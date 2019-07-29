EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  6510  220
Все про:імпорт (96) молоко (10) сир (9) Деркач Олександр (2)

 Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач

В Україні зростає імпорт сирів із країн ЄС, витісняючи продукцію українських підприємств. Причина такої ситуації - висока вартість вітчизняної молочної сировини.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив співвласник компанії "Молочний альянс" Олександр Деркач, інформує Цензор.НЕТ.

"На полиці магазину вже не українські виробники конкурують між собою, а голландські з польськими. У першому півріччі в Україні вироблено 25 тис. тонн сирів, а імпорту завезено 5,8. Минулого року він (імпорт. - Ред.) зріс на 37 відсотків за рік, а цього вже на 55", - пише бізнесмен.

За словами Деркача, вартість молочної сировини в Україні від початку року зросла на 11% і вже перевищує аналогічну в Європі.

"Наш ринок відкритий усім вітрам. Його ніхто і не думає захищати. Скажіть, як можна конкурувати за ціною з польським і голландським фермером. Якщо він сидить на державних субсидіях. Це 20 відсотків бюджету ЄС. Понад 30 млрд євро. Фактично все молоко, яке в Європі надходить на переробку, в тому чи іншому вигляді, дотується державою", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Українець намагався ввезти до Словаччини півтори тонни контрабандного сиру вартістю 60 000 євро

Співвласник "Молочного альянсу" зазначає, що в таких умовах українські виробники молока не витримають конкуренції і будуть скорочувати поголів'я корів. Що призведе до зростання цін на молочну продукцію.

"Якщо держава не зверне увагу на цю проблему, то ми ризикуємо втратити тваринництво в країні", - заявляє Деркач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО почав виробництво швейцарського сиру в наймолодшій німецькій колонії України. ФОТОрепортаж

Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник Молочного альянсу Деркач 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140171
 
 
 Топ коментарі
 
больше цены надо поднимать на свою продукцию, тогда вы вообще будете вне конкуренции
 показати весь коментар
 
Добре , що люди потроху починають вже все розуміти - всі ці Деркачі-Косюки просто звикли до надприбутків у своїй монопольній системі , а коли починається реальна конкуренція - вони починають верещати ! Украинские производители молока не выдерживают конкуренцию с европейскими, мы рискуем потерять животноводство, - совладелец "Молочного альянса" Деркач - Цензор.НЕТ 4789
 показати весь коментар
 
Жадные твари, закупают в селах молоко за копейки, бадяжат как только могут и отправляют в магазины с накруткой раз в 7 от закупаемого.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ну так защитите наших производителей молока от перекупщиков и посредников. Может подействует. Ну, это если захотеть.
 показати весь коментар
 
 
Не хрен гадость клепать,часто и густо скуповывают просроченные сырки и делают из них новые а за колбасу я их бы вешал.
 показати весь коментар
 
До речі, а подивіться, почім бабусі продають своє чудове домашнє молоко на базарах. Саме не перекупники в Києві, а бабусі в маленьких містах. Там за 30-40 грн можна 3-літрову банку купити. І це буде справжнє густе і жирне молоко, а не розбавлене фуфло!
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно, какая з/п у голландского рабочего фермы (или рабочего молокозавода) и сравнить с з/п украинского рабочего))

И еще, почему этот бизнесмен не говорит о снижении налогов для бизнеса, а акцентирует внимание на господачках, дотациях?))
 показати весь коментар
 
 
Потому, что налогов они и так с помощью разных схем и офшоров платят минимальный минимум Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач - Цензор.НЕТ 2453.
 показати весь коментар
 
Нехай не ниє, у них суперприбутки, нехай продасть яхту, 10 квартир, і з брабуса чи бентлі пересяде хоча б на Санта Фе!
 показати весь коментар
 
 
На самом деле, украинская молочка в 100 раз вкуснее, чем немецкая. И натуральнее, без кучи всяких красителей и консервантов, которые добавляют, чтобы успеть сбыть товар. В Германии можно забыть о нормальном молоке, твороге, кефире. Те же йогурты Актимель - в Украине и в Германии - несравнимы, наши намного лучше. Твердые сыры, правда, намного вкуснее - но это все.
 показати весь коментар
 
не знаю как у вас(не пил в германии) а вот польское молоко сметану йогурты ел - лучше и дешевле украинских в несколько раз!
 показати весь коментар
 
 
Ты у нас когда последний раз была? Если лет 10-15 назад, то ситуация с продуктами сильно изменилась.
 показати весь коментар
 
я часто бываю дома - не нужно ходить в период 10-15 лет назад, все равно украинское лучше, исключение - масло, бо если в Германии чел покупает сливочное масло, то без маргарина и прочих радостей типа соевых добавок. Масло сливочное стоит примерно 3 евро 200 г плюс минус. Мясо тоже лучше украинское, немецкое сильно пичкают гормонами и пр., кто ест дешевое мясо, быстро набирает вес. Мяср стоит от 4 евро за кг свинины до 8 евро, а за 50 евро можно купить 1 кг отменной вырезки (что очень дорого, далеко не всем по карману).Овощи - вообще не сравнить. Украинские овощи лучщие в мире. В Германии они все на один вкус, вернее, без вкуса и без запаха. Выращивают их часто без грунта, в воде - это такая новая технология. Есть и региональные овощи от фермера, эти ничего, но все равно украинские лучше.
Но при этом колбаса в Украине хуже, чем в Германии.
И чтобы два раза не вставать - еще обилие фруктов со всего мира, но так как везут издалека, то чем-то пичкают, в результате выглядят очень красиво, но на вкус так себе.
 показати весь коментар
 
ВОТ МРАЗЬ БРЕХЛИВАЯ Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач - Цензор.НЕТ 1904 Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач - Цензор.НЕТ 8345 И НЕ ГОВОРИТ ШО У КОЛХОЗНИКОВ ОНИ ЗАКУПАЮТ МОЛОКО ПОЧТИ ДАРОМ по 3.5 грн. за литр!!!

ПОТОМ ЕЩЕ РАЗВЕДУТ ПОТОМУ НАШЕ УКРАИНСКОЕ МОЛОКО ЕЩЕ и КАЧЕСТВОМ ХУЖЕ ЕВРОПЕЙСКОГО!!!

КРОМЕ ТОГО ЕВРОПЕЙЦЫ МНОГО ТЕРЯЮТ ЗА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДОСТАВКИ

ЕЩЕ и НА ТАМОЖНЕ ПЛАТЯТ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ

Украинцы переплачивают за молоко из-за самой высокой в Европе ставки НДС
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/9/641425/

ОБНАГЛЕЛИ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХОТЯТ ИМЕТЬ КАК и РАНЬШЕ СВЕРХ ПРИБЫЛИ

НО ТЕПЕРЕШНИЙ РЫНОК ПРИВОДИТ ИХ В ПОРЯДОК!!!

И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ДЛЯ НАШИХ УКРАИНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
 показати весь коментар
 
 
Останній місяць дивлюсь на полиці супермаркетів - там реально сортів 10 сира від трьох-чотирьох виробників, при цьому їхня якість набагато гірша, ніж рік чи два тому. Це така фішка - перестати поставляти сир на продаж, аби через пів року вийти з зовсім іншими цінами?
Не знаю. Але я ліпше заплачу 400-500 гривень за кіля, але куплю по 150-200 грамів 4-5-6-ти різних крафтових сирів - дякуючи Богу під Одесою є декілька файних виробників такого сиру. Так я точно знаю, що цей сир вистоювався по 5-8 місяців.
І от коли Ви спробуєте цей сир, Ви зрозумієте, що справжній сир - це не їжа, це вишуканий десерт, яким насолоджуються с келихом доброго вина або кон"яка, і фруктами після їжі.
А те, що в супермаркетах - ще щось, що досить віддалено нагадує сир, але насправді їм не є!
 показати весь коментар
 
 
Простой пример жадности этих дотациепросителей.
Массовый(не эксклюзивный) сыр камамбер производства Германии или Франции упаковка 125 грамм стоит там в рознице 75 центов - 22 гривны приблизительно. Думаю, оптом намного дешевле. В Сельпо такой сыр продают по 60 грн. Это при ЗСТ с ЕС. Такая-же ситуация с косметикой, бытовой химией, всякими конд. изделиями, пивом, и многим другим. Как немцы могут продавать массовое пиво по тех-же 75 центов за бутылку, а у нас оно в 2-3 раза дороже, и продается под видом элитного?
 показати весь коментар
 
 
ДЕБИЛЫ ! Если не можете субсидировать отечественного производителя, то введите пошлины на импорт. Казна будет в плюсе, а не в минусе! Иностранные производители будут отдавать свои субсидии нам, в виде пошлин.
 показати весь коментар
 
пусть для начала "отечественный производитель" научится делать качественную продукцию, а не то фуфло, что он нам втюхивает за баснословные деньги!
 показати весь коментар
 
 
отечественный покупатель (73%) хочет купить подешевле, поэтому фермеры производят суррогат, называемый "сырный продукт", который пользуется спросом у 73% покупателей.

Лично я покупаю только отечественный СЫР от известного проиводителя "Ш*****".
 показати весь коментар
 
1 - "сирний продукт" виробляють не фермери , а великі молокопереробні підприємства
2 - маскуючи під справжній сир , свої "сирні продукти" , так само як обзиваючи спреди маслом , вони просто користуються тим , що сис-ма захисту споживачів у нас просто не працює !
 показати весь коментар
 
 
"фермеры производят суррогат"_____________может по этому в украинской "колбасе" на проч отсутствует мясо, а в молочных продуктах молоко заменили пальмовым маслом? у тебя не точная информация - "купить подешевле" хотят 100% людей и это естественно!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору