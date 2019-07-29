EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
  6243  190
Все про:люстрація (171) США (5217) Чалий (138)

 У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий

У США виникла настороженість щодо нової влади України після озвучення політичних ініціатив щодо люстрації всіх, хто обіймав високі державні посади за останні п'ять років, зокрема активістів Майдану і ветеранів АТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" посол України в США Валерій Чалий, який найближчим часом завершить свою місію у Вашингтоні.

"Тут (у США. – Ред.) існує таке бачення, що результати виборів в Україні, перемога нового президента Володимира Зеленського з переважною підтримкою українців дали нове вікно можливостей для швидкого просування спільних ініціатив. Після того, як правляча партія отримала великий мандат довіри, з'явилися сподівання, що можна досягти швидких результатів з огляду на монопольний по суті контроль президента над парламентом і урядом", - зазначив посол у відповідь на запитання, як у США оцінюють політичні зміни в Україні.

Однак, за його словами, у Вашингтоні почали звертати більшу увагу не стільки на форму, скільки на підходи нової української влади. "Якщо до форми є великий ентузіазм у США, то до деяких конкретних кроків з’явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках. Тому завдання влади й дипломатії в США – зняти цю настороженість", - підкреслив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України

За його словами, одним із моментів, що викликали таку реакцію, було внесення законопроєкту про нову люстрацію.

"Тут це фактично сприйняли як люстрацію людей, які були на Майдані, воювали в АТО, ветеранів, які прийшли на державні посади у важкі часи, а не тільки корумпованих політиків та чиновників", - уточнив Чалий.

Він зауважив, що в Сполучених Штатах "добре пам'ятають авторитарний режим Януковича, й дуже насторожено сприймають безпідставні атаки на тих, хто зупинив агресію Росії і, по суті, зберіг цілісність України у важкі часи".

Для того, щоб зняти таку настороженість, необхідні відповідні дії та меседжі з боку Президента України, Верховної Ради й уряду, зазначив дипломат. "Сподіваюсь, цьому сприятимуть подальші інтенсивні контакти на різних рівнях. Чим більше контактів і зустрічей, тим краще пояснювати ситуацію й формувати спільні дії", - підкреслив посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140172
 
   
 Топ коментарі
 
Даже на другом конце света начали понимать что к власти пришли сепары кремлёвские. И только 73% хохлов малороссов с умилением рыдают над очередной шутейкой Шапито 95, и бажественной серией ватных Сватов..
 показати весь коментар
 
оно и понятно.. где-то в Трускавце..
В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 2925
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Лалала Лалалала 6478e8b9
и Ко никак не угомонятся Давайте уже до свидания


 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чалый, тебе пора отчаливать домой!
 показати весь коментар
 
 
скоро отчалит))) поэтому и верещит для "сайтиков"
 показати весь коментар
 
Судя по фото, порошенко на первом месте? В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 658
 показати весь коментар
 
 
Судя по фото, порошенко на первом месте?

По коррупции ему нет равных...
 показати весь коментар
 
 
Когда уже СБУ распутает єтот змеиньій клубок ботов , " работающих" против Украиньі ?
Срочно нужен свой " Мюллер" , имхо
 показати весь коментар
 
 
Когда уже СБУ распутает єтот змеиньій клубок ботов , " работающих" против Украиньі ?

0-4-Александр Ивашин +


 показати весь коментар
 
Хм, я так и не понял. Это у США возникла настороженность или таки у Чалого, который завершает свою миссию в Вашингтоне?
 показати весь коментар
 
 
Це ти настільки тупе, що статтю не зміг прочитати?
 показати весь коментар
 
 
Чому ж прочитав. Але креатурі Порошенка, яка ще до того ж завершує свою каденцію віри немає. Вибачайте. Це мені нагадує атопуціннападьот.
 показати весь коментар
 
 
Тейлор тобі за настороженність нічого не скаже. Але може попросити сказати Чалого. Дійшло?
 показати весь коментар
 
 
В Тейлора мабуть язика немає. Зрозумів. Так написати міг би.
 показати весь коментар
 
 
Ні, ти не зрозумів, що язик у дипломата - це інструмент, яким потрібно нічогоконкретного не сказати; а натомість - дати зрозуміти (дати "сигнал").
 показати весь коментар
 
