 Затриманих у Москві кримських татар оштрафували на загальну суму 360 тис. рублів, - адвокат Зудієва

Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реалії розповіла активістка і правозахисниця Лутфіє Зудієва, передає Цензор.НЕТ.

"З 11 ранку і до 4 години дня суддя встигла розглянути адміністративні матеріали щодо 18 кримськотатарських активістів. Що показово, приїзд людей із Криму в Москву, на таку велику відстань - був суспільною реакцією на хронічні репресії щодо кримських татар. Того дня (11 липня) люди не порушували громадський порядок і на першу вимогу поліції завершили свою акцію. Не розглянувши всі ці доводи, суддя обрала максимальну санкцію покарання за цією статтею. У підсумку загальна сума штрафу становить 360 тисяч рублів", - розповіла Зудієва.

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За її словами, це символічна сума, адже якщо її розділити, то умовно кожен кримський татарин буде оштрафований на 1 рубль за незгоду з репресіями щодо своїх співвітчизників.

"За підсумками сьогоднішнього дня йдеться про суму понад 300 тисяч рублів. Якщо вірити даним перепису, то приблизно стільки кримських татар проживає в Криму. Якщо умовно розділити цю суму на весь народ, то виходить, що кожен кримський татарин оштрафований на один рубль за незгоду з тим, що його співвітчизники – не терористи і не екстремісти. Розділити цю суму на весь народ – це наш обов'язок і прояв солідарності із заарештованими кримськими татарами. Ми не можемо перекласти її на плечі людей, які того дня пожертвували своєю безпекою", – пояснила правозахисниця.

Суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Усього штрафи в розмірі 20 тисяч рублів кожному були призначені Рустему Таїрову, Едему Абдуллаєву, Олександру Гаврикову, Кязиму Усеїнову, Наріману Ібраїмову, Зенуру Аппазову, Елеонору Ізмаїлову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Іззету Сайфуліну, Марлену Джемілєву, Ремзі Бейтуллаєву, Рефату Камілову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаєву, Едему Алієву, Еміну Рустемову, Аметхану Умерову.

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Нагадаємо, російські силовики 11 липня біля будівлі Верховного суду РФ у Москві затримали 46 кримських татар. Їх відвезли у ОВС району Басманний і ОВС у справах Міщанського району. Кримські татари приїхали в Москву, щоб підтримати своїх співвітчизників, фігурантів "справи про так званий тероризм" на суді з розгляду апеляції на вирок.