 За місяць до роковин трагедії під Іловайськом режисери фільму "Війна химер" Старожицькі виклали стрічку для вільного перегляду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фільм можна подивитися ЗА ПОСИЛАННЯМ, на першій українській онлайн-платформі документалістики
Бійці добровольчих батальйонів, які пішли на війну з Майдану, звільнені міста та їхні жителі, Іловайський котел, свідчення російських полонених, розстріл колони і вихід з оточення - усе це і задокументовано на відео, і пережито авторами і персонажами "Війни химер", унікального документа епохи.
"Як показала вже дворічна історія кінопоказів "Війни химер", - розповідають режисери, - дуже важливими є зустрічі з глядачами, обговорення, резонанс, тому хочемо нагадати, що надаємо копію фільму, який зробили самі і за власний рахунок, усім охочим для проведення безкоштовних кінопоказів, в Україні і за кордоном і вже два роки підтримуємо цю ініціативу "народної дистрибуції".
Наступним фільмом Анастасії та Марії Старожицьких має стати абсурдистська антиутопія "Віддушина", вже художній повнометражний фільм, у якому проблема глобального потепління в післявоєнному світі недалекого майбутнього отримає несподіване вирішення. На нинішньому етапі триває підбір команди та пошук однодумців.
«Вслед за Януковичем в 2014 году в РОССИЮ СБЕЖАЛО около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников. https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Да заплюйте - запинайте, но!, в 14 ввести военное положение - это было правильно и это был шанс
Всех мажоров ( и не только их - ВСЕХ!!!) на призыв
Чтобы вся страна поняла : это не у кого-то - эта беда у нас,
Пить-гулять в Киеве-Одессе.., ну, пацаны, вы серьезно? - не сейчас
Осторожничали...
ЗРЯ!!!
В 2014
Подробности - после ваших о....защите родины .. или хотя бы попытки защиты(((
Прокляття русскім вбивцям !
(лахтинські, коли почнете срати, знайте: ІЛОВАЙСЬК пишеться з однією літерою Л.)
почему скоро не кому будет воевать...
https://t.co/mBqsZB5l8i
Дрімало літо на присохлих чебрецях,
Як сколихнула світ подія дика ця,
Як Іловайський закипав котел,
Й бажання виникало найпросте:
Живим лишитися, щоб сонечку радіть,
Адже були тут більшість - молоді;
Бійці, яким лишень за двадцять літ.
Й принишк, немов чекав на диво, світ.
Той чорним став «зелений коридор»,
Тут на бійців чекав Армагеддон,
Й стріляли в них, беззбройних, мов в зайців,
За те що «Слава Україні» - на руці.
Вагу тих слів збагнути не могли
Ні ополченці, ані найманці «орли»,
Убить такого просиналася жага…
І жертви Бог лічити не встигав.
Зазвучало на всіх мовах: «Іловайськ»,
Й останні небо слухало слова
Безвусих ще Героїв і в літах,
Дивився місяць ізгори й… ридав…
І довго ще гарячою була Земля,
яку засіяли розстріляні тіла,
Впізнати важко в них було людей,
Та й поле стало від крові… руде…
Земля схолола... Матінко свята!
І хоч молитва часто тут зліта,
Земля іще страждає: їй болить,
Що пеклом для синів була в ту мить.
12.10.2014.
https://site.ua/skitalec/8982/