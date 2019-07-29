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Все про:Київська область (972) смерть (3468) ДСНС (1974)

 Троє комунальників загинули в колодязі водонапірної вежі на Київщині, - ДСНС

Троє осіб загинули під час робіт у колодязі водонапірної вежі в селі Русаки Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

29 липня о 13:12 на пункт зв’язку 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки перебуває 3 осіб.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що в колодязі перебувають непритомні три працівники КП ІКУВГ, які проводили планові роботи із заміни засувки. Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження.

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Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Під час транспортування до лікарні постраждалі померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140189
 
 
 Топ коментарі
 
Работы в колодцах - газоопасные!
Сколько людей уже погибло в колодцах...
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Не так в колодязях, як при чистці ям.
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Бедняги. А всё техника безопасности.
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Работы в колодцах - газоопасные!
Сколько людей уже погибло в колодцах...
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Не так в колодязях, як при чистці ям.
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Если взять доменное производство, то опасен любой приямок.
Доменный газ тяжелее воздуха и при утечке соберется в любом приямке.
Аналогично ведет себя хлор.
В любом случае работа в колодце считается газоопасной.
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Справжні мужики плюють на техніку безпеки.
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Газ сланцевий, яким неймовірно багата Україна і який хочуть видобувати для використання в побуті та на виробництвах.
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Колодязі потрібно вентилювати перед роботами та під час робіт, брати газові аналізатори, для перевірки наявності газу в колодязі. На людей які спускаються в колодязь потрібно надівати спеціальні ремені за які їх можна швидко витягнути з колодязя у випадку втрати свідомості. Самий простий спосіб перевірити чи є газ в колодязі це кинути туди запалений папір, якщо папір горить, то кіслород є, якщо відразу тухне - кіслороду там не достатньо для людини і потрібно використовувати спеціальне обладнання! Протигази не допомагають від угарного газу, це щастя що там не задихнулись і працівники ДСНС. Тільки вентиляція колодязя, або використовувати шахтний пристрій для збагачення власного видоху кіслородом.
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Нужно применять шланговые противогазы.

Работать можно при любой концентрации.
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Для цього потрібно мати такі протигази і відповідне обладнання і мати того хто буде постійно крутити ручку і нагнітати повітря в цей шланг!
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Обычно 10 метров вполне достаточно.
Там нагнетатели не нужны.
Только ПШ позволяют выполнять сложные и длительные по времени работы.
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для цього треба шоб усі вчасно платили за комуналку.
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***, есть же противогазы с длинной трубкой, что выходит на поверхность. СПецы знают, как они называются... "Сами виноваты", вроде и нельзя писать, а что это, как не придурковатая лихость..?
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ПШ-1 и ПШ-2.
ПШ-1 Противогаз шланговый - 10 метров.
ПШ-2 Противогаз шланговый - 20 метров с нагнетателем воздуха.
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От! Я помню, что читал где-то! Если я знаю об этом, то профильные структуры и подавно должны знать! Под суд кондомов, что не выдали работягам эту шнягу.
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Да. Это ПШ-1 + страховочная система + страховочная веревка.
Фильтр только от пыли.
Банки с поглотителем не применяются.
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там таких противогазов даже в кино не видели .. они наверняка и респираторов никогда в руках не держали .. сам работал в таких условиях .. везде такой срач ..
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В коммунальных предприятиях ПШ должны быть обязательно.
Хотя, при нынешнем надзоре и контроле, может быть все, что угодно, к сожалению.
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Нехай директор этот коммунальной конторы выплатит семьям погибших по 1 000 000 евро . И уголовное дело ему впаять , шоб жизнь малиной не казалась .
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Двоє 1975 р н, один 1986, думаю вони не в перший раз так спускались.
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Сероводород - тяжелее воздуха.
Если задвижка неисправна, было вытекание воды и накопление сероводорода.
Его может не быть, но работать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО в противогазах.
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Т.е. что такое лампа ЛБВК не не слыхали... Эх...
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Я же говорил ......
Начнется жара.... начнутся смерти ид-ов, которые не выполняя охрану труда будут лезть в колодцы, канализацию и т.п.!!!!
Боже..... каждый год 3-6 жертв!!!!! И ничего ничему не научило!
Как и придурков которые лезут селфится во всякие "крутые" места!
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Таких случаев в Украине за год набекрётся до тысячи.А при савке ,вообще,как мухи мёрли .бутылка на троих-и на тот светв яму.Гибнут в канализац колодцах,выгребных ямах,навозных и жиже ямах ,В складах пищевых при очистке сгнивших овощей .В данном случае,вода скорей всего с примесью сероводорода,который и собрался в колодце,но он павхнет тухлыми яйцами.Био и просто газ без запаха.Они пошли втроём-правильно.но лезть должен один,обвязанный верёвкой ,а два других страхуют.А тут цепная реакция .
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Біднота завжди страждає.Але з іншої сторони,якщо охочі є працювати без ******** засобів захисту і техніки.то їм ніхто не винен.От коли взагалі нікого не буде,тоді може щось зроблять.
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Років з 8 на Сандорі був випадок, двоє загинули. І це при тому, шо головним наряду був Інженер виробничого комплексу і там безпека праці на ВИСОКОМУ бл..ть РІВНІ.
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Я не помню точно в каком году, лет 7-8 назад, на ферросплавном заводе на открытом воздухе погибло 3 человека
Два слесаря и газоспасатель.
В ферросплавном газе более 70% СО и он имеет тот же удельный вес, что и воздух.
Просто была безветренная погода и образовалось облако СО.
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Читайте панове внимательно, водонапорная башня. Какие газы, какой сероводород???
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Ключевое слово - колодец. Даже в подвалах обычных городских негазифицированных многоэтажек устанавливают датчики метана, т.к. он образовывается при гниении растительных остатков без доступа кислорода и может выходить из земли и скапливаться в подвалах. Второй вариант - сероводород, которого может быть очень много в воде из скважин из некоторых водоносных горизонтов
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