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 Події, Київські новини
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 Упродовж вихідних у Києві потонули 2 людини, - ДСНС

Упродовж минулих вихідних на водних об'єктах Києва загинули 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

28 липня о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Оболонському районі столиці в озері "Горащиха" перебуває тіло людини. Відділенням водолазної служби КП "Плесо" на відстані 60 м від берега на глибині 4 м було виявлено тіло чоловіка 1997 року народження.

Того ж дня о 14:51 надійшло подібне повідомлення про те, що в затоці "Галерна" на вул. Набережно-Корчуватська, 31 перебуває тіло людини. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження на відстані 70 м від берега на глибині 7 м дістали тіло чоловіка 1971 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку липня на водоймах України загинуло 122 особи, від початку року - 774, - ДСНС

Причину обох трагедій встановлюють правоохоронні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140215
 
 
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В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.. (с)
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это случилось не при зеленском...в эти дни он был в одессе
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