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 Події, Суспільство
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Все про:СБУ (4565) тероризм (2094) фінансування (545)

 СБУ викрила схему фінансування терористів "ЛНР" через "підприємство-двійник": організаторам оголосили про підозру

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування бойовиків терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ з'ясували, що на тимчасово окупованій території Луганської області учасники незаконних збройних формувань зареєстрували "підприємство-двійник" на базі цілісного майнового комплексу заводу залізничного машинобудування. Виготовлену промислову продукцію зловмисники незаконно вивозили до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону.

З одержаних прибутків представники фірми-двійника сплачували податки до бюджету так званої "ЛНР".

У межах відкритого слідчими СБУ кримінального провадження керівникам підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Також стосовно російських контрагентів захопленого терористами машинобудівного підприємства рішенням Ради національної безпеки і оборони застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи. Тривають слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила масштабну схему фінансування луганських терористів з обігом понад 60 млн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140179
 
 
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А шож Грицак раньше молчал ? Шо , тоже в доле был с Педром ? А - ааа
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а мона потім ризультат разоблачєнія опубліковать? ну там кого на скіко посадили чи расстрилялі?
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а то окажиця, шо ніхто нє наказан - так, на публіку хенєралу одєлі наручнікі, а потім восстановили в должності та ше й компєнсацію за прогули...
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Когда читаю очередное разоблачение финансирования сепаратистов,то уже даже не смешно.Самый крупный СПОНСОР сеапрастров - гос-во Украина.Суммы огромные- порядка 1,5 - 2 млрд.долларов.И что интересно,все НАЛИЧКОЙ уходит.А вот возвращается ли - об этом все умалчивают.
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