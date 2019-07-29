 Кожен прикордонник, причетний до протиправних схем, нестиме відповідальність, - ДПСУ про затримання керівника Чопського прикордонного загону

Як передає Цензор.НЕТ, про це Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив за фактом затримання правоохоронцями заступника начальника одного з відділів Чопського загону, повідомляється у фейсбуці ДПСУ.
Його викрили в Ужгороді співробітники територіального управління ДБР, розташованого у Львові, та відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
Прикордонника затримали під час одержання другої частини хабаря в розмірі 1200 євро, а загалом сума, яку він вимагав та отримав, – 1800 євро. Правоохоронці встановили, що, перебуваючи в змові з підлеглими, він налагодив протиправну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння в переміщенні через кордон сигарет.
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
От стоїш ти і ловиш правопорушників і 9 з 10 тобі сунуть гроші, щоб "парєшать". Скільки ти витримаєш? Рік, три, пять?
Але врешті таки візьмеш а далі понесеться!
Тому справа те у тому щоб чесних знайти та поставити на посади. Як зробити так, щоб пізнісмєни наші не шукали кому б дати, щоб податків не платити?
Здесь и нормальный налоговый кодекс, и уголовное наказание за неуплату налогов.
А вот чтобы взятки не совали гаишникам лучше камеры ставить. Без гаишников.
И да, нормальные з/пл
А що буде завтра - побачимо. Бо поки що - одні слова-слова (і те - обіцянки не головного зебіла); а конкретних дій - катма. Обіцяють "нову систему"... і де вона? Ну, хоч би в зачатті?