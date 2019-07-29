 В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території РФ.
"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - повідомив Кирило Тимошенко.
За його словами, в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це все-таки був державний канал.
"Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.
Украинцы! Протестуйте! И так 2/3 украинцев не говорят в жизни на родном. Так хоть наши дети будут разговаривать мовою!
Наверное по той же причине, что не нашли сотрудников МВД убивших больше сотни безоружных майдановцев.