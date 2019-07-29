 Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, ми ризикуємо втратити тваринництво, - співвласник "Молочного альянсу" Деркач

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив співвласник компанії "Молочний альянс" Олександр Деркач, інформує Цензор.НЕТ.
"На полиці магазину вже не українські виробники конкурують між собою, а голландські з польськими. У першому півріччі в Україні вироблено 25 тис. тонн сирів, а імпорту завезено 5,8. Минулого року він (імпорт. - Ред.) зріс на 37 відсотків за рік, а цього вже на 55", - пише бізнесмен.
За словами Деркача, вартість молочної сировини в Україні від початку року зросла на 11% і вже перевищує аналогічну в Європі.
"Наш ринок відкритий усім вітрам. Його ніхто і не думає захищати. Скажіть, як можна конкурувати за ціною з польським і голландським фермером. Якщо він сидить на державних субсидіях. Це 20 відсотків бюджету ЄС. Понад 30 млрд євро. Фактично все молоко, яке в Європі надходить на переробку, в тому чи іншому вигляді, дотується державою", - йдеться в повідомленні.
Співвласник "Молочного альянсу" зазначає, що в таких умовах українські виробники молока не витримають конкуренції і будуть скорочувати поголів'я корів. Що призведе до зростання цін на молочну продукцію.
"Якщо держава не зверне увагу на цю проблему, то ми ризикуємо втратити тваринництво в країні", - заявляє Деркач.
нас100% - монополисты, монополистики и их шестерки с "бубновым интересом"
нас должно заботить "цена-качество" товара, политуслуг и тд.
Рынок РФ закрыт, в ЕС всё сельское хозяйство датируется сотнями миллиардов евро, как из фондов ЕС так и местным правительством. И таким не хитрым способом, себестоимость в разы меньше чем в Украине, а захваченный 40 миллионный рынок Украины, приносит огромные прибыли ЕС.
На продукцию ЕС в Украину нету никаких квот, а вот наоборот есть. Вас нае....ли как лохов последних.
І так, для довідки: року з 2016 Україна стала експортером пшениці №1 в країни Європи. І експортером курятини №1, і експортером соняшникової олії №1, а ще меду, горіхів, різних ягід...
А проблєми це дійсно виробників молока - які не бажають об'єднуватись в молочні кооперативи , а головне - не здатні вимагати підвищення закупівельних цін на свою продукцію !
А сколько зарабатывают перевозчики молока? Признайтесь, что затраты на содержание коров несоизмеримо больше, чем затраты на перевозку молока, а получают монополисты-перевозчики больше, чем производители молока. За что?
Расскажите, какова доля высоких зарплат холдинга в цене сыра, а не про 1 гривну за 1 литр.
"Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать". А холдинги для чего создаются? Открою Вам тайну: для удержания (холд - по англ.- держать) выгодных условий всем участникам в цепочке производства молока. Не будет государство дотировать вашу деятельность, не ждите, а снижайте аппетиты. Для начала у перевозчиков.
хотять ламборджини, прямо сийчас
я например в маркете покупаю молоко 22-25 грн /0,9 -1,0 л.
Заводы закупают молоко, дешевле негазованой воды.
ну не выдерживают-
земля-бесплатно, трава для коровий-бесплатно,
зарплата - почти бесплатно...
полубесплатно все, по сравнению с итал зарплатой выше в 10 раз=2000евро в месяц.
и усеравно не выдерживают..
енто еще не учитывая, что молока там нету, а вместо молока так - одна пальма африканская...
ахахаха
Ну, а что, всякие там косюки с деркачами смотрят, что тот же ахметов или другие собственники энергоресурсов подняли цены до заоблачных высот, народ без субсидий их вообще не тянет.
Смотрят, а после поднятия этих цен на коммунальные народ все еще живой!
Вот, думают, надо и сельхозпроиводителям придумать что-то для супер обогащения и поднять цены, сделать такой себе роттердамчик с плюсом.
А почему нет, если народ все это терпит?
Цьогоріч , в Україні , буде не врожай картоплі - але дефіциту не буде - Польща і Туреччина нам завезуть її скільки завгодно !
це - як приклад локальної жадібності , в окремому регіоні ...
не надо и с молоком заморачиваться, правда, соевые ?
Без дотацый из бюджета никакой бизнес в Укравине не возможен!