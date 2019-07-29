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 Суспільство
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Все про:ВМС (410) Філатов (189)

 Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним". ФОТО

Міська рада Дніпра вирішила взяти шефство над фрегатом "Гетьман Сагайдачний".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Днепр Инфо.

Про це мер Борис Філатов заявив під час святкування 26-ї річниці підняття на флагмані прапора Військово-морських сил України. Урочистості відбулися в Одесі, де дислокується фрегат.

"Дуже радий цього дня бути з вами. Від територіальної громади Дніпра хочу переказати найтепліші слова. Від міста, яке в 2014 році фактично зупинило "російську весну" в Україні. Від міста, яке нині є батьківщиною добровільного та волонтерського рухів. Цього року міська рада Дніпра ухвалила рішення взяти шефство над "Гетьманом Сагайдачним". Ми ще на початку цього шляху. Дніпровські школярі двічі були тут у навчальних подорожах. Таке велике і багате місто, як Дніпро, допомагатиме такому кораблю належним чином", - зазначив Борис Філатов. Мер Дніпра також додав, що побувати на такому військовому кораблі завжди було його дитячою мрією.

В одній з кают фрегата також висить оберіг, який курсанти Дніпровської флотилії привезли морякам, коли минулого року проходили одну з практик. Тоді влаштувати безкоштовний обмін досвідом вдалося завдяки домовленостям міського голови Дніпра Бориса Філатова з командиром фрегата "Гетьман Сагайдачний" Олексієм Корецьким, який свого часу закінчив флотилію в Дніпрі.

Моряки і представники командування ВМС зазначають, що двадцять шість років служби фрегата - це вік зрілості. Тут щорічно згадують історію флагмана "Гетьман Сагайдачний".

"Для флоту "Сагайдачний" є і минулим, яким ми можемо пишатися, і майбутнім, на яке ми можемо сподіватися", - переконані в командуванні.

Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 01
Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 02
Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 03
Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС Сагайдачним 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140214
 
   
 Топ коментарі
 
А я вот читала сегодня что НАПК обнаружило несоответствия и в декларации Филатова
Тут фрегатом не откупишься Боря
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теперь у "Бени&Ко" будет свой морской атракцион
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В НАТО тоже шефство есть? Шефство над военным обьектом от нищиты военного финансирования? Свинарчуки воруют, а народ шефствует.
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А я вот читала сегодня что НАПК обнаружило несоответствия и в декларации Филатова
Тут фрегатом не откупишься Боря
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так они его спишут и продадут как металлолом
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Гениальная схема 😁
А при чем тут Филатов с его «возьмём шефство»
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все по старой схеме -

сначало возмем шевство ,

потом ой немного поломался/развалился
списиваем как непригодное к експлуатации
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Так он не у них на балансе, чтобы они его списать могли или продать
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Боря, звичайно - ще той пройдисвіт, але ці його слова мені подобаються.. Сподіваюсь - і справами підкріпить Боря свої слова, справа для Дніпра - дуже шляхетна..
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Якщо профінасують модернізацію корабля, в т.ч обладнанням керованого ракетного озброєння типу "Нептун" - це буде добре, а якщо ще поставлять КР типу "Коршун" - це буде відмінно...)) Але це було б те, що треба..
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Молодцы!Кто не кормит свои армию-будет кормить чужую.А фсбшные побрехеньки хер ложите -там вся контора на этом держится:врать ,взрывать ,тырить,травить
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Вы за всех тут не расписывайтесь. Лично я плачу налоги постоянно, и не понимаю почему кто то должен брать шефство над тем что уже оплачено налогоплательщиками.
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отряд "Искра" из кацапстана ахметову уже обьяснил..
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Так вот я же к тому и веду.
Есть государство, есть Законы, есть налогоплательщики и т.д.
И не нужно тут Днепр взял шефство над фрегатом, а Кривой Рог над самолетом, а с.Иваньковка над УАЗиком. А потом ни до кучи это всё ни собрать ни крайних не найти.
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А что тут плохого, когда есть поддержка корабля людьми - понятно, что город не профинансирует все, но это как парад...
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А что тут хорошего ?
Вы хотите чтобы армия стала сборищем прикормленных разными людьми или населенными пунктами псов ?
Если у Днепра или Филатова лично есть лишние деньги, то пусть внесет их благотворительным взносом в бюджет или в Минобороны. А прикармливать конкретно избранное подразделение это недопустимо и неправильно морально. Финансовая сторона вопроса вообще тупик. Минобороны отправляет корабль в рейс, как быть с 1000 тонн топлива ? Не выдавать, сказать чтоб звонили Филатову пусть тот заправит ? Выдавать ? Так получится 1000 тонн капитан должен либо украсть либо слить в море.
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Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным".

Без паники. Это ж, наверное, члены горсовета своим баблом скинутся.. Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачным" - Цензор.НЕТ 1025
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теперь у "Бени&Ко" будет свой морской атракцион
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Слышишь дырочка вали уже на рузькую весну, там будешь срать на Украину.
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Сейчас новая стратегия у Верховного - #атопутинненападёт, вместо прежней - #атопутиннападёт...
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В НАТО тоже шефство есть? Шефство над военным обьектом от нищиты военного финансирования? Свинарчуки воруют, а народ шефствует.
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Будут туда экскурсии водить, денежек подзаработают. Ну что ещё с этим кораблём делать?
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Какие такие свинарчуки..?? Это уже все новые лица....

Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина. Теперь участник аферы Свинарчуков стал настоящим Слугой Народа.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/

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Всех по себе равняешь ...зебобик??? Не стоит...не все такие как ты...
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Потихоньку движемся в сторону паРаши...там тоже все корабли по городам расписаны....кто с оной стороны красит..кто с другой там знают... Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 3389
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Так и быть , уговорил . Будем финансировать за твой счет . Гроши давай .
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У зебобика возьми...он тебе обещал их дать...
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Еще при Кучме их по областным центрам расписали. Подводная лодка досталась Запорожью.
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А "Днепропетровск" порезали на иголки.. Міська рада Дніпра взяла шефство над флагманом ВМС "Сагайдачним" - Цензор.НЕТ 1725
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В Крыму как и почти весь Черноморский флот Украины.
Сагайдачному повезло, что он в то время пиратов возле Африки гонял, а то и его бы отжали.
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Филатов - молодца, мыслит перспективно. У него там непонятки с НАПК, а на «Сагайдачном» вертолётишко имеется.
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Что это за бред, теперь бабло будет на фригат списываться?))
А как насчет тех структур которые существуют для этой задачи?
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заженіть фрегат в Дніпро..біля "поплавка" поставте
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Днепр заткнул за пояс одесских сепаратюг ,молодец Филатов
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ну фсе.. завтра в шоконовостях..: беня приватизировал Сагайдачній!!)))
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Помню при Союзе заводы брали шефство над школами и детскими садиками. На экскурсии нас водили, на остров Хортица в музей, в театр или в цирк. И у вас я вижу всё по-старому, по-доброму... С душой.

Этот Филатов, по идее, прав не должен иметь заходить на военный корабль, а он над ним шефство берёт как над сельским кинотеатром. Во дела чудные...
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