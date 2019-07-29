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Все про:Луганщина (1792) ТЕС (37) Комарницький (3)

 Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький

Через відсутність поставок вугілля з території Російської Федерації 29 липня Луганська теплоелектростанція перейшла на газ.

Про це повідомив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:00 Луганську ТЕС перевели зі споживання вугілля на газ. Все відбулося в штатному режимі, перебоїв не було. Споживачі різниці не відчули", - повідомив Комарницький.

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Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький 01

Громадське зазначає, що через перехід ТЕС на споживання газу замість вугілля собівартість виробленої електроенергії значно зросте. В умовах нового ринку це означає, що компанія не зможе продати електроенергію промисловим компаніям через її високу вартість.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Луганська теплоелектростанція може залишитися без вугілля через введені Росією торгові санкції, які передбачають заборону на експорт вугілля з РФ в Україну без наявності спеціального дозволу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140186
 
 
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Луганская теплоэлектростанция может остаться без угля из-за введенных Россией торговых санкцийИсточник: https://censor.net.ua/n3140186 - за 5 років Будочника при владі "здобули" , що не Україна вводить санкції проти РФ , а РФія вводить санкції проти України !
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А чому не мазут? Чому саме газ? Газ це найбільш дорогий ресурс! Чому уряд не вирішив питання подачі мазуту на Луганську ТЕС автомобільним транспортом? В чому причина бездіяльності уряду? Гройсман не хоче працювати? А в тюрму Гройсман хоче, за бездіяльність?
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Теперь ты понял, барец, зачем нужен Роттердам+ ?
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да фиг он чо понял...у него другая задача-лить помои на папиредников.
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реХформы ваЗЕлинского. цена эл эн дороже в 2,3 раза
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как-то не все прямо
цена поднялась в 2,3 раза
думаю, что не более чем в 1,5

а теперь о коррупции
в 2014 году топили углем по 250 дол тн
сейчас по 120
без коррупции цена должна остаться та же
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И последнее
Весь уголь на ТЭЦ шел из ОРДЛО и раши
Тут нужно определиться
или к умным патриотам
или к красивым
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тепер вы поняли зачем нужен был ротердам+ зебилы, парашка перекрыла уголь, а на бирже купить денег не хватит
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куда нам до пастухов с полонини))(
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Здійснилися мрії народні! Згинув проклятий ротердам+, який загрожував спасінню душі!
Стала дешевшою електроенергія?
Ні.
Став дешевшим проїзд у електротранспорті?
Ні.
Може ціни знизилися на якісь товари чи послуги?
Ні.
Вітаю вас ЗєБіли, вас жорстоко на і палі!
Ротердам+ не мав жодного відношення до вартості електроенергії для населення.
А вартість електроенергії для промисловості хоч і впливає на собівартість товарів, проте не має відношення до ціни, за якою вони продаються, бо товар продається за тою ціною, за якою його можна продати.
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а шо,вас разве куда то приглашают,кацаплянин? Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький - Цензор.НЕТ 1854ото сиди и не кудакай...
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В рамках полной энергетической независимости от рассии, которая ришуче здобувалась последние 5 лет - из-за отсутствия поставок угля из РФ Луганская ТЭС перешла на рассейский газ.
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ну щас зеля покажет как надо (побежит к куйлу с протянутой рукой)
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танки в шахтах викопують,а що вугілля не можна накопати? рукожопи
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Саботаж. Давно уже должны были перейти на уголь марки "Г".
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Його ніяк туди привезти.
Подивися на крт=рту Донецької залізниці, ТЕЦ у Щасті постачається вугіллям з шахт що знходяться на неконтрольованій території, або транспортується через неконтрольовану територію, інших залізничних шляхів немає.
у Зє!Білів усе просто, бо вони повні невігласи і через це є Зє!Білами.
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Чого Порося не кинув туди колію за п"ять років?Дебілпоросячий?
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писецЪ...Луганщина являлась одним из бассейнов добычи угля для своей области,в первую очередь...или нас пытаются "развести" или хотят сказать.что "уголь вгнезапно кончился"..?
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хотят сказать шо ты ваще не в теме...ни где находится луганская тэц,ни как проходят жд пути,ни где находятся ближайшие шахты...
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ахтетка Украинский газ будет сжигать для эл.энергии гандoнии
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Там немає залізниці з України до цієї ТЕС,Порося та Грося за п"ять рпоків не кинули туди колію,щоб завозити вугілля з України.Порося Поц))
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