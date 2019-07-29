 На Полтавщині податкова міліція та СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У межах розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту за ПДВ.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники незаконних послуг конвертації (переважно підприємства - переможці тендерних закупівель та одержувачі бюджетних коштів) переказували кошти за нібито виконання робіт та/або поставки ТМЦ (послуг). Зі свого боку, фігуранти переказували ці кошти на рахунки компаній, які здійснюють виробництво та реалізацію будівельних матеріалів, пально-мастильних матеріалів та оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівку. Останні повертали зазначені кошти готівкою, які зловмисники передавали замовникам конвертації, за винятком 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів, які були винагородою за надання незаконних послуг.

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Загальний обсяг проконвертованих у такий спосіб коштів протягом 2017-2019 рр. становить понад 100 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та житлових приміщеннях фігурантів, а також в їхньому автотранспорті, з незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тис. грн, печатку транзитно-конвертаційних підприємств, документи їхньої фінансово-господарської діяльності, чекові книжки, банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації.

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Триває слідство.