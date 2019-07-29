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 Події, За кордоном
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Все про:вбивство (1861) ПАР (9)

 Українського туриста вбили та пограбували в Південно-Африканській Республіці

У ПАР вбили українця Івана Іванова, який сам мандрував туристичною стежкою в національному парку "Столова гора" до гостьового будинку в Хаут-бей - передмістя другого за чисельністю міста ПАР Кейптауна. Найімовірніше, причиною нападу стали рюкзак та інші зниклі речі загиблого.

Як повідомляє портал IOL, на 44-річного українця 27 липня напали троє зловмисників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське. Чоловік чинив опір, зав’язалася бійка, внаслідок якої Іванов дістав кілька ударів ножем у груди. Потерпілий помер на місці події від втрати крові.

Пізніше бандитів помітив місцевий житель, який звернувся до правоохоронних органів. Співробітники поліції дуже швидко затримали одного з нападників, який зізнався у причетності до вбивства.

Крім рюкзака, у 23-річного (за іншою інформацією - 25-річного) Сінає Мпоселва виявили і мобільний телефон Іванова. За інформацією News 24, чоловік уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й у момент нападу на українця був на достроковому звільненні.

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Двох інших нападників все ще розшукують.

Поліція також шукає ножа, яким скоєно вбивство, а влада регіону запевняє, що проведе детальне розслідування та висловила співчуття родини загиблого.

Власники хостелу в Хаут-бей, де зупинявся Іван Іванов, кажуть, що попереджали його не мандрувати самому цим маршрутом, хоча ця стежка і вважається порівняно безпечною.

За інформацією, яку Південно-Африканська неурядова організація Community Crime Prevention отримала від родичів загиблого, Іванов був колишнім моряком, вивчав економіку і право у Великій Британії, вільно володів чотирма мовами, а також багато подорожував.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140205
 
 
 Топ коментарі
 
В Африці туристам треба бути надзвичайно обережними. Під час Апартеїду в ЮАР було відносно безпечно, а зараз там така ж жопа, як і у решті африканських країн. Через що - думайте самі.
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Чёртовы нигеры ! ЮАР после падения Апартеида - далеко не лучшее место для туризма. А ведь ещё в 80-е годы это было самое развитое государство в Африке, которое даже имело собственную космическую программу. А по уровню жизни не уступало Западной Европе.
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где и как не нужно отдыхать... Украинского туриста убили и ограбили в Южно-Африканской Республике - Цензор.НЕТ 9451
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gtctd dtfbdqpt Ті хто її створюв,вже давно покинули ПАР.
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Це все москалі, там тайні копальні по видобутку алмазів для росії, тож їх там дофіга
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Уга, Бірс так взяли і пустили дикунів до видобутку алмазів.
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Иван Иванов?
В рашке скажут, что негры-бендеровцы Иванова замочили, негры-правосеки ))))
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будьте політкорректні :«афро бандерівці»
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Не ходите дети в Африку гулять, не зря об этом писали еще в советских стихах. Но при этом СССР "гулял" в Африке, снабжая оружием всех - от арабов до черных.
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Після слова "вбили", - слово "пограбували" вже немає жодної ваги. Треба було писати "вбили з метою пограбування"!
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хе, в мене теж когнітивний дісонанс виник
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туриста убили и ограбили
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послє пєрвого, второйє уже нє так називайєца
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ни как не осуждаю этого человека, но отдал бы рюкзак, остался бы жив. ну тут дело такое -для кого то принципы важнее. но он не учел менталитет местных бибизян - для них жизнь ничего не стоит.
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Новость про то что - ЗЕ - плохой .а Пепа - хороший !
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Иван иванов поехал к братьям свергнувшим преступный режим апартеида))))
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Зачем ехать в Африку, с тем же результатом мог бы и по борщаговке "прогуляться"!
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не ходите дети в африку гулять !!! в школе же учили !!! соболезнования семье !!!
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Ого, сколько тут диванньіх специалистов по Африке!
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