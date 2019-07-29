 Двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі в приватному будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

29 липня о 10:37 до пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Гайшин на вулиці Польовій.

Після прибуття рятувальників на місце було встановлено, що полум’ям повністю охоплено дах будинку загальною площею 64 м2. За словами сусідів, вдома могли перебувати малолітні діти. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до будинку та знайшли дітей 2015 та 2017 років народження без ознак життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі під час руху загорівся трамвай. ВIДЕО

Пожежу було локалізовано об 11:14 та ліквідовано об 11:35.

В результаті пожежі знищена крівля на площі 64 м2 , три кімнати будинку та речі домашнього вжитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло 11-річного хлопчика, який повертався з відпочинку до Києва, знайшли на залізничній колії в Хмельницькій області, - поліція