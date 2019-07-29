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Все про:ЗМІ (612) російська мова (92) Тимошенко_Кирило (4)

 В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив Кирило Тимошенко.

За його словами, в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це все-таки був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗМІ монополій допускати не можна, це має бути ринок, - заступник голови Офісу президента Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140177
 
   
 Топ коментарі
 
А зробити за державний кошт україномовний канал для українців всього світу? За кордоном українцями вважають лише тих, хто розмовляє українською. Всіх рускоязичних сприймають як рускіх. І ті хохли цим пишаються.
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понеслась звезда по кочкам... "русскоязычный".. для "умов"... сцк
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Сватов будут крутить...лохов кормить...
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NNN Вони не докінця розуміють.що тут відбувається.Потрібно кожень день трубити про це.А для цього потрібен канал.Москалів.ми таким канал не переможемо.А тільки собі нашкодимо.
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Іще один аргумент "за" - це завивання ******** парашоботів.
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идея правильная..давно пора нарушить кацапскую монополию на подачу информации для определённых категорий людей..
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Русскоязычный???? Ну хоть Шефирам будет чем заняться.
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а потом дырывцы скажут, вот видите, даже мировой канал на сруцьком, дайош сруцький главным изыком
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До тысяча пятьcот какого-то года во Франции существовало много официальных языков. После чего объявили государственным один язык - французский. Вначале жителям было нелегко, но с годами все овладели языком. Так бы и в Украине сделать. Нафик рю канал объявлять *самым классным в мире*, *лучшим контентом*, * бороться за умы рю-говорящих*. Что за фигня!
Украинцы! Протестуйте! И так 2/3 украинцев не говорят в жизни на родном. Так хоть наши дети будут разговаривать мовою!
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судячи з вашого прапорця - ваші діти будуть розмовляти італійською !
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Привет, NNN. Мои французские внуки говорят на французском. А украинские ходят в украинскую школу. Но мне бы хотелось, чтоб в Украине все свободно общались на украинском. Е мова - е нацiя.
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ты наверное удивишься, но у нас все свободно общаются на украинском, кроме тебя наверное.
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В январе, феврале и марте мы были дома. В Киеве, Харькове и на Восточной. Всё знаем. Но ты сам пишешь не мовою.
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Ну в этом что-то есть. Весь постсовок в разной степени если не русскоязычный, то понимает кроме родного только русский. Замыкаться на мове себе дороже.
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У вас дурь очень высокого качества... Ну просто пи*дец. Открывайте "точку", не проиграете. У вас в V.I.P. бабки-дедки совковые будут: под субсидии им толканёте эту хрень. Орать будут...
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Снять новую версию сватов где будут говорить что Крым это Украина, а Путин) (уйло и крутить на этом канале с утра до вечера 😊😊
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Лучше не надо...Лучше межпланетный шахматный турнир.
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Да пора! Шучу! Партия Слуга Народа- Ум и честь нашей эпохи! Блин, где то это я уже видел!
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сложно будет бороться за то чего нет )))
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Шизофренія - це лізти у Росію з російськомовним каналом боротися там за уми росіян і думати, що кацапи його не заблокують....Лоботомія - це коли права половина мозку - за посилення позицій української мови, а ліва - за російськомовний канал, що бореться за уми українців...

В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1098

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"...почему держава не ищет и не сажает героев Майдана, убивших 17 сотрудников МВД"

Наверное по той же причине, что не нашли сотрудников МВД убивших больше сотни безоружных майдановцев.
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я общаюсь со всеми, такие же порохоботовские долбоебы.
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Я зрозумів, для тебе порохоботи так само неукраїнці як і москалі, ню ню.
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ЗЕбик общаеца со своими кацапами сепарами - это ему нормально. Украинцы и него "порохоботы" и враги.
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Ну Зеленський же мабуть розуміє, що в Україні професійних пропагандистів нема. Хіба сміхопанораму й Квартал 95 крутити для агітації. Можна ще спробувати гейпаради транслювати - може з'являться прихильники такого каналу.
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политическая сатира самый лучший пропагандист. Твой Порошенко не даст соврать.
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ти вже Порошенка ревнуєш? Поглянь краще на Зеленського - молодий і сексуальний.
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Зеленский занят, от него тот жирный боров не отходит ни на шаг, там всё уже забронировано)))
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Надо бороться за умы украинцев, а не русскоязычных, хотя если федя добронравов будет ведущим, то кацапы-русскоязычные будут в восторге..
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Клас! І будемо по ньому крутити Слугу Народі та Сватов.
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я вважаю,що це правильне рішення.рускоязичних ватанів по світу багато і їм теж треба мозги лікувати.а українську мову треба в Україні підтримувати,щоб місцеві хохли в українців перетворювались.
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