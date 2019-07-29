EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
  273  3
Матеріали за темою:
Все про:Грузія (585) поранення (1483) Національна гвардія (556) реабілітація (188)

 Тринадцять бійців Нацгвардії, які дістали поранення і мінно-вибухові травми, направлено на реабілітацію в Грузію

29 липня за спільною програмою з Міністерством оборони Грузії та Нацгвардії на проходження медико-психологічної реабілітації в Тбілісі направили 13 учасників АТО (ООС). Ними стали бійці, які дістали мінно-вибухові травми і вогнепальні поранення в зоні проведення бойових дій на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Програма в реабілітаційному центрі Міністерства оборони Грузії розрахована на 10 днів.

У 2019 році в Національній гвардії вже пройшли реабілітацію 27 військовослужбовців на базі медичного центру в Нових Санжарах на Полтавщині, а також 3 учасники ООС (АТО) за сприяння іноземних партнерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені. ФОТО

З 2014 року 131 гвардієць пройшов реабілітацію в медичних закладах США, Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Хорватії, Словенії, Угорщини, Туреччини, Швеції, Грузії, Литви, Латвії, Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140212
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там така їжа, аж в роті пече. Можна придбати виразку шлунку.
 показати весь коментар
 
В Трускавце всё занято настоящими патриотами.

А єтих куда-нибудь в 10 раз дешевле.
 показати весь коментар
 
Все залежить від профілю лікувального закладу. Трускавець лікує хвороби шлунку і т.п, а їм потрібна медико-психологічна реабілітація.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору