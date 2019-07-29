 За період окупації в Криму ухвалено щонайменше 522 незаконні рішення про арешт громадян України, - правозахисники

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Найбільшу кількість рішень ухвалено в Київському районному суді Сімферополя - 224 та Верховному суді Криму - 138. Найбільшу кількість рішень про тримання під вартою ухвалили судді: Віктор Можелянський - 41, Михайло Білоусов - 36, Денис Діденко - 25, Олег Лебідь - 20, Андрій Долгополов - 19", - йдеться в повідомленні.

Станом на 29 липня позбавлено волі 93 осіб, які зазнали політично вмотивованого або релігійного переслідування на території окупованого Криму.

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