EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Події
  2762  77
Все про:браконьєрство (79) екологія (447)

 Браконьєрське полювання може бути легалізоване - дніпропетровські екологи зробили заяву

У Приорільському заказнику в Дніпропетровській області може бути легалізовано браконьєрське полювання.

Товариство мисливців і рибалок Магдалинівського району звернулося до президента України Володимира Зеленського зі звинуваченнями на адресу екологів, які ведуть боротьбу з браконьєрами, і з проханням "дозволити їм полювати на території заказника", - розповіла OBOZREVATEL еколог, голова громадського формування "Екопатруль" (Дніпропетровська область) Тетяна Лампіка.

"Протягом двох років ми ведемо посилений контроль за тим, щоб на території Приорільського заказника загальнодержавного значення не ввели браконьєрське полювання, у той час як спілка мисливців і рибалок не хоче дотримуватися закону", - заявила вона.

За словами еколога, були вжиті всі можливі заходи для запобігання знищенню звірів на території заказника. Екологи повідомляли про проблеми на нарадах у Дніпропетровській обласній раді та Магдалинівській райдержадміністрації, вони організовували перевірки державної екологічної інспекції, двічі подавали скарги в СБУ і "намагалися позбавити спілку мисливців і рибалок права користування мисливськими угіддями".

Водночас "учора (28 липня. - Ред.) мисливці розмістили у Facebook звернення до президента Зеленського про те, що "Екопатруль", який перебуває у змові з правоохоронними органами, не дає їм полювати в заказнику. І просять президента втрутитися в ситуацію", - розповіла еколог.

У відповідь на це "Екопатруль" також звернувся до президента через публікацію на офіційній сторінці у Facebook із закликом звернути увагу на абсурдну ситуацію.

У цьому контексті Тетяна Лампіка додала: "Заповідники та заказники різного рівня не мають актів землекористування, не мають грошей на те, щоб винести кордони "в натуру", і через це виникають проблеми різного характеру, починаючи від того, що мисливці хочуть полювати в заповідниках, до того, що представники геокадастру виділяють землі заповідного фонду для ведення сільськогосподарської діяльності, що суперечить чинному законодавству".

Еколог наголосила: подібні проблеми "існують по всій території України". Вона також повідомила про те, що 1 серпня буде зроблено колективне звернення до нового уряду Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140210
 
   
 Топ коментарі
 
скоро без Зеленского и носки постирать не смогут. спаси и сохрани...
 показати весь коментар
 
треба взагалі заборонити вбивати диких тваринок крім крайньої необхідності в цілях безпеки і то під суворим контролем а двуногих виродків - ахотнікав відправляти на передок під Авдієовку на кацапів під обстрілами полювати там хутко хатєлка здується...
 показати весь коментар
 
Мисливці - то всі вбивці. Мисливство взагалі заборонити треба.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как можно обойти Закон о лесе и охотничьих хозяйствах? Реально абсурд
 показати весь коментар
 
 
Браконьерская охота, что за бред? Без правильной организации работы охот хозяйств вообще все вымрет, в том числе и в заповедниках, кабан пропал не из за браконьеров, а от болезней , чумы свиней, причины которой никто назвать не может, и "экопатрулю" на это начхать, хотя скорее всего от того китайского дерьма, которое бесконтрольно рзбрасывается сельхоз хозяйствами на полях.
 показати весь коментар
 
В Приорельском заказнике в Днепропетровской области может быть легализована браконьерская охота. Источник: https://censor.net.ua/n3140210
--------------
Це знов Порох винуватий?
 показати весь коментар
 
 
Аваков весной 2015 на МИ-8,с автоматами охотился на перелётную птицу в Приорелье,только харьковском.А заезжим крутькам на внедорожниках местные охотники колёса стреляли и просто обстреливали,чтобы не шастали.Потихоньку отвадили..Народ простой,как двери.Те кто посадки вырезал под крышей мусоров,палили технику,если не доходило ,палили дома.
 показати весь коментар
 
 
А пам'ятаєте кого вбив мисливець Завальний?
 показати весь коментар
 
 
Разом з їхніми близькими і далекими родичами до десятого коліна, включаючи тих, хто їсть м'ясне.
 показати весь коментар
 
 
Алі, ви що заразились жорстокістю від зелених месників? 😊
 показати весь коментар
 
