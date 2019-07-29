EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Події
  1501  53
Все про:хабар (2693) Держприкордонслужба (2181) Дейнеко Сергій (3)

 Кожен прикордонник, причетний до протиправних схем, нестиме відповідальність, - ДПСУ про затримання керівника Чопського прикордонного загону

Кожен прикордонник, який виявиться причетним до протиправних схем, нестиме відповідальність згідно із законом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив за фактом затримання правоохоронцями заступника начальника одного з відділів Чопського загону, повідомляється у фейсбуці ДПСУ.

Його викрили в Ужгороді співробітники територіального управління ДБР, розташованого у Львові, та відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Прикордонника затримали під час одержання другої частини хабаря в розмірі 1200 євро, а загалом сума, яку він вимагав та отримав, – 1800 євро. Правоохоронці встановили, що, перебуваючи в змові з підлеглими, він налагодив протиправну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння в переміщенні через кордон сигарет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники СБУ затримали на хабарі керівника Чопського прикордонного загону. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140216
 
   
 Топ коментарі
 
))) Хасан навіть сам не зрозумів, яку дурницю написав. ))) Порохобот, що з нього візьмеш?!
 показати весь коментар
 
))) Тобто, цього митника треба поновити на своїй посаді і нагородити? Я тобі більше, ватнику, скажу, що і вся інша злочинність буде завжди, але це не значить, що з нею не треба боротися.
 показати весь коментар
 
Такого беспредела при мародёре не было... Верните нам мародёра!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что-то о внутренней безопасности в перечне не слышно. Как-то тянет на то, что они тоже "в схеме".
 показати весь коментар
 
 
Щось мені підказує, що цей прикордонник не поділився з командуванням.
 показати весь коментар
 
 
))) Хасан навіть сам не зрозумів, яку дурницю написав. ))) Порохобот, що з нього візьмеш?!
 показати весь коментар
 
 
Це ти не зрозумів, що там корупція буде завжди. Зніми рожеві окуляри, зебобік.
 показати весь коментар
 
 
))) Тобто, цього митника треба поновити на своїй посаді і нагородити? Я тобі більше, ватнику, скажу, що і вся інша злочинність буде завжди, але це не значить, що з нею не треба боротися.
 показати весь коментар
 
 
Ватник ти, бо пропонуєш боротися старими методами і при цьому розумієш відсутність перспективи.
 показати весь коментар
 
 
А які ж ще інші методи можуть бути у боротьбі з корупцією окрім дисциплінарної та кримінальної відповідальності? Розкажи мені, ватане. )))))
 показати весь коментар
 
 
Ти, дурко, про те, щоб Зеленський цяни на цигарки підняв??? Це ж треба бути таким ідіотом, щоб не розуміти, що ці цигарки йдуть через кордон не через роздрібну торгівлю. )))) Зеленський не може підняти ціну на контрабандний товар. )))
 показати весь коментар
 
 
Зеленський все може, особливо встановити оптові ціни, зебобік.
 показати весь коментар
 
Дурко, ну ти ж сам зрозумій, що оптові та роздрібні ціни Зеленський може встановити лише на легальну торгівлю. Це так само можна сказати, що встанови, президенте, високі роздрібні ціни на наркотики, і наркоторгівлі не буде. ))))
 показати весь коментар
 
Не торгівлю, а на відпусні оптові ціни на фабриках. На це у нього є повноваження.
 показати весь коментар
 
І ще, якщо корупціонеру перекрити цей шлях заробітку, він знайде інший. З корупціонерами таким чином боротися безглуздо. Корупціонерів треба карати незалежно від того, існують інші шляхи, чи ні.
 показати весь коментар
 
 
Як це, немає перспектив? Перспективи у тому, щоб корупції становилось все менше.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, що ділився раніше. А тепер не тому дав🐸
 показати весь коментар
 
А чого ж він не тому дав? А, я зрозумів, йому Зеленський так підказав! Правильно я пишу, ватане? )))
 показати весь коментар
 
 
Це до нього запитання. Ти хоч раз був на Кордоні Закарпаття з іншими країнами?
 показати весь коментар
 
Нульовка, ти спочатку розберись хто є хто, потім намагайся щось накарябати.
 показати весь коментар
 
 
Та я вже давно розібрався, ти разом з Хасаном - свиноватні ідіоти. )))
 показати весь коментар
 
Якщо так, то давай докази які підтверджують твої слова, інакше всюди писатиму Чесноков тріпло.
 показати весь коментар
 
 
шукайте протиправні дії вище по рангу--стрілочника завжди найдете
 показати весь коментар
 
 
Здались кому ті сигарети. Хай ЄС з ними бореться. Влаштували загороду на сигарети, щоб самим і заробляти. Не буде вигоди прикордонникам з сигарет - не будуть брати хабарів.
 показати весь коментар
 
 
Нехай Зе підніме ціни на цигарки до європейських. Контрабанда одразу зникне.
 показати весь коментар
 
 
Такого беспредела при мародёре не было... Верните нам мародёра!!!
 показати весь коментар
 
 
так вам вернули коломойского - че ви еще хотите
 показати весь коментар
 
 
Це називається "Ефект ДАІшника".
От стоїш ти і ловиш правопорушників і 9 з 10 тобі сунуть гроші, щоб "парєшать". Скільки ти витримаєш? Рік, три, пять?
Але врешті таки візьмеш а далі понесеться!
Тому справа те у тому щоб чесних знайти та поставити на посади. Як зробити так, щоб пізнісмєни наші не шукали кому б дати, щоб податків не платити?
 показати весь коментар
 
 
Додам, місцеві цього дядька обробляли не один місяць, щоб почав брати. І не він швидше за все був ініціатором, а місцева "еліта".
 показати весь коментар
 
 
С бизнесом кстати решается просто: платить налоги должно быть выгоднее, чем не платить
Здесь и нормальный налоговый кодекс, и уголовное наказание за неуплату налогов.

А вот чтобы взятки не совали гаишникам лучше камеры ставить. Без гаишников.
 показати весь коментар
 
Ти хоч десять разів до цього закликай, але той прикордонний бізнес більше, ніж їхня мізерна зарплата🤗
 показати весь коментар
 
Там тоже ставится оборудование, взвешивание натихую, камеры

И да, нормальные з/пл
 показати весь коментар
 
Смієшся? Якщо до прикордонників хтось прийде, то його побачать. Це режимна зона, куди заборонений доступ і все регулюється законом🤗
 показати весь коментар
 
Порохоботы, вам такие новости читать нельзя, спать плохо будете, а среди ночи просыпаться будете от очучения что вам Зеренский в кровать нагадил!
 показати весь коментар
 
 
Спробуйте дати хабаря в Польщі. Років через 6-8 розповісте, як воно.
 показати весь коментар
 
 
Так то у Польщі🤗 А ти повернися в Ураїну і спробуй все змінити.
 показати весь коментар
 
 
Людина стати чесною може лише якщо вірить в чесність. Як можуть прикордонники вірити в чесність, якщо командири крадуть, і командири командирів крадуть, і командир усіх командирів краде?
 показати весь коментар
 
 
Ну й слава Богу, що система боротьби з корупцією категорії "Б", створена ще "з-за Петра", поки що з-з-за Луценка-Генпрокурора, хоч якось діє і ловить хабарників.
А що буде завтра - побачимо. Бо поки що - одні слова-слова (і те - обіцянки не головного зебіла); а конкретних дій - катма. Обіцяють "нову систему"... і де вона? Ну, хоч би в зачатті?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору