Зато НЕДОГЕНЕРАЛЫ проводили Парад в Сраном киеве. За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду - Цензор.НЕТ 6718 . Пидогенералы отмазывались минскими соглашениями. Хлопцы уже просили Огонь на себя.
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А ты Пердолься за киев За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду - Цензор.НЕТ 2025 , в 2014 на востоке Война а в киеве праздники
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А в 2014 в Києві не кричали: «рассійа! рассійа! путін спасі от націков!», і дітей під колеса БТРів ЗСУ не кидали, як у 2014 на востокє.......
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Две химеры повинны в гибели больше тысячи военных под илловайском это гомнокомандующий пеца парашенко и хомчак. Есть видео где микроавтобус с хомчаком спокойно проходит вдоль колонны с кацапскими военными под илловайском, никто даже не думал стрелять. Это ли не сговор!?
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Российские СМИ нашли в "ДНР" родственников председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Российские СМИ на всю Россию трубят что они один народ с гражданами Украины и нужно брататься,а украинского народа говорят что не было , а те украинцы которые в окопах то их скоро не станет,что так было всегда. Вот к чему приводит хи хи ха ха,а потом ....
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