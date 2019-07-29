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Все про:Фірташ (184) Мюллер (53)

 Як справа Фірташа вдарила по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета"

Доповідь ексспецпрокурора Мюллера в Конгресі США у справі про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році стала "катастрофою" для демократів, що покладали на неї великі надії щодо дискредитації президента Трампа.

Про це пише "Новая газета", посилаючись на заяви самих демократів, зокрема - Лоуренса Трайба, відомого професора юриспруденції в Гарварді та палкого прихильника імпічменту Трампа.

Однією з головних подій напередодні звіту Роберта Мюллера в Конгресі США "Новая газета" називає піддані широкому розголосу нові обставини справи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, екстрадиції якого з Австрії домагаються американські прокурори.

Як зазначає видання, напередодні виступу Мюллера журналіст сайту The Hill Джон Соломон опублікував сенсаційний матеріал про те, як прокурор Ендрю Вайсман з команди Мюллера пропонував Фірташу закрити справу проти нього в обмін на компромат проти Трампа.

Видання зазначає, що після нещодавнього рішення Верховного суду Австрії та Міністра юстиції Австрії, які визнали екстрадицію Дмитра Фірташа в США допустимою, в Чикаго вже готувалися до прийому українця, як раптом віденський суддя постановив, що екстрадиція можлива лише після розгляду нового клопотання австрійських адвокатів олігарха, які, за словами представниці суду, надали "надзвичайно ґрунтовні матеріали".

Юристи українського бізнесмена підтвердили журналісту, що прокурор Ендрю Вайсман намагався дати поштовх до того, що можливі свідчення Фірташа були дані в потрібному напрямку. "Зараз австрійські адвокати Фірташа доводять віденському суду, що цей маневр американської прокуратури свідчить про сумнівність і політичну мотивацію претензій до їхнього підзахисного", - пише "Новая газета".

Видання зазначає, що перший заступник Мюллера Ендрю Вайсман нібито обіцяв, що команда Мюллера може "вирішити справу Фірташа" в Чикаго, і запевняв, що ні мін'юст США, ні чиказька прокуратура не в змозі перешкодити його дозволу, який може містити зняття з олігарха всіх обвинувачень.

"Захист непокоїло те, що Вайсман поводився нетипово: зазвичай у таких ситуаціях прокуратура спочатку просить обвинуваченого написати, яку саме інформацію він може їм надати. Але коли Вайсман і співробітники ФБР, які працювали з ним, зустрілися 7 липня 2017 року з американськими адвокатами Фірташа, Вайсман почав ділитися з ними власними версіями вчинків Трампа, колишнього глави виборчого штабу Пола Манафорта та інших фігурантів "Рашагейту"", - пише "Новая газета".

Видання зазначає, що у світлі цього спроба Вайсмана отримати компромат на Трампа виставила розслідування Мюллера в новому, непривабливому світлі. Тим паче, що сам Вайсман, як наголошує видання, політично заангажований: "Республіканці особливо недолюблюють колишнього федерального прокурора Ендрю Вайсмана, ім'я якого не раз згадувалося під час виступу Мюллера на Капітолійському пагорбі. Вайсман жертвував гроші Клінтон і був серед її прихильників, які зібралися в ніч із 8 на 9 листопада 2016 року святкувати тріумф, який на відбувся", - йдеться в матеріалі.

Крім того, наголошує видання, справа проти Фірташа в той момент, коли Вайсман запропонував угоду, почала розвалюватися: два ключові свідки обвинувачення, за словами Соломона, відмовилися від своїх свідчень, а ключовий документ, який чиказька прокуратура позначила як "Речдок А", провину Фірташа зовсім не підтверджував.

Як уточнює "Новая газета", австрійські захисники олігарха доводять, що згадуваний вище "Речдок А", який нібито доводить намір Фірташа здійснити корупційну схему, насправді є слайдом із презентації американської консультативної компанії "Маккінсі" і не має жодного стосунку до Фірташа.

