 Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький

Про це повідомив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 9:00 Луганську ТЕС перевели зі споживання вугілля на газ. Все відбулося в штатному режимі, перебоїв не було. Споживачі різниці не відчули", - повідомив Комарницький.
Громадське зазначає, що через перехід ТЕС на споживання газу замість вугілля собівартість виробленої електроенергії значно зросте. В умовах нового ринку це означає, що компанія не зможе продати електроенергію промисловим компаніям через її високу вартість.
Нагадаємо, в червні стало відомо, що Луганська теплоелектростанція може залишитися без вугілля через введені Росією торгові санкції, які передбачають заборону на експорт вугілля з РФ в Україну без наявності спеціального дозволу.
Авария Ми-26 бортовой номер RF-06054 Пограничной службы в Якутске
цена поднялась в 2,3 раза
думаю, что не более чем в 1,5
а теперь о коррупции
в 2014 году топили углем по 250 дол тн
сейчас по 120
без коррупции цена должна остаться та же
Весь уголь на ТЭЦ шел из ОРДЛО и раши
Тут нужно определиться
или к умным патриотам
или к красивым
Стала дешевшою електроенергія?
Ні.
Став дешевшим проїзд у електротранспорті?
Ні.
Може ціни знизилися на якісь товари чи послуги?
Ні.
Вітаю вас ЗєБіли, вас жорстоко на і палі!
Ротердам+ не мав жодного відношення до вартості електроенергії для населення.
А вартість електроенергії для промисловості хоч і впливає на собівартість товарів, проте не має відношення до ціни, за якою вони продаються, бо товар продається за тою ціною, за якою його можна продати.
Подивися на крт=рту Донецької залізниці, ТЕЦ у Щасті постачається вугіллям з шахт що знходяться на неконтрольованій території, або транспортується через неконтрольовану територію, інших залізничних шляхів немає.
у Зє!Білів усе просто, бо вони повні невігласи і через це є Зє!Білами.
переедет