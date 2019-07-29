 Переговори з МВФ почнуться не раніше середини вересня, - Герус

Про це повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Не раніше середини вересня. До групи переговорників увійде керівництво нового уряду і представники Офісу президента", - сказав Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шанси того, що МВФ відмовиться від вимоги про ринкові ціни на газ для населення, мінімальні, - Гройсман

Нагадаємо, представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс повідомив, що місія готова повернутися в Україну "щойно новий уряд зможе уточнити свої політичні наміри".