 
дело тут не во власти, а в 90% бесконечно тупого быдла ...
 показати весь коментар
 
 
73% малороссов могут построить только Малоросию.
 показати весь коментар
 
 
на самом деле не 73% а намного больше .. если даже по выборам судить, то кто те 10 млн. которые туда не пришли? это всякие алкаши, бомжи , наркоманы и всякие покуисты которые никогда не голосовали и просто паразитируют .. они ничем не лучше всяких зебильчиков ..
 показати весь коментар
 
 
и от куда вас конченого кацапского быдла тут столько понабералось ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что еще мол заявить обиженный чинуша которого уволили.
 показати весь коментар
 
 
кококо ЗЕкловун не причём ..царь невинават, то всё бояре наговаривают, коокоокок В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 4980
 показати весь коментар
 
 
Цей той самий Чалий, який топив за Клінтоншу?
 показати весь коментар
 
 
не той. Ти переплутав з Ситником і з Лещенком.
 показати весь коментар
 
 
мішура. Блогери будь-що напатякають. І навіть там нема прямої вказівки, що "Чалий за Хіларі". "Очевидним" це було для тих, хто користувався меседжами М.Іванович.

До речі, під час того візиту до США Чалий просив Трампа про зустріч з Порошенком - але не допросився. Це також є в неті.
 показати весь коментар
 
 
Влажные мысли списанного шоколадного гандона... Не более
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело что у нас куча мусоров, прокуроров и судей вдруг оказались ветеранами АТО, оформив себе командировку куда нибудь в тыл ООС. И землю и все льготы они получают тут же беспрепятственно в отличии от настоящих военных! У МЧСников как я слышал тоже чуть ли не очередь на поездку в АТО. Так что в нашей стране участник АТО уже давно не показатель человеческих качеств.
 показати весь коментар
 
 
номерная иззапоробриковая, по твоему вскукареку чувствуется что это он к подобным тебе обращается. Ты не переживай, уже все здесь знают цену твоим лалалалаааааа.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Первый и последний аргумент порохобота. В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 1013
 показати весь коментар
 
 
Угрожает Зеленскому американской нагайкой. В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 5532
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петя сдох .. Его помножили на ноль.. Чему так радуются свидетели пыжжиты поновому? В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый - Цензор.НЕТ 3951
 показати весь коментар
 
 
с каких это пор кукла на ниточках стала чем то рулить??
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это наш Президент. А ваша свинья на ниточках -политический жмур.
 показати весь коментар
 
 
к сожалению, это и наш президент тоже. Марионетка олигарха - наш президент, дожились... спасибо медведчуку, фирташу, левочкину и бене.
 показати весь коментар
 
 
До речі, цей персонаж - У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 7623 Ларик Гор сьогодні цілком серйозно вимагав від адміна форуму - прибрати мій коментар через те, що я принижував "його ПрезЕдента", змінивши прізвище на Узеленського У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 9024
 показати весь коментар
 
...а самое большое спасибо - дебилам ларикам... У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 4015
 показати весь коментар
 
ну что вы, откуда сейчас порохоботам взяться? нам в содержании отказали из-за проигрыша ЕС на выборах.

Это все пишет нарид. Привыкайте.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как и все 8-процентные У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 699
 показати весь коментар
 
 
"В США возникла настороженность в оценках действий новой власти Украины, - Чалый" - Чалому 49 лет, переживает чтобы его не люстрировали. Настороженность то ерунда, главное чтобы не озабоченность.
 показати весь коментар
 
 
да у него-то жизнь уже удалась. ему посрать на то что его снимут - посол - должность не вечная. НАМ что с этим говнищем зеленым делать?
 показати весь коментар
 
 
Не скулите, порохоботы, - надоели до невозможности.
Смиритесь и начните, наконец, работать, а не доить народ.
 показати весь коментар
 
 
"людей, которые были на Майдане, воевали в АТО, ветеранов, пришедших на государственные должности в трудные времена" в утвореній пєдрою системі були одиниці, бо їх туди не брали саме через їх участь в Майдані і війні. Ті з них, хто був не липовий і совісний, більшістю позвільнялись або їх позвільняли. Одиниці з парламентарів, як Парасюк, Семенченко, самі не висували своїх кандидатур на виборах.
 показати весь коментар
 
 
Парасюку и Семенченко место было не во вру а на нарах.

Причем давно - парасюку с Майдана, где он был провокатором - заводилой, а Семенченко - с Илловайска и потом Дебальцево, где в последнем случае но открыл врагу пути отхода наших ребят. Подонок, что еще сказать.
 показати весь коментар
 
 
Соєві захвилювалися, підключили Чалого. Чисто дипломатичний вивих".... к некоторым шагам некоторых американських товарищей..."
 показати весь коментар
 
 
ну что вы, откуда сейчас порохоботам взяться? нам в содержании отказали из-за проигрыша ЕС на выборах.

Это все пишет нарид. Привыкайте.
 показати весь коментар
 
 
тот случай, когда в США лучше понимают происходящее в Украине, чем большинство нарида в самой Украине.

Янукович им был лучше за Порошенко - хавайте теперь зеленую соплю.
 показати весь коментар
 
 
Проклят твой преступник порошенко до 4 поколения.
 показати весь коментар
 
 
А Інокєнтій не платить податки терористам як коє хто.
 показати весь коментар
 
Очередная болтовня лузера-порохобота. У кого бачення існує? Конкретно?
 показати весь коментар
 
 
Туточки слуги наріда живуть і навчаються в Трускавці:
У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 8234
 показати весь коментар
 
Прахвессори що роблять помилки у тексті нічому не навчать.
У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 3889
 показати весь коментар
 
 
порося за 500000долларов. отдых себе любимому на Мальдивах устраивал или ты забыл?
 показати весь коментар
 
 
Дык за свои деньги устраивал, в отличии от зепрездобольной закоМАНДЫ, которые обучаются за народные. А тебя, кацап 123, до сих пор жаба давит, что ты не можешь позволить себе отдохнуть не то что за 500 килобаков, но и за 5 к. У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий - Цензор.НЕТ 2461
 показати весь коментар
 
 
больше настораживает этот диверсант чалый из банды свынохряка
 показати весь коментар
 
 
Чалый это тот, который раздал взятки для всего одного фото Трампа с Порошенко? Во это действительно настороженность.
 показати весь коментар
 
 
Чалый - человек порошенко.
Что он еще будет петь по поводу люстрации?!
Это же Зеленский на святое покушается - на порошенко!а он же - герой Майдана! На тракторе там ездил!
 показати весь коментар
 
 
Пока Зеленский все на 99% делает правильно, воют те у кого место у кормушки зашаталось.
 показати весь коментар
 
 
Изгнанный Чалый пытается обратить на себя внимание. Это же надо! Всё было спокойно в США. И вдруг, внезапно, все забеспокоились, насторожились. А все из-за чего? Да из-за Чалого же! Может оставить его на прежнем месте? И нам хорошо, и Штаты расслабятся.
 показати весь коментар
 
посмотрите в ютубе; шаман воин идёт на москву
 показати весь коментар
 
Чалый отчаливает от берегов Америки в родной Урюпинск. И по этому поводу решил подгадить Зеленскому. Но это было в последний раз...
 показати весь коментар
 
 
Трамп: «Шо-то я, твою мать, насторожен действиями, твою мать, Зеленского. Он же ж, твою мать, Чалого турнул. А на фоне, твою мать, того Лысого Жбана я - Бред Пит, твою мать».
 показати весь коментар
 
Чалый, давай отчаливай в Украину, пора отчет писать о проделанной работе, а не сочинять небылицы...гос депу насрать на Петю и его подельников...а люстрация важна как предохранитель чтоб избавить Украину от всякой мерзости!
 показати весь коментар
 
Ця люстрація - маячня сивої кобили. Ніхто її робити не буде. Хтось з оточення Вовіка брякнув не подумавши, а Чалий - рад старатись, шкодить перед відставкою.
 показати весь коментар
 
 
Вот пердаки рванули у 73 процентных зебилоботов! Подгорает нехило!!!
Вон их сколько, болезных, в этой ветке отписалось.
 показати весь коментар
 
В ЄС стурбованість, а в США настороженість, так і живем
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору