 Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Днепр Инфо.

Про це мер Борис Філатов заявив під час святкування 26-ї річниці підняття на флагмані прапора Військово-морських сил України. Урочистості відбулися в Одесі, де дислокується фрегат.

"Дуже радий цього дня бути з вами. Від територіальної громади Дніпра хочу переказати найтепліші слова. Від міста, яке в 2014 році фактично зупинило "російську весну" в Україні. Від міста, яке нині є батьківщиною добровільного та волонтерського рухів. Цього року міська рада Дніпра ухвалила рішення взяти шефство над "Гетьманом Сагайдачним". Ми ще на початку цього шляху. Дніпровські школярі двічі були тут у навчальних подорожах. Таке велике і багате місто, як Дніпро, допомагатиме такому кораблю належним чином", - зазначив Борис Філатов. Мер Дніпра також додав, що побувати на такому військовому кораблі завжди було його дитячою мрією.

В одній з кают фрегата також висить оберіг, який курсанти Дніпровської флотилії привезли морякам, коли минулого року проходили одну з практик. Тоді влаштувати безкоштовний обмін досвідом вдалося завдяки домовленостям міського голови Дніпра Бориса Філатова з командиром фрегата "Гетьман Сагайдачний" Олексієм Корецьким, який свого часу закінчив флотилію в Дніпрі.

Моряки і представники командування ВМС зазначають, що двадцять шість років служби фрегата - це вік зрілості. Тут щорічно згадують історію флагмана "Гетьман Сагайдачний".

"Для флоту "Сагайдачний" є і минулим, яким ми можемо пишатися, і майбутнім, на яке ми можемо сподіватися", - переконані в командуванні.







