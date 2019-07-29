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Все про:Донбас (12619) перемир'я (401) операція Об'єднаних сил (1424)

 Від початку доби 29 липня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

У штабі Об'єднаних сил оприлюднили інформацію, що від початку доби 29 липня порушень перемир'я не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Втрат з української сторони не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано, - пресцентр ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140197
 
   
 Топ коментарі
 
Петя в Турцию смотался,а ты тут стареешь,бросил хозяин
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Давай докази що він мій хазяїн, інакше всюди писатиму Марченко тріпло. Чекаю 30 хвилин.
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Це переконлива перемога Зе, бо більше обстрілів не буде😏
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А нахєра мені такі співгромадяни,які 20-30-40 років в Україні і не знають її мови?Тупі?Так яка з вас користь країні?Що може заробити слабенький?Які податки він може сплатити?Половина з вас такі і є.Інша половина клінічних ідіотів вважає українців і їх мову чимсь другосортним.
І не рюмсай,я вас теж кохаю...У всі дірки.
Без поваги адепт секти Святого Стьопи.
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Я знаю украинский идеально,но 20 лет прожил в Николаеве,моральный уродец)
Можешь еще по форме черепа будешь определять какой украинец "правильный"?
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Ідеально це як? Про ідеальну мову навіть філологи сперечаються.
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>Ідеально це як?
это уметь читать,уметь говорить и понимать суржик ,понятно,что я не историк-филолог,мне этого хватает.
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Зрозуміло, тоді просто "вільно володію".
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Та шо там визначати?Я і так бачу,що ти недопримат з недорозвиненою щелепою.
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Такие как ты раскалывают страну сильнее,чем сепаратня в 2014,но есть плюс,
Ты явно деванный воен,абсолютное ничтожество)
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Та знаю,знаю."Українці в Україні хочуть розмовляти Українською?Нігадяї!!!"Зайвехромосомний,ти навіть усруькою не володієш.
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>хочуть розмовляти Українською
>унижает 50% страны по языковому признаку,как классические фашики в Италии)
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Можешь залезть в бочку с педром на необитаемый остров,строить "идеальное" государство,как в книге 1984,на принципах ненависти,шовинизма и тд.
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Твою мамку...нєнжно.50 відсотків?Хвашисти,біндєровци,хахли?
В бочку я тебе закатаю.А краще в асфальт.Ну шоб підтвердити,що я хвашиствующий біндєра.
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Мастерски искажаешь 99% моих слов,прямо как ненавистные тобою пропагандонские стериотипы кремлевских сми)
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Та вроде нормально все,вышел с фейсбука просто
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Не подскажешь впн,где можно выбрать украинский айпи,мне просто интересно?
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Може тобі ще ключі від квартири,де гроші лежать?
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Вистріляли боєзапас і чекають чергового гумконвою.
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Петя в Турцию смотался,а ты тут стареешь,бросил хозяин
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Давай докази що він мій хазяїн, інакше всюди писатиму Марченко тріпло. Чекаю 30 хвилин.
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Дивним чином з Цензора зникла стаття про те що росіяни облаштовують вогневі точки в сірій зоні.
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Пізніше з'являтимуться статті про те, як чергова Стугна "розлаштувала" чергову росіянську вогневу точку, облаштовану ними у сірій зоні ... Від початку доби 29 липня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7424
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