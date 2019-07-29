 До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Луценко зазначив: "Щодо справи суддів ОАСК.

1. Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді у цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк перебуває з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває.

2. Проекти підозр, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, потрапили на стіл заступника ГПУ лише в понеділок о 10-55. Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю.

При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу НСРД.

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3. На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі, кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд.

4. Жодних сентиментів до фігурантів розмов у нас немає.

Якщо мій заступник або з я сам 1 серпня отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана.

Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК".

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до вчинення злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.