 Від початку доби 29 липня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Втрат з української сторони не зафіксовано".
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І не рюмсай,я вас теж кохаю...У всі дірки.
Без поваги адепт секти Святого Стьопи.
Можешь еще по форме черепа будешь определять какой украинец "правильный"?
это уметь читать,уметь говорить и понимать суржик ,понятно,что я не историк-филолог,мне этого хватает.
Ты явно деванный воен,абсолютное ничтожество)
>унижает 50% страны по языковому признаку,как классические фашики в Италии)
В бочку я тебе закатаю.А краще в асфальт.Ну шоб підтвердити,що я хвашиствующий біндєра.