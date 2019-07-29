 Троє комунальників загинули в колодязі водонапірної вежі на Київщині, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

29 липня о 13:12 на пункт зв’язку 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки перебуває 3 осіб.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що в колодязі перебувають непритомні три працівники КП ІКУВГ, які проводили планові роботи із заміни засувки. Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження.

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Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Під час транспортування до лікарні постраждалі померли.