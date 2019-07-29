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 Політика України
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Все про:депутат (907) ЦВК (755)

 ЦВК визнала обраними 35 депутатів, які перемогли на мажоритарних округах

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів у 35 окружних виборчих округах і визнала обраними 35 народних депутатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ЦВК.

"Під час сьогоднішнього засідання, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 35 ОВО", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, ЦВК визнала обраними народними депутатами України Ігоря Палицю в окрузі № 22; Ірину Констанкевич - в окрузі № 23; Кирила Нестеренка - в окрузі № 26; Ганну Лічман - в окрузі № 30; Володимира Захарченка - в окрузі № 31; Романа Каптєлова - в окрузі № 36; Мусу Магомедова - в окрузі № 45; Юрія Солода - в окрузі № 47; Максима Єфімова - в окрузі № 48; Вадима Новинського - в окрузі № 57; Сергія Магеру - в окрузі № 58; Дмитра Лубінця - в окрузі № 60; Ігоря Герасименка - в окрузі № 62; Богдана Кицака - в окрузі № 63; Василя Петьовку - в окрузі № 72; Владислава Поляка - в окрузі № 73.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 197 зі 199 окружкомів

Також визнані обраними депутатами Геннадій Касай в окрузі № 74; Роман Соха - в окрузі № 75; Дмитро Нальотов - в окрузі № 144; Юрій Шаповалов - в окрузі № 146; Костянтин Касай - в окрузі № 149; Олексій Мовчан - в окрузі № 150; Андрій Деркач - в окрузі № 159; Володимир Гевко - в окрузі № 167; Вікторія Кінзбурська - в окрузі № 171; Олександр Бакумов - в окрузі № 173; Євген Пивоваров - в окрузі № 175; Дмитро Микиша - в окрузі № 181; Микола Стефанчук - в окрузі № 187; Сергій Лабазюк - в окрузі № 188; Антон Яценко - в окрузі № 200; Максим Перебийніс - в окрузі № 212; Артем Дубнов - в окрузі № 213; Богдан Яременко - в окрузі № 215; Роман Грищук - в окрузі № 222.

Також читайте: Суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на шести дільницях 119-го округу на Львівщині, де переміг кандидат від "ЄС", воїн АТО Бондар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140207
 
 
 Топ коментарі
 
Собаки лают - караван идёт. Все будет хорошо.
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Фальсификации от Портнова и БОгданчика маршируют по Украине. Толи ещё будет когда ЗЕсепары начнут в Раде законы принимать против Украины и всего украинского...Привет Малоросия
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Программу обочения по методу академика Павлова они уже прошли？
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ЦВК визнала обраними 35 депутатів, які перемогли на мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 9948

Та не, скорее шоколадок. Разница небольшая, производитель и первого и второго один и тот же.
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Фальсификации от Портнова и БОгданчика маршируют по Украине. Толи ещё будет когда ЗЕсепары начнут в Раде законы принимать против Украины и всего украинского...Привет Малоросия
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"Привет Малоросия"
кхм...
ты, чего, на бамбас собрался? ЦВК визнала обраними 35 депутатів, які перемогли на мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 5513
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Собаки лают - караван идёт. Все будет хорошо.
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Будет порчу наводить на Петькиных оппонентов.)
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Судя по результатам выборов не исключён и такой вариант.
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Нас никому не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
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Зараз йде купівля мажоритарників Ахметовим. Скоро між Коломойським і Ахметовим почнуться парламентські війни. Запасаємося попкорном🤗
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Шо, снова хана хахлам? Еще месяц, и ***************** замычат "путен введи"?
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малоросс подкацапник с логова днепровской мафии Бабломойского радуеца что его кремлдь пришла к власти. кацапнутый..
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Зараз йде купівля Коломойським депутатів від ПЕСа. Петро вже куплений, найближче оточення вважає що продався за 340 килограмів зелених. Завтра починає дзвонити Коломойському і питати що треба робити. Увесь остатній ПЕС, та то не собака, то його хвіст без мозгів. Каже, що буде робити теж саме, що і їх старий, придуркуватий хазяїн і погодились кожен на 1 кг зелених.
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