Коли "Нью-Йорк Таймс" першою розповіла про цей речовий доказ у грудні минулого року, "Маккінсі" заявила, що ще в 2006 році "Боїнг", що розглядав закупівлю титану у Фірташа, попросив її з'ясувати, з ким має вести справу гігант американського літакобудування. "Маккінсі" вибудувала гіпотетичну схему, в рамках якої фірташівський холдинг Bothli Trade A.G. намагався б форсувати отримання ліцензії на видобуток ільменіту в Андхра-Прадеші, інвестуючи в цей штат і нібито підкуповуючи індійських діячів. Слайд, який фігурує у справі як "Речдок А", слугує ілюстрацією цієї уявної схеми і не має стосунку до реального Фірташа, заявила "Маккінсі" після публікації "Нью-Йорк Таймс".

Видання також повідомило: адвокати Фірташа стверджують, що ключові свідки обвинувачення не тільки відмовилися влітку 2017 року від своїх свідчень, але і кажуть, що ФБР безбожно викривило їхні слова і змусило підписати свідчення під тиском. Один свідок, наприклад, стверджує, що ФБР забрало в нього паспорт і не давало йому повернутися в Індію і що його слова про хабарі були вставлені в протокол допиту заднім числом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140199
 
 
 Топ коментарі
 
Очередной фейк по заказу Фирташа...
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Новая газета - гэбнявая срань . Но при этом исправно корчат из себя оппозиционеров . Это такая новая фишка у КГБ - держать всякие Новые Газеты и Эхо москлы . Венедиктов - смешной старый кэбнявый пидорас - втирал всем , шо они типа независимые , а когда его попалили , то он сказал шо ничего не знал Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2446
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Как бы Фирташ не тужился - а ехать в США давать показания рано или поздно все же придется. Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6514
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да все он не жилец за базар прейдется ответить
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думаю что это тело многие хотят побачыты)))и не только побачыты но и немножко потрогаты по фейсу или по другим частям туловища)
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Крайне незаконная ,но эффективная зеркальная ответка может быть.
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Кацапы и куплененные западные журналисты отмазывают социально близкого. Как там на самом деле мы не знаем, но для нас уже придумали "сказ о ни в чем не виноватом кристально честном олигархе"
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В деле отбеливания фирташа в ход пошли расеянские сми. То, что эта "новость" появилась в штатовской газете, не говорит еще ни о чем- там действительно свобода слова и любой может высказать свое мнение.
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Цензурион уже по помойкам шарится, чтобы покушать...
"Новая Газета"
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Новая газета - гэбнявая срань . Но при этом исправно корчат из себя оппозиционеров . Это такая новая фишка у КГБ - держать всякие Новые Газеты и Эхо москлы . Венедиктов - смешной старый кэбнявый ******* - втирал всем , шо они типа независимые , а когда его попалили , то он сказал шо ничего не знал Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2446
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Ну таки эхо мацы содержится и стоит на балансе у Газпрома. о чём можно ещё говорить?
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Но ведь Венедиктов раньше говорил , шо у них типа свои акции есть и они независимые , пока не нарвался в интернете на какого-то экономиста-профи , который разложил все по полочкам , поставил веню раком и вдул ему по самые помидоры . Веня потом несколько раз корчил из себя дурачка и играл в незнанку , ***** гэбнявый .
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Снова обделались "демократы", не удивительно, присвоить себе хорошее название не значит ему соответствовать, поэтому они уже давно должны себя называть Дерьмократы, а не Демократы.
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слышал что-нибудь про "московского Митча"?
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Ага, слышал. Но, я бы хотел услышать про начала полномаштабного уголовного раследования по делу о продаже "Росатому" большинство акций одного из крупнейших производителей урана в США, которую провернули Клинтон и Обама, также о Фонде Клинтонов в которые поступали приятные суммы из приближенных к это сделке источников.
То есть, то что было сделано реально и всем известно, а не вечную либерастную истерику по выигрышу Трампа.
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ну так Митч там не один такой у республиканцев, то шо американцы вели активный бизнес с рф до 2014, это не новость, ты меня не удивил

