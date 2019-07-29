 Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Днепр Инфо.
Про це мер Борис Філатов заявив під час святкування 26-ї річниці підняття на флагмані прапора Військово-морських сил України. Урочистості відбулися в Одесі, де дислокується фрегат.
"Дуже радий цього дня бути з вами. Від територіальної громади Дніпра хочу переказати найтепліші слова. Від міста, яке в 2014 році фактично зупинило "російську весну" в Україні. Від міста, яке нині є батьківщиною добровільного та волонтерського рухів. Цього року міська рада Дніпра ухвалила рішення взяти шефство над "Гетьманом Сагайдачним". Ми ще на початку цього шляху. Дніпровські школярі двічі були тут у навчальних подорожах. Таке велике і багате місто, як Дніпро, допомагатиме такому кораблю належним чином", - зазначив Борис Філатов. Мер Дніпра також додав, що побувати на такому військовому кораблі завжди було його дитячою мрією.
В одній з кают фрегата також висить оберіг, який курсанти Дніпровської флотилії привезли морякам, коли минулого року проходили одну з практик. Тоді влаштувати безкоштовний обмін досвідом вдалося завдяки домовленостям міського голови Дніпра Бориса Філатова з командиром фрегата "Гетьман Сагайдачний" Олексієм Корецьким, який свого часу закінчив флотилію в Дніпрі.
Моряки і представники командування ВМС зазначають, що двадцять шість років служби фрегата - це вік зрілості. Тут щорічно згадують історію флагмана "Гетьман Сагайдачний".
"Для флоту "Сагайдачний" є і минулим, яким ми можемо пишатися, і майбутнім, на яке ми можемо сподіватися", - переконані в командуванні.
Тут фрегатом не откупишься Боря
А при чем тут Филатов с его «возьмём шефство»
сначало возмем шевство ,
потом ой немного поломался/развалился
списиваем как непригодное к експлуатации
Есть государство, есть Законы, есть налогоплательщики и т.д.
И не нужно тут Днепр взял шефство над фрегатом, а Кривой Рог над самолетом, а с.Иваньковка над УАЗиком. А потом ни до кучи это всё ни собрать ни крайних не найти.
Вы хотите чтобы армия стала сборищем прикормленных разными людьми или населенными пунктами псов ?
Если у Днепра или Филатова лично есть лишние деньги, то пусть внесет их благотворительным взносом в бюджет или в Минобороны. А прикармливать конкретно избранное подразделение это недопустимо и неправильно морально. Финансовая сторона вопроса вообще тупик. Минобороны отправляет корабль в рейс, как быть с 1000 тонн топлива ? Не выдавать, сказать чтоб звонили Филатову пусть тот заправит ? Выдавать ? Так получится 1000 тонн капитан должен либо украсть либо слить в море.
Без паники. Это ж, наверное, члены горсовета своим баблом скинутся..
Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина. Теперь участник аферы Свинарчуков стал настоящим Слугой Народа.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/
Сагайдачному повезло, что он в то время пиратов возле Африки гонял, а то и его бы отжали.
А как насчет тех структур которые существуют для этой задачи?
https://www.youtube.com/watch?v=etApTFQZxvA
Этот Филатов, по идее, прав не должен иметь заходить на военный корабль, а он над ним шефство берёт как над сельским кинотеатром. Во дела чудные...