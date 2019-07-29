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 Політика України
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 Обраний нардепом у Донецькій області Гнатенко фігурує у справі про посягання на територіальну цілісність, - СБУ

Міський голова Дружківки Донецької області Валерій Гнатенко, який переміг на 49-му мажоритарному окрузі, фігурує в кримінальній справі Служби безпеки з приводу дій керівництва міста в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби СБУ на запит LB.ua.

Зазначається, що СБУ розслідує справу за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст.110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). У спецслужбі не повідомили про процесуальний статус Гнатенка, а також про те, на якому етапі перебуває слідство.

Нагадаємо, Валерій Гнатенко обійшов на 49-му окрузі в Дружківці ексрегіонала Бориса Колеснікова. Гнатенко відомий тим, що називав учасників Революції Гідності "неробами, які скачуть, поки ми працюємо".

Коли в травні 2014 року Дружківку захопили російські бойовики, він не став заперечувати проти встановлення прапора "ДНР". Під час окупації Гнатенко залишався на посаді, керував містом і підтримав проведення "референдуму".

Газета "Дружковский рабочий", яку фінансує міськрада, виходила з прапором "ДНР". У ній, наприклад, друкували "Акт про проголошення державної самостійності ДНР". Коли українські військові повернули місто під контроль, Гнатенко зумів втриматися на посаді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140211
 
 
 Топ коментарі
 
Афулє, сеперня обрала сепара. Нічого дивного.
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Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".
Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211

«Сумел удержаться в должности»
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Тка херня можлива тільки в Україні, в іншій країні він би в гіршому випадку вже давно сидів пожиттєво, а в кращому - висів на гіляці.
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Афулє, сеперня обрала сепара. Нічого дивного.
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Ну так снимайте его к черту и на зону ту-ту . А туда кого-нибудь от СН поставьте .
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А пока кого-нибудь не поставили от СН, поставить икону Зелемойского.
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Да ты больше на лукашиста похож, в своём коленопреклонении перед мессиями, и бульбу, но уже по количеству хромосом.
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Так це ваше виграло. Жуйте, аж поки не почне смердіти.
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А там может быть или жопоблок или СН.
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...повыплывала всякая ********, которая клоуна на пальце вертела...
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На жаль, Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211
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wtf, це запитання до ЦИК я так гадаю? чому цей непотріб потрапив у виборчий бюлетень?
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Не засуджений ! Має право ..
Он Пепа -Штепа ..у списку *жопоблока * ! Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ - Цензор.НЕТ 3924
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Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".
Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211

«Сумел удержаться в должности»
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Тка херня можлива тільки в Україні, в іншій країні він би в гіршому випадку вже давно сидів пожиттєво, а в кращому - висів на гіляці.
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Що можливо? Щоб сєпар керував якимось районом і ще б його обрали в Дупу Расєйської *********?
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Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности. Источник: https://censor.net.ua/n3140211

треба ще щось додати, чи і так зрозуміло..?
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Зеб, до тебя не доходит, что он победил в 49 мажоритарном округе?
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6 липня 2014 року Дружківка була звільнена. І сєпар залишився при посадв. Це означає лише одне: що свого не кинуло порох*йло.
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И что с того что фигурирует. А Теперь при ЗЕбилах сепарам всё можно. СБУ а то что Богданчик люстированный мы не видим не?? Богдачику можно, и ему можно, да и всем можно.
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А что сделал "победитель" для своего региона? Строил особняки? На маму оформлял земельные участки в парковой зоне? Покупал Рендж Роверы и Мерседесы? Давал жене коммунальные подряды? Дальше перечислять то, о чем пишут все местные издания? Нет, это все для себя любимого. Хоть буханку хлеба кому дал? Вот в итоге люди и выбрали себе представителя в Раде - раньше крал на уровне города, теперь будет красть на уровне Рады.
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Привыкайте жить в СССР. Жириновский заявил, что это последним выборы в Украине. А у того что на языке, то у Пу в голове.
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Тут ещё надо дождаться - кто будет Председателем Рады, а потом будет видно - объявят Зелемойского сумасшедшим, выльют кучу компромата такого, что даже зебы поверят или нет...
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Зебобіків з початком сесії ВР чекають парламентські війни, бо Коломойський наступив на горло Ахметову. А нам, які проти обох олігархів прийдеться спостерігати і по ситуації допомагати обом сторонам у їхньому швидкому знищенні.
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Помните завывания вазелина о снятии депутатской неприкосновенности? Помните как они на этом пиарились и рассказывали о первоочередных законах? помните о "все равны перед законом"?
Это № 5 в списке зепутатов. Это ТОП списка. слушаем внимательно и думаем

https://www.facebook.com/denis.pyatigorets/videos/10215068577495953
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обіцянки цяцянки,виборчі перегони пройшли нехай тепер виборці п'ять років їдять локшину зі своїх вух!
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зеля - ндежда всех сепаров и куйловского отребья
куйло ждало его с нетерпением чтобы зеля покерил путь в ес и нато, и впихнул дырляндию на условиях куйла, быдло и антимайдан ждало реванша, беглые алехархи - возвращения своего корыта, даже венгрия в очередь стала чтоб зеля им венгерскую республику замутил... а зеля на лиге смеха жрет шаурму, пока рыги и парашкинцы приготовили бешенный принтер для принятия руцькомирныъ законов и возвращения украины в орбиту куйла
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Але замість цього почнуться парламенські війні між Коломойським і Ахметовим.
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Повертаються домайданні часи, тоді правили риги на донбасі, тепер вони поміняли назву на платформу ніби за життя і далі їх вибирає сепарське насєлєніе, яке так само хоче путіна, нічого не змінилось, все повернулось...
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..таких продажных гнднов нужно сразу вычёркивать из списков депутатов Украины, без разговоров.. ЦВК, шо вы сопли жуёте?
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Наше СБУ оказывается шустрое,5 лет ведет следствие и допустило сепаратюг к выборам и только сейчас прозрело,лицемеры.
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Обмінного фонду за наших полонених хоч греблю гати,починаючи з різних новинських і медведчуків,закінчуючи ось такими сепаратистами.
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