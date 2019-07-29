EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Події
  1052  36
Все про:Нацполіція (7938) самогубство (280) Національна гвардія (556)

 Поліція кваліфікувала постріл нацгвардійця собі в голову як замах на самогубство

Співробітники Національної поліції кваліфікували постріл нацгвардійця собі в голову в одному з райсудів Одеси як замах на самогубство.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р.н., дістав, вистріливши собі в голову з табельної зброї. Наразі чоловік перебуває в реанімації. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються", - повідомляється на сайті Нацполіції області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі борються за життя нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в одному з райсудів Одеси

Як повідомлялося, під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси в одному з його приміщень було знайдено солдата Нацгвардії України з ознаками вогнепального поранення. Нині лікарі борються за його життя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140182
 
 
 Топ коментарі
 
то шо? якшо виживе, то йо' ше й посодють?
 показати весь коментар
 
Попытка самоубийства...покушение в отношении самого себя сделать не возможно....граматеи...
 показати весь коментар
 
тупі олігархи, тупі депутати, тупа поліція - все це чудово показано в дуже правдивому драматичному фільмі Слуга Народу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Попытка самоубийства...покушение в отношении самого себя сделать не возможно....граматеи...
 показати весь коментар
 
 
Пока что он ещё жив. И покушение на что то- в данном случае самоубийство. А покушения на себя нет в УК, да и не вменяется. Глупо писать, не разбираясь в чем то, давать тому оценку...
 показати весь коментар
 
согласен но не очень спорные моменты тут в УК есть ст. 15 Покушение на преступление котрые (составы) как квалификация санкцияи длиспозиция выписаны в соотвествующих статьях.. попыта самоубийства это из нормальной разговорной речи а в Ук все идет оконченынй состав или покушение есть усеченный состав когда ты открыл двери чужой квартиры стоишь на пороге... а уже "заработал" ч. 3 ст. 140 кража даже если ты развернешся и уйдешь отказышся от преступления продолжения-то пойдешь через 15, покушение ч.3 ст. 140 УК...
 показати весь коментар
 
Не буде тут замаху.
Тут відмова від вчинення злочину, якщо не було сторонньої перешкоди його вчиненню.
 показати весь коментар
 
Не совсем. Я не стану выяснять номера, своими словами: Есть диспозиция статьи "преступление считается оконченным, даже если преступник не довел задуманное до конца по независящим от него причинам." Например, залез, набил мешок, вылазить- засада. Только сдаться. Украл- факт. "Покушение" это возжелание чего либо. Ггг- покушение на девственность далеко не всегда предусмотрено Законом... Поліція кваліфікувала постріл нацгвардійця собі в голову як замах на самогубство - Цензор.НЕТ 7353
 показати весь коментар
 
 
реально он же себе не в руку стрелял и то иногда пуля начинает бегать по телу человека в прямо в голову что есть желал СМЕРТИ а кто там его руку не так дернул Бог или Дьявол как знать...
 показати весь коментар
 
А для того и существует предварительная экспертиза. Вначале квалификация на подозрение, затем на досудебные действия... А насчет "пуля гуляет" извини- раневой канал всегда прям. ВСЕГДА. Вот только если выстрелить к примеру в мышцу, затем рука опустится и канал изменится. Уж потом выравнивая мышцу по каналу и находится первоначальное положение. А "пуля со смещенным центром тяжести" называется так не потому как её ошибочно считают...
 показати весь коментар
 
 
невозможно покушаться на преступление, которое преступлением не является вообще, менты тут явно не в адеквате
 показати весь коментар
 
Да брось. Покушение не значит только преступление. Сухой и четкий язык протокола подчиняется требованиям УПК. Покушение на что угодно, а дальше- предусмотрено ли это диспозициями статей законодательства или нет, но причина должна быть..
 показати весь коментар
 
не неси ерунды, читай КК:
Стаття 11. Поняття злочину
1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.


