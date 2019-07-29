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Все про:хабар (2693) Житомир (169) чиновник, урядовець (493) Держпраці (2)

 У Житомирі чиновника Держпраці впіймали на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура

У Житомирі правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Управління Держпраці в області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

Чиновник вимагав від підприємства за позитивне вирішення питання щодо погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт хабар у розмірі 2 тис. доларів.

Затримали зловмисника 29 липня на робочому місці в приміщенні державної установи, безпосередньо після одержання першої частини хабаря в сумі 1 тис. дол.

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Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140196
 
 
 Топ коментарі
 
Вони при владі, рогате кацапське лайно (аналог твого звернення до мене).
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Ну ты посмотри свиньи никак не остановятся,страх полностью потеряли! Что значит закалка)))
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Задержали с поличным при совершении преступления, и вот решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении преступления.
Почему это смешно?
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Страна юмористов,поэтому смешно всё выглядит со стороны.
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То есть, такие странные процедуры, как устроить операцию и взять с поличным, а потом думать о том чтобы рассказать вообще о подозрении, писали комики?
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Порохоботскую грязь таки вымывают потихесеньку .
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Вони при владі, рогате кацапське лайно (аналог твого звернення до мене).
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Зебилу не дано понимание.
Мозг зебила заточен на сваты.
Как тебе не стыдно, смеяться над инвалидами?
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Ну ты посмотри свиньи никак не остановятся,страх полностью потеряли! Что значит закалка)))
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