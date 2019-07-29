 Обраний нардепом у Донецькій області Гнатенко фігурує у справі про посягання на територіальну цілісність, - СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби СБУ на запит LB.ua.

Зазначається, що СБУ розслідує справу за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст.110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). У спецслужбі не повідомили про процесуальний статус Гнатенка, а також про те, на якому етапі перебуває слідство.

Нагадаємо, Валерій Гнатенко обійшов на 49-му окрузі в Дружківці ексрегіонала Бориса Колеснікова. Гнатенко відомий тим, що називав учасників Революції Гідності "неробами, які скачуть, поки ми працюємо".

Коли в травні 2014 року Дружківку захопили російські бойовики, він не став заперечувати проти встановлення прапора "ДНР". Під час окупації Гнатенко залишався на посаді, керував містом і підтримав проведення "референдуму".

Газета "Дружковский рабочий", яку фінансує міськрада, виходила з прапором "ДНР". У ній, наприклад, друкували "Акт про проголошення державної самостійності ДНР". Коли українські військові повернули місто під контроль, Гнатенко зумів втриматися на посаді.

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