Стаття 15. Замах на злочин2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.



теперь вопрос, какой ЗЛОЧИН он совершил или намеревался совершить?
 показати весь коментар
 
Твою дивизию... Но поражает иногда... Читай УПК, это вообще другой, совершенно другой документ. И ментовский протокол блин, повторяюсь- ОБЯЗАН придерживаться его, а не УК.
 показати весь коментар
 
да причем тут КПК? в КПК нет ни слова о том, что за отсутствием состава преступления нужно лепить какую угодно статью из КК и "абы протокол был", что ты несешь вообще?
 показати весь коментар
 
Серьезно?!! Охренеть. Ну просто звиздец. Предварительной квалификации уже не существует... Её г-н (или г-жа) legionary отменили... Я не желаю бесплатно просвещать и увещевать, особенно если этому активно сопротивляются... Прочти раз, два, десять моё, и если не дойдет, оставь это занятие.
 показати весь коментар
 
І кінці у воду.
А якщо це було доведення до самогубства?
 показати весь коментар
 
не правильно - а доведение на покушение на самоубийство !!!
 показати весь коментар
 
Самокалічення - це коли стріляють в органи або частини тіла, не маючи на меті заподіяння собі смерті. Якщо постріл в голову, серце і т.п., то самокалічення не буде. Це в теорії. А на практиці у нас судді рідко знають і уміють застосовувати закон.
 показати весь коментар
 
Стрілявся у сусідньому взводі хлопчик. У караулі. Із АКСа. У плече. Боженька зробив так, щоб куля не торкнулася жодної кісточки і пройшла через м'які тканини навиліт. Це типове самокалічення. Так його чомусь навіть не судили. Просто перевели в іншу частину. Двічі везунчик.
 показати весь коментар
 
"Полиция квалифицировала выстрел нацгвардейца себе в голову как покушение на самоубийство" - оце несподіванка. А я думав, що череп під м'ясом засвербів - от і вирішив радикально почухати...
 показати весь коментар
 
Э, братан, тут дело другого плана... Народ тупит на "покушение" считая что это прерогатива лишь убийств. Прочти мое слегка выше.
 показати весь коментар
 
 
странно он как-то срелялся, ладно бы осечка....небеса, они такие шалуны....
 показати весь коментар
 
У ментов тоже зебилы победили??? Покушение на самоубийство???

Статья 115. Умышленное убийство

1. Убийство, т.е. умышленное противоправное причинение смерти ДРУГОМУ человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
 показати весь коментар
 
 
то шо? якшо виживе, то йо' ше й посодють?
 показати весь коментар
 
 
Можно ему еще привесить доведение до самоубийства, и неоказание помощи.
 показати весь коментар
 
тупі олігархи, тупі депутати, тупа поліція - все це чудово показано в дуже правдивому драматичному фільмі Слуга Народу.
 показати весь коментар
 
 
Если бандюки и титушки ногами двери в судах открывают, то какое самострел? У моего знакомого сын в ментовке "самозастрелился", так отцу запретили лишнее слово сказать , напомнив о втором живом сыне....
 показати весь коментар
 
Буду честен. Мне, в этом плане, нравится поведение товарища Сталина. Когда сынок Яша пытался застрелиться, подставляя, таким образом- папу, то товарищ Сталин, проведав неудачника-стрелка, в больничке, просто положил перед его охеревшим фэйсом, тот самый "Браунинг", со словами: "Тут ещё семь патронов"(с) И- ушёл. Он понимал, что если, при выстреле в висок, пуля не нашла мозга... то... Ну, вы поняли, в общем.
 показати весь коментар
 
Выстрел в голову не является членовредительством, а попытка самоубийства, этим заниматься психиатры должны, ели выживет конечно, а не правохранители.
 показати весь коментар
 
***** уже и самоубиться спокойно низзя, и здесь мусора статью шьют
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору