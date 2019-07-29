 У США виникла настороженість в оцінках дій нової влади України, - Чалий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" посол України в США Валерій Чалий, який найближчим часом завершить свою місію у Вашингтоні.

"Тут (у США. – Ред.) існує таке бачення, що результати виборів в Україні, перемога нового президента Володимира Зеленського з переважною підтримкою українців дали нове вікно можливостей для швидкого просування спільних ініціатив. Після того, як правляча партія отримала великий мандат довіри, з'явилися сподівання, що можна досягти швидких результатів з огляду на монопольний по суті контроль президента над парламентом і урядом", - зазначив посол у відповідь на запитання, як у США оцінюють політичні зміни в Україні.

Однак, за його словами, у Вашингтоні почали звертати більшу увагу не стільки на форму, скільки на підходи нової української влади. "Якщо до форми є великий ентузіазм у США, то до деяких конкретних кроків з’явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках. Тому завдання влади й дипломатії в США – зняти цю настороженість", - підкреслив дипломат.

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За його словами, одним із моментів, що викликали таку реакцію, було внесення законопроєкту про нову люстрацію.

"Тут це фактично сприйняли як люстрацію людей, які були на Майдані, воювали в АТО, ветеранів, які прийшли на державні посади у важкі часи, а не тільки корумпованих політиків та чиновників", - уточнив Чалий.

Він зауважив, що в Сполучених Штатах "добре пам'ятають авторитарний режим Януковича, й дуже насторожено сприймають безпідставні атаки на тих, хто зупинив агресію Росії і, по суті, зберіг цілісність України у важкі часи".

Для того, щоб зняти таку настороженість, необхідні відповідні дії та меседжі з боку Президента України, Верховної Ради й уряду, зазначив дипломат. "Сподіваюсь, цьому сприятимуть подальші інтенсивні контакти на різних рівнях. Чим більше контактів і зустрічей, тим краще пояснювати ситуацію й формувати спільні дії", - підкреслив посол.