 НАЗК виявило недостовірну інформацію в деклараціях нардепа Кононенка і п'яти чиновників

За даними НАЗК, у декларації 2015 року Кононенко зазначив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість акцій трьох акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, і двох іноземних компаній, які належали йому на праві власності, і не задекларував отриманий дохід члена сім'ї (невістки). Згідно з підрахунками НАЗК, сума недостовірних відомостей у його декларації становить майже 7,6 мільйона гривень, передає Цензор.НЕТ.
В агентстві зазначили, що Борис Філатов у деклараціях за 2016 і 2017 роки не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл і судно, що належать йому на праві власності, та земельну ділянку, що належить йому на праві оренди, а також будинок, що належить дружині. Крім того, він зазначив недостовірні відомості про джерело і розмір власного доходу й доходу дружини.
Колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко, подаючи декларацію 2015 року, не вказав відомості про власний дохід у вигляді суми поворотної фінансової допомоги та дивідендів. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації 2015 року становить майже 4 млн грн.
За результатами перевірки декларації судді Вишгородського районного суду Київської області Людмили Толкачової за 2017 рік було встановлено, що вона не відобразила відомості про наявність житлових будинків, що належать дочці та зятю, а також зазначила недостовірні відомості про розмір отриманих ними доходів і власних фінансових зобов'язань, які виникли в результаті неповернення коштів, отриманих як позика від третьої особи. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації судді за 2017 рік становить понад 790 тисяч гривень.
Перший заступник голови Бориспільської райдержадміністрації Київської області Руслан Садовський у декларації за 2017 рік зазначив недостовірні відомості щодо низки земельних ділянок, що належать дружині, і не відобразив відомості про її корпоративні права. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 1,6 мільйона гривень.
За результатами перевірки декларацій голови Заставнівської районної ради Чернівецької області Сергія Капіцького за 2016 та 2017 роки було встановлено, що голова районної ради зазначив недостовірні відомості про вартість майна, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, не відобразив відомості про наявність у нього і його дружини низки земельних ділянок, напівпричіп, який перебуває у нього на праві власності, дохід, отриманий дружиною від підприємницької діяльності, і дохід у вигляді поворотної фінансової допомоги від низки підприємств, а також корпоративні права дружини.
За даними НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тисяч та 519 тисяч гривень відповідно.
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а во время строительства стены были факты воровства
после принятия поправок в закон которые не будут позволять отпускать коррупционеров под залог и создания антикоррупционного суда
доказательства коррупции Яценюка дело времени.
Про це повідомляє НАЗК у Facebook.
"НАЗК інформує, що станом на 29 липня 2019 року Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі, а його публічна частина доступна за посиланням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що НАЗК в рамках проведення спецперевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком у спосіб та у межах чинного законодавства здійснює таку перевірку щодо наявності у реєстрі відомостей про кандидата.
У Нацагентстві також наголосили, що у реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання фізичними та юридичними особами - учасниками публічних закупівель інформаційної довідки про наявність/відсутність відомостей про них у реєстрі, чим виключено корупційну складову. Від початку роботи реєстру самостійно сформовані та отримані фізичними/юридичними особами 43 тис. 713 таких довідок.
Водночас, НАЗК надало 580 витягів з реєстру за зверненням фізичних осіб.
"За період ведення реєстру у рамках проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтями 56 та 57 Закону України "Про запобігання корупції", НАЗК здійснило перевірку відомостей стосовно 3724 осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - додали у НАЗК.
Наголошується, що від початку роботи цього реєстру опрацьовано 6210 електронних копій судових рішень, на підставі яких внесено відомості стосовно 2262 осіб, які судом визнані винними та притягнуті до кримінальної або адмінвідповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; і щодо 217 осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення пов'язаних з корупцію правопорушень.
У НАЗК нагадали, що реєстр розпочав свою роботу 4 лютого 2019 року, у зв'язку з чим Мін'юст та Головні теруправління юстиції в областях та у Києві припинили ведення Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Більш детально з особливостями роботи реєстру можна ознайомитися на офіційному сайті НАЗК у рубриці "Запобігання та виявлення корупції", розділ "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення".https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2750241-nazk-stverdzue-so-reestr-korupcioneriv-pracue-u-statnomu-rezim.html