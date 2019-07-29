 До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Луценко зазначив: "Щодо справи суддів ОАСК.
1. Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді у цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк перебуває з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває.
2. Проекти підозр, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, потрапили на стіл заступника ГПУ лише в понеділок о 10-55. Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю.
При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу НСРД.
3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі, кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.
4. Жодних сентиментів до фігурантів розмов у нас немає.
Якщо мій заступник або з я сам 1 серпня отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана.
Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК".
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до вчинення злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
29.07.2019 г.
Все СМИ Украины радостно трубят о увольнении руководителя Днепропетровской полиции. Одни мы, скажем вам правду
Он просто рапорт на увольнение написал сам. И уволен по собственному желанию.Попытка Богдана поставить под контроль и использовать Окружной административный суд г. Киева (широко известный своими дикими решениями за большие деньги) , была прервана блестящей контратакой Сытника и департамента Горбатюка, которые огласили на пресс-конференции записи прослушек судей этого "суда" где главным выгодополучателем числится именно новая власть. Сегодня в 10-55 подозрения на судей Окружного административного суда Киева , поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю (человек Богдана). Наступила неловкая пауза... Все ждут Луценко из отпуска 31.
Г-н Зеленский, вернитесь на рабочее место ! В конце-концов вам за эт платят деньги украинские налогоплательщики. НБУ вам прислал отчет о состоянии украинской экономики. Обязательно почитайте.
Докладываем непришедшему Президенту Украины. За время вашего двухдневного отсутствия ваше отсутствие заметили только мы. Учения наших ВС в районе ООС прошли великолепно. Потери противника уточняются. В России отравили Навального, упал самолет (маленький, но с большим человеком), Данилюк в ваше отсутствие с экранов не слазил. Спите спокойно.
А на самом деле оба покрывают виновных в деле Небесной Сотни
Везде вроде бы добазарились. Со всеми всё утрясли.
А тут такая свинья от Горбатюка. Теперь ещё и судей
надо отмазывать. Бо они ж то же в договорняке.
"3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі кримінальну відповідальність за об'єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.
4. Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1/08 я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана. Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК."
До цього ще слід додати, що вказаний заступник Генпрокурора Кізь - "людина зебіла" (https://www.5.ua/polityka/skhemy-novyi-zastupnyk-henprokurora-protezhe-bohdana-195174.html); а не Луценка, чи Порошенка, чи когось з чиновників попередньої влади.
Горбатюк і Ситник влізли в суддівську корупцію (честь і хвала їм за це); але нехай тепер оформлять справу так, щоб потім, в разі невдачі в суді - не шпиняли цим самого Луценка. Йому це абсолютно не потрібно, він піде в політику знову.
А Горбатюк уже закончил следственный эксперимент по майдану, что в отпуск свалил?
Море крика, ноль доказательств.