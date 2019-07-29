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 Політика України
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Все про:прослуховування (108) суддя (963) Горбатюк (286)

 До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

Генеральний прокурор України Юрій Луценко особисто прокоментував ситуацію, пов'язану зі справою про прослуховування суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Щодо справи суддів ОАСК.

1. Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді у цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк перебуває з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває.

2. Проекти підозр, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, потрапили на стіл заступника ГПУ лише в понеділок о 10-55. Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю.

При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу НСРД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів

3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі, кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.

4. Жодних сентиментів до фігурантів розмов у нас немає.

Якщо мій заступник або з я сам 1 серпня отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана.

Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК".

Читайте: Ситник просить повернути НАБУ повноваження подавати позови, розблокувати роботу з НАЗК та ухвалити закон про "прослушку"

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до вчинення злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140185
 
 
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Забавно будет, когда по этому делу добавят файл на югика 😷
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Ты, зеленоопый наш друг, будешь еще югика вспоминать, после новых конченных борцунов с коррупцией и плакать! Держите зеленые шмаркли карман шире- вам щастя идет, прастый вы наш нарит, щастя от зелебобы! Красные труселя, шаурма, лига смеха и прочие главные и важные кусочки щастя от ***********.
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Я к югику на суд планирую приехать, селфи зделать. Ну и потролить за одно этого кондома. Интересно а пеця придет к ему на суд? В прошлый раз его не было, вона была, бушмен был. Но этот алкаш насрал на них, так шо я думаю эти не придут😷
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гав, гав, гав, гавно. А по сути - ничего?
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Ты что собака? Или репортер рашатудей?
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Не прикалывайся - луценко лживая мразь и надо быть совсем упоротым что бы не понимать этого ...
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Хроника одного Президента ...

29.07.2019 г.

Все СМИ Украины радостно трубят о увольнении руководителя Днепропетровской полиции. Одни мы, скажем вам правду

Он просто рапорт на увольнение написал сам. И уволен по собственному желанию.Попытка Богдана поставить под контроль и использовать Окружной административный суд г. Киева (широко известный своими дикими решениями за большие деньги) , была прервана блестящей контратакой Сытника и департамента Горбатюка, которые огласили на пресс-конференции записи прослушек судей этого "суда" где главным выгодополучателем числится именно новая власть. Сегодня в 10-55 подозрения на судей Окружного административного суда Киева , поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю (человек Богдана). Наступила неловкая пауза... Все ждут Луценко из отпуска 31.

Г-н Зеленский, вернитесь на рабочее место ! В конце-концов вам за эт платят деньги украинские налогоплательщики. НБУ вам прислал отчет о состоянии украинской экономики. Обязательно почитайте.

Докладываем непришедшему Президенту Украины. За время вашего двухдневного отсутствия ваше отсутствие заметили только мы. Учения наших ВС в районе ООС прошли великолепно. Потери противника уточняются. В России отравили Навального, упал самолет (маленький, но с большим человеком), Данилюк в ваше отсутствие с экранов не слазил. Спите спокойно.
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Виля, у тебя кака через нос и рот пошла, а блевотина - через анус! Прочисть уши от серы , а то плохо будет! И глаза закапай зеленкой, чт о б инфекция не попала!
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У меня чем дальше, тем больше ощущение, что эта парочка Горбатюк-Луценко разыгрывают одну пьесу на двоих: хороший коп, плохой коп.

А на самом деле оба покрывают виновных в деле Небесной Сотни
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Мабуть у генерального прокурора девіз - не суди нікого, то й сам судимий не будеш. І це після відсидки. Так можуть посадити й за те, що нікого й не посадив.
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Шо Юга?
Везде вроде бы добазарились. Со всеми всё утрясли.
А тут такая свинья от Горбатюка. Теперь ещё и судей
надо отмазывать. Бо они ж то же в договорняке.
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Якщо зебілам незрозуміла позиція Генпрокурора - насмілюсь зацитувати її в оригіналі:
"3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі кримінальну відповідальність за об'єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.
4. Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1/08 я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана. Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК."
До цього ще слід додати, що вказаний заступник Генпрокурора Кізь - "людина зебіла" (https://www.5.ua/polityka/skhemy-novyi-zastupnyk-henprokurora-protezhe-bohdana-195174.html); а не Луценка, чи Порошенка, чи когось з чиновників попередньої влади.
Горбатюк і Ситник влізли в суддівську корупцію (честь і хвала їм за це); але нехай тепер оформлять справу так, щоб потім, в разі невдачі в суді - не шпиняли цим самого Луценка. Йому це абсолютно не потрібно, він піде в політику знову.
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Гы.
А Горбатюк уже закончил следственный эксперимент по майдану, что в отпуск свалил?
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Как всегда.
Море крика, ноль доказательств.
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Копирсання лайна, треба прибирати і Луценко і Горбатюка.
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