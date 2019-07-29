 Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив співвласник компанії "Молочний альянс" Олександр Деркач, інформує Цензор.НЕТ.
"На полиці магазину вже не українські виробники конкурують між собою, а голландські з польськими. У першому півріччі в Україні вироблено 25 тис. тонн сирів, а імпорту завезено 5,8. Минулого року він (імпорт. - Ред.) зріс на 37 відсотків за рік, а цього вже на 55", - пише бізнесмен.
За словами Деркача, вартість молочної сировини в Україні від початку року зросла на 11% і вже перевищує аналогічну в Європі.
"Наш ринок відкритий усім вітрам. Його ніхто і не думає захищати. Скажіть, як можна конкурувати за ціною з польським і голландським фермером. Якщо він сидить на державних субсидіях. Це 20 відсотків бюджету ЄС. Понад 30 млрд євро. Фактично все молоко, яке в Європі надходить на переробку, в тому чи іншому вигляді, дотується державою", - йдеться в повідомленні.
Співвласник "Молочного альянсу" зазначає, що в таких умовах українські виробники молока не витримають конкуренції і будуть скорочувати поголів'я корів. Що призведе до зростання цін на молочну продукцію.
"Якщо держава не зверне увагу на цю проблему, то ми ризикуємо втратити тваринництво в країні", - заявляє Деркач.
И еще, почему этот бизнесмен не говорит о снижении налогов для бизнеса, а акцентирует внимание на господачках, дотациях?))
Но при этом колбаса в Украине хуже, чем в Германии.
И чтобы два раза не вставать - еще обилие фруктов со всего мира, но так как везут издалека, то чем-то пичкают, в результате выглядят очень красиво, но на вкус так себе.
ПОТОМ ЕЩЕ РАЗВЕДУТ ПОТОМУ НАШЕ УКРАИНСКОЕ МОЛОКО ЕЩЕ и КАЧЕСТВОМ ХУЖЕ ЕВРОПЕЙСКОГО!!!
КРОМЕ ТОГО ЕВРОПЕЙЦЫ МНОГО ТЕРЯЮТ ЗА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДОСТАВКИ
ЕЩЕ и НА ТАМОЖНЕ ПЛАТЯТ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ
Украинцы переплачивают за молоко из-за самой высокой в Европе ставки НДС
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/9/641425/
ОБНАГЛЕЛИ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХОТЯТ ИМЕТЬ КАК и РАНЬШЕ СВЕРХ ПРИБЫЛИ
НО ТЕПЕРЕШНИЙ РЫНОК ПРИВОДИТ ИХ В ПОРЯДОК!!!
И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ДЛЯ НАШИХ УКРАИНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Не знаю. Але я ліпше заплачу 400-500 гривень за кіля, але куплю по 150-200 грамів 4-5-6-ти різних крафтових сирів - дякуючи Богу під Одесою є декілька файних виробників такого сиру. Так я точно знаю, що цей сир вистоювався по 5-8 місяців.
І от коли Ви спробуєте цей сир, Ви зрозумієте, що справжній сир - це не їжа, це вишуканий десерт, яким насолоджуються с келихом доброго вина або кон"яка, і фруктами після їжі.
А те, що в супермаркетах - ще щось, що досить віддалено нагадує сир, але насправді їм не є!
Массовый(не эксклюзивный) сыр камамбер производства Германии или Франции упаковка 125 грамм стоит там в рознице 75 центов - 22 гривны приблизительно. Думаю, оптом намного дешевле. В Сельпо такой сыр продают по 60 грн. Это при ЗСТ с ЕС. Такая-же ситуация с косметикой, бытовой химией, всякими конд. изделиями, пивом, и многим другим. Как немцы могут продавать массовое пиво по тех-же 75 центов за бутылку, а у нас оно в 2-3 раза дороже, и продается под видом элитного?
Лично я покупаю только отечественный СЫР от известного проиводителя "Ш*****".
2 - маскуючи під справжній сир , свої "сирні продукти" , так само як обзиваючи спреди маслом , вони просто користуються тим , що сис-ма захисту споживачів у нас просто не працює !