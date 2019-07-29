 Упродовж вихідних у Києві потонули 2 людини, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

28 липня о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Оболонському районі столиці в озері "Горащиха" перебуває тіло людини. Відділенням водолазної служби КП "Плесо" на відстані 60 м від берега на глибині 4 м було виявлено тіло чоловіка 1997 року народження.

Того ж дня о 14:51 надійшло подібне повідомлення про те, що в затоці "Галерна" на вул. Набережно-Корчуватська, 31 перебуває тіло людини. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження на відстані 70 м від берега на глибині 7 м дістали тіло чоловіка 1971 року народження.

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Причину обох трагедій встановлюють правоохоронні органи.