про "истерику"... Манафорт осуждён, суд обвинил его в т.ч. в нарушении условий сделки со следствием, ну если это истерика... иди читай рашатудыеё про росатом
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Зачем вам вообще Америка ? Вы посмотрите как вы деградировали . Я в шоке ! Когда я уезжал в 1992 году , такой деградации не было . В Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский : https://korrespondent.net/ukraine/4123864-v-pervomaiske-pochynyly-dorohy-luidy-*******-chto-k-nym-edet-zelenskyi
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Так всегда было, и до, и в, и после СССР.
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Это пипец . Ждать на царя несколько часов , это могут только рабы .
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Просто СССР так и не дало настоящую свободу.
Вспомните все ограничения, лимиту, запрет на выезд и прочее, отличие было в том, что не продавали людей по объявлениям в газете, как предыдущие бояре.
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Ну, там хоча б через продаж можна було свого поміщика позбутися. А в СРСР свого колгоспу - лише через цвинтар... або через ГУЛАГ... Невідомо що більше канонам рабства відповідає.
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в редакции ЦН, считают что читатель будет доверять тому, что пишут за забором, очень "интересно"...
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Как бы Фирташ не тужился - а ехать в США давать показания рано или поздно все же придется. Как дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6514
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Как утверждал совсем недавно в своем заявлении сам *****, он имел договоренность с президентом Обамой по легализации анексии Крима и искренне обижался что с приходом Трампа, американци не випонили свои договоренности.
***** был невыгоден приход к власти республиканцев, потому что они могли напушить его планы.
Именно поэтому он дал приказ своей фсбшной агентуре в Украине вовсю мочить и дискредитировать Трампа. Теперь вы знаете их имена, кремль сам их спалил.
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***** конечно надежный источник чтобы ему верить 😁
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Казламордые решили обвести вокруг пальца Систему Правосудия США... Ну-ну...
От же ж тупые мангалоиды !!!
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Это же хорошо что они тупы.
Хуже было бы наоборот
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Издание отмечает, что в свете этого попытка Вайсмана получить компромат на Трампа выставила расследование Мюллера в новом, неприглядном свете.

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ВАЙСМАНА ИЛИ ВАЛЬЦМАНА?








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вальцман твій вождь порохобот -дякула багряний
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Мюллер ещё не сказал своего слова.Трамп, как донецкий хряк Украину,пытается разделить США по многим фронтам.Брехло педалирует низменные инстикты белых.
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Чи й не сенсаця.Основа-свідчення адвокатів Фірташа,чєснєйших людей.Та й газетки кацапські-того,кого треба,газетки.
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Это абсолютная тупая шняга из за которой торчат русские уши. Очень похоже на другие фейки того же рода про капитана Волошина и Испанского Диспетчера. На Лохматое Чмо компромата вагоны, нафуй бы было сюда еще Фирташа подвязывать?
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Чудова, просто чудова рохумна аналітична стаття .... за гроші Фірташа Як справа Фірташа вдарила по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 529 Давайте ЩЕ!
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А какое отношение это имеет к расследованию Мюллера, если пытались, даже если и нечестно, получить компромат (документальные подтверждения чего-то)?
Чем это может "подмочить" уже добытые доказательства, если просто была такая попытка добыть новые?
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ГЛАВНОЕ У ДЕТЕЙ И ВНУКОВ КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕ ПОЗАБИРАТЬ !!!
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В преддверии выборов республиканцы и демократы проложат максимум усилий,чтобыутопить друг друга. Отсюда и подобные вбросы..
Что Мюллер рассказал о Трампе
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Трамп ,не Трамп...азницы нет.Дело Фирташа должно быть с участием украинского правосудия в плане обвинительной стороны...И конфискация должна пойти в украину.А что касается Фирташа,то пусть себе в тюрьму на очень долгий срок его,ПУСТОГО ПОСЛЕ КОНФИСКАЦИЙ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ,заберут американцы.
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Короче, смысл статьи - пока адвокаты доят Фирташа, Фирташ с удвоенной силой доит Украину...
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Не надо писать всякую Херню за бабки Фирташа.
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