Проти лома нема прийому, окрім іншого лому. Зелена нелюдь не розуміє іншої мови, окім жорстокості.
 показати весь коментар
 
 
в Україні ще лишились екологи? В Україні генпрокурора нема, які екологи могли лишитись? Можна оголошувати полювання за головами госчиновників. Головний приз - за генпрокурора.
 показати весь коментар
 
 
скоро без Зеленского и носки постирать не смогут. спаси и сохрани...
 показати весь коментар
 
 
це лише говорить про те, що екологам ніхто не авторитет, в т.ч. і Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
Каждій , кто ради развлечения лишает жизни другое живое существо, рано или поздно будет хоронить и своих детей!
 показати весь коментар
 
 
Яка різниця між куркою з птахофабрики та куропаткою?
 показати весь коментар
 
 
Курка на птахофабриці створена у великій мірі людиною. А куропатка в полі створена на 100% Природою , а отже Богом.
 показати весь коментар
 
 
Какой Бог у тебя слабенький, а шо его парафия на куриц не распространяеца он только по куропаткам отрабатывает лол)))))
 показати весь коментар
 
 
Зрозумів, тобто свійських куропаток можна стріляти. а якщо в людей вдома лось та лосиха, то лосеня теж можна?
 показати весь коментар
 
 
Та й взагалі, як людина може створити курку.
 показати весь коментар
 
 
Зебілам все під силу, бо у них спочатку було зебільне слово одного олігарха.
 показати весь коментар
 
 
Убийство любого живого существа - наказуемо по Судьбе. Но особенно жестко наказывается убийство в дикой Природе.
 показати весь коментар
 
Навіть не у тому річ, мисливці полюють заради розваги, їм подобається вбивати, і у цьому немає ніякої потреби.
 показати весь коментар
 
 
Це та сама різниця, коли ти вбиваєш ворога на війні, через нагальну необхідність, і коли ти вбиваєш людину просто так.
 показати весь коментар
 
Употребление мяса - главная причина онкологии.
 показати весь коментар
 
Зебобик вот счас все бросит...и быренько все разрулит...
 показати весь коментар
 
 
После Свына зебобику не совладать....
 показати весь коментар
 
Свыню не один мотор не переплюнет....
 показати весь коментар
 
Мисливці - то всі вбивці. Мисливство взагалі заборонити треба.
 показати весь коментар
 
 
Не говоріть чепухи. Нашу рябу тещ заборонити. «Мисливство і землеробство» - шкільний курс історіі пам'ятаєте ?і тут через 4000 років З'явились Ви - і враз. Мисливство стало по за законом
 показати весь коментар
 
А хіба на "Нашу рябу" полюють? ))) Ви хіба не розумієте різницю між "спортивним полюванням", де тварин вбивають заради розваги, і вирощуванням тварин заради їжі? 4000 років рабовласнцтво існувало, може нам і це треба повернути? Чи ви думаєте, що без мислівців ******* людина не проживе? Ви коли в останній раз дичину вживали? Я, наприклад, років 30 тому.
 показати весь коментар
 
 
Ну так для чого тоді вам збереження мисливства, якщо людина може спокійно без цього прожити?
 показати весь коментар
 
В то же время "вчера (28 июля. - Ред.) охотники разместили в Facebook обращение к президенту Зеленскому о том, что "Экопатруль", который находится в сговоре с правоохранительными органами, не дает им охотиться в заказнике. И просят президента вмешаться в ситуацию", - рассказала эколог.

В ответ на это "Экопатруль" также обратился к президенту через публикацию на официальной странице в Facebook с призывом обратить внимание на абсурдную ситуацию. Источник: https://censor.net.ua/n3140210

Все это следствие развала судебной системы
 показати весь коментар
 
 
треба взагалі заборонити вбивати диких тваринок крім крайньої необхідності в цілях безпеки і то під суворим контролем а двуногих виродків - ахотнікав відправляти на передок під Авдієовку на кацапів під обстрілами полювати там хутко хатєлка здується...
 показати весь коментар
 
 
Тоді отримають перевагу ті види, що добре почувають поруч з людиною.
 показати весь коментар
 
