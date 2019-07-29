 Браконьєрське полювання може бути легалізоване - дніпропетровські екологи зробили заяву

Товариство мисливців і рибалок Магдалинівського району звернулося до президента України Володимира Зеленського зі звинуваченнями на адресу екологів, які ведуть боротьбу з браконьєрами, і з проханням "дозволити їм полювати на території заказника", - розповіла OBOZREVATEL еколог, голова громадського формування "Екопатруль" (Дніпропетровська область) Тетяна Лампіка.

"Протягом двох років ми ведемо посилений контроль за тим, щоб на території Приорільського заказника загальнодержавного значення не ввели браконьєрське полювання, у той час як спілка мисливців і рибалок не хоче дотримуватися закону", - заявила вона.

За словами еколога, були вжиті всі можливі заходи для запобігання знищенню звірів на території заказника. Екологи повідомляли про проблеми на нарадах у Дніпропетровській обласній раді та Магдалинівській райдержадміністрації, вони організовували перевірки державної екологічної інспекції, двічі подавали скарги в СБУ і "намагалися позбавити спілку мисливців і рибалок права користування мисливськими угіддями".

Водночас "учора (28 липня. - Ред.) мисливці розмістили у Facebook звернення до президента Зеленського про те, що "Екопатруль", який перебуває у змові з правоохоронними органами, не дає їм полювати в заказнику. І просять президента втрутитися в ситуацію", - розповіла еколог.

У відповідь на це "Екопатруль" також звернувся до президента через публікацію на офіційній сторінці у Facebook із закликом звернути увагу на абсурдну ситуацію.

У цьому контексті Тетяна Лампіка додала: "Заповідники та заказники різного рівня не мають актів землекористування, не мають грошей на те, щоб винести кордони "в натуру", і через це виникають проблеми різного характеру, починаючи від того, що мисливці хочуть полювати в заповідниках, до того, що представники геокадастру виділяють землі заповідного фонду для ведення сільськогосподарської діяльності, що суперечить чинному законодавству".

Еколог наголосила: подібні проблеми "існують по всій території України". Вона також повідомила про те, що 1 серпня буде зроблено колективне звернення до нового уряду Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів.





