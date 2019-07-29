 Поліція кваліфікувала постріл нацгвардійця собі в голову як замах на самогубство

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р.н., дістав, вистріливши собі в голову з табельної зброї. Наразі чоловік перебуває в реанімації. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються", - повідомляється на сайті Нацполіції області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси

Як повідомлялося, під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси в одному з його приміщень було знайдено солдата Нацгвардії України з ознаками вогнепального поранення. Нині лікарі борються за його життя.

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