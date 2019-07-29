 Поліція кваліфікувала постріл нацгвардійця собі в голову як замах на самогубство

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р.н., дістав, вистріливши собі в голову з табельної зброї. Наразі чоловік перебуває в реанімації. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються", - повідомляється на сайті Нацполіції області.
Як повідомлялося, під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси в одному з його приміщень було знайдено солдата Нацгвардії України з ознаками вогнепального поранення. Нині лікарі борються за його життя.
Тут відмова від вчинення злочину, якщо не було сторонньої перешкоди його вчиненню.
Стаття 11. Поняття злочину
1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Стаття 15. Замах на злочин2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
теперь вопрос, какой ЗЛОЧИН он совершил или намеревался совершить?
А якщо це було доведення до самогубства?
Статья 115. Умышленное убийство
1. Убийство, т.е. умышленное противоправное причинение смерти ДРУГОМУ человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.