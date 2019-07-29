 Тринадцять бійців Нацгвардії, які дістали поранення і мінно-вибухові травми, направлено на реабілітацію в Грузію

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Програма в реабілітаційному центрі Міністерства оборони Грузії розрахована на 10 днів.

У 2019 році в Національній гвардії вже пройшли реабілітацію 27 військовослужбовців на базі медичного центру в Нових Санжарах на Полтавщині, а також 3 учасники ООС (АТО) за сприяння іноземних партнерів.

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З 2014 року 131 гвардієць пройшов реабілітацію в медичних закладах США, Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Хорватії, Словенії, Угорщини, Туреччини, Швеції, Грузії, Литви, Латвії, Польщі.