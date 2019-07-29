 Троє комунальників загинули в колодязі водонапірної вежі на Київщині, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
29 липня о 13:12 на пункт зв’язку 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки перебуває 3 осіб.
Після прибуття на місце рятувальники встановили, що в колодязі перебувають непритомні три працівники КП ІКУВГ, які проводили планові роботи із заміни засувки. Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження.
Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам карети швидкої допомоги. Під час транспортування до лікарні постраждалі померли.
Сколько людей уже погибло в колодцах...
Доменный газ тяжелее воздуха и при утечке соберется в любом приямке.
Аналогично ведет себя хлор.
В любом случае работа в колодце считается газоопасной.
Хотя, тут не до смеха.
Работать можно при любой концентрации.
Там нагнетатели не нужны.
Только ПШ позволяют выполнять сложные и длительные по времени работы.
ПШ-1 Противогаз шланговый - 10 метров.
ПШ-2 Противогаз шланговый - 20 метров с нагнетателем воздуха.
Фильтр только от пыли.
Банки с поглотителем не применяются.
Хотя, при нынешнем надзоре и контроле, может быть все, что угодно, к сожалению.
Если задвижка неисправна, было вытекание воды и накопление сероводорода.
Его может не быть, но работать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО в противогазах.
Начнется жара.... начнутся смерти ид-ов, которые не выполняя охрану труда будут лезть в колодцы, канализацию и т.п.!!!!
Боже..... каждый год 3-6 жертв!!!!! И ничего ничему не научило!
Как и придурков которые лезут селфится во всякие "крутые" места!
Два слесаря и газоспасатель.
В ферросплавном газе более 70% СО и он имеет тот же удельный вес, что и воздух.
Просто была безветренная погода и образовалось облако СО.