 
Лампіка хоче прорватися нагору, можливо - і в крісло міністра екології.. Пані - досить нерозбірлива в джерелах заробітку.. Як на мене , останні статті про Лампіку на Цензорі - відверта джинса.. Питання лише в одному - хто замовниу цієї джинси?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Может твои любимы патриоты Портнов и Разумков а зебильчик как думаешь?? А може кум Медвечука в приСлуге Бабломойского как тебе такой вариант зебильчик - сепар??
 показати весь коментар
 
 
КакбЭ ничем , кроме одного момента - ЗЕбилятня ж пела про перемогу, зробимо их разом кокоок, кинець эпохи олигархату..кудах-кудах. А сейчас вылупив баранячи очи спрашивает -- а чем хуже Свына? Здобулы ЗЕбилы Браконьерская охота может быть легализована - днепропетровские экологи сделали заявление - Цензор.НЕТ 7831
 показати весь коментар
 
 
На кого зібрались полювати, без відповіді на це питання стаття ні про що.
 показати весь коментар
 
 
Хороший вопрос!
Не то что здесь на форуме, где всё очевидно
Порохоботы охотятся на Зе'бобиков, а Зе'бобики на Порохоботов
 показати весь коментар
 
"мисливці" місцеві воєнкомати з радістю вас чекають до війська, там ви будете полювать в найкращих заповідних місцях 24/7, вам буде надана можливість з трофеїв робити, що вам заманеться! Приєднуйся!
 показати весь коментар
 
 
ну а тебе красавица прямая дорога в полевой госпиталь... или не??? тусть типа там лошицы шерудят, а "ми" , типа или а с диваноф попистим...
курица ты тупая и не более!!!
 показати весь коментар
 
в плане охоты в Украине полный писец!!!
если у Владимира нет(а я думаю нет) толкового и разбирающегося в аспектах охоты чела-охоте в Украине скоро придет кирдык!!!
в принципе он и сейчас уже рядом.. (((
 показати весь коментар
 
Ребята экологи, вы наконец вспомнили, что вы есть! А то десятилетия вас не было слышно. Денег хочется директорам институтов? Подождите немного. Дайте президенту заняться ЭКОНОМИКОЙ, наконец, иначе не с чего вам денег будет выделять. Господин президент, займитесь наконец МАКРОЭКОНОМИКОЙ и НАЛОГОВОЙ РЕФОРМОЙ. Нужно снижать все налоги, убирать НДС, так как в сегодняшнем мире нет ему экономического смысла, кроме фиктивного его возврата приближенным к Корыту. Нужно снижать налоговую нагрузку на зарплаты, нужно закрыть оффшоры, остановить обнал, обнулить таможенные пошлины. Ну, вы же все знаете!
 показати весь коментар
 
Охота- в современном мире это развлечение. Развлечение,за счет лишения жизни живого существа. Не от голода, не от нужды, не ради защиты,а просто ради удовлетворени потребность в живодерстве. Ничто не проходит бесследно. Воздастся всем по делам их.
 показати весь коментар
 
 
Та можно и разрешить только с луком и стрелами или с копьём, пускай почувствуют себя охотниками и ближе к природе.
 показати весь коментар
 
 
Рыбакам пойти на рыбалку некуда, везде арендаторы-"собственники", не имеют права взимать деньги за рыбалку т.к это вымогательство.
По закону любительской и спортивной ловлей можно заниматься где угодно, но пойди докажи что-то этим бандитам и бывшим ментам.
 показати весь коментар
 
Вазелин баканову на счёт этих чертей перезвонит и решит вопрос!
 показати весь коментар
 
Религии в которых практикуются жертвоприношения с убийствами животных - не от Бога!
 показати весь коментар
 
 
Мисливці - буйно помішані.
Рибалки - тихо помішані.
 показати весь коментар
 
 
Охоту разрешить без лицензии,но только на сепаров..
 показати весь коментар
 
 
..когда мне было лет 5-10 на окраинах нашего посёлка в Донецкой области (это от многоэтажного жилья 1-2км), в степи, на пересечении Харьковской-Днепропетровской области, мы, пацаны, своими глазами видели стада лосей 5-10штук вместе, регулярно, в 1980-90м годах.. сейчас дай Бог увидеть живого фазана (они пока что есть живыми)..
какая может быть охота для жЫрующего, тупорылого жлобья?.. хотите адреналина? - полюйте, "герої", на кацапів, а не на беззахистних тварин, суки безродні..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору