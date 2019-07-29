 Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив співвласник компанії "Молочний альянс" Олександр Деркач, інформує Цензор.НЕТ.

"На полиці магазину вже не українські виробники конкурують між собою, а голландські з польськими. У першому півріччі в Україні вироблено 25 тис. тонн сирів, а імпорту завезено 5,8. Минулого року він (імпорт. - Ред.) зріс на 37 відсотків за рік, а цього вже на 55", - пише бізнесмен.

За словами Деркача, вартість молочної сировини в Україні від початку року зросла на 11% і вже перевищує аналогічну в Європі.

"Наш ринок відкритий усім вітрам. Його ніхто і не думає захищати. Скажіть, як можна конкурувати за ціною з польським і голландським фермером. Якщо він сидить на державних субсидіях. Це 20 відсотків бюджету ЄС. Понад 30 млрд євро. Фактично все молоко, яке в Європі надходить на переробку, в тому чи іншому вигляді, дотується державою", - йдеться в повідомленні.

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Співвласник "Молочного альянсу" зазначає, що в таких умовах українські виробники молока не витримають конкуренції і будуть скорочувати поголів'я корів. Що призведе до зростання цін на молочну продукцію.

"Якщо держава не зверне увагу на цю проблему, то ми ризикуємо втратити тваринництво в країні", - заявляє Деркач.

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