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 Політика України
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Все про:Кабмін (2971) Тимошенко_Кирило (4)

 У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко вважає, що в сформованому після парламентських виборів новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді і спорту та інформаційної політики.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія - йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики", - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі".

"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати тільки верхній кубик. Гуманітарна політика - це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗМІ монополій допускати не можна, це має бути ринок, - заступник голови Офісу президента Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140168
 
 
 Топ коментарі
 
коли ж вони, підзебільні, перестануть базікати; і коли зебіл оприлюднить свою програму діяльності та стратегічну мету своєї зеко/манди?
Бо один з них щось вякає; а інший - "я вам ничего не обещал"...
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Земистспорткульт))) - большевики однако))
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мамарандум зепутатов видели? нате. Договор с дьяволом имел меньше ограничений

У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7782
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коли ж вони, підзебільні, перестануть базікати; і коли зебіл оприлюднить свою програму діяльності та стратегічну мету своєї зеко/манди?
Бо один з них щось вякає; а інший - "я вам ничего не обещал"...
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Аа вона в нього є, та програма? Він тільки обіцянками годує, а лохторат зебілів досі на це ведеться...
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Земистспорткульт))) - большевики однако))
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Не дай Бог! Я даже свою должность- иначе как "чиф"- не называю. Ненавижу вот такие аббревиатуры.
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Тимошенки как-то обильно пошли... косяками. И последние из них, почему-то всё больше мужики. Один- аферист понятный, на выборах Президента, в первом туре, второй пока- непонятен, но есть чуйка: они оба- одной тёте, однофамилице- в подметки не сгодятся. Такая вот у нас тётя, о которой можно болтать всё что угодно... но она таки- Уникум.
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еще одно новое?! Кого на этот раз трудоустраивать будете
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02.11.2014 Бендукидзе о реформах власти: У пациента оторвана голова, а родню волнует, что подумают соседи
Экс-министр экономики Грузии и советник президента Порошенко Каха Бендукидзе сравнил реформы в Украине с "пациентом, у которого отваливается голова" и выразил уверенность что власть в Украине не заинтересована всерьез в дерегуляции экономики и сокращении госаапарата.

17.12.2014 Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.
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Я, пять лет назад, сказал тоже самое, своему капитану-пакистанцу, редчайшей умнице, кстати и гражданину Канады. О искренне и продолжительно смеялся. А отсмеявшись, поведал мне, как в Пакистане, одно село, в котором проживала его родня, стерло с лица земли звено штурмовиков ВВС Пакистана. Просто заплатил человек, который немедленно стал Уважаемым человеком. А мой капитан после этого- немедленно эмигрировал.
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У вас флажок интересный
и судя по тексту это не прокси. Да и знаки препинания говорят, что Вы о них знаете. Т.е. среднее образование до 1985 года.
Как там король Сергей Фануэльевич Котов-Дарти?
Приезжает ли в Гану?
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Отвечаю честно: понятия не имею. Знаю только, что без доброй воли Президента Республики Гана, господина Нана Акуфо-Аддо, даже чувак, который мне нравится, ибо там есть что-то о котах- сюда не попадет. Это- гарантия.
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А почему кабмин? Переименовать в Нью офис лиги смеха.
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вообще "кабинет" это анахронизм и вообще - не кульно и не трендово.
предлагаю "опенспейс"
а министров переименовать в "ковокеров".
будет "опенспейс ковокеров Украинцы"
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мамарандум зепутатов видели? нате. Договор с дьяволом имел меньше ограничений

У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7782
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Я тебя ненавижу, ты знаешь. но... тут ты жестко прав. Этот Пункт 4 говорит обо всём. И даже- более.
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бідні стецькі.. тепер справді будуть бідні У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1061
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Пан Тимошенко (Кірілл У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4766 ), балабонив, балабонив - так нічого і не сказав. Про те, що в них щось там "сейчас нарабатывается" вже слухати остогидло. Хоч би для різноманіття пробалабонив - ким "нарабатывается" - ну хоч би одне прізвище....Є підозра, що аж цілу стратегію після аж тижневого навчання "нарабатывает" отой звіринець, що вони нахапали з вулиці....У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4766
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Шановні редактори! Звільніть вашого перекладача з української на мокшанську. Там слово появиться пишеться без м'якого знаку...
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Уже. Не просто уволили, а замочили. Ему было больно. Меня попросили сообщить тебе, что последние его слова были: Джерри... потом-была пауза... на и последний выдох: Ли-и-и-и-и... Доволен?
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Не смішно, якщо ти вже робиш якусь роботу, то робити її слід добре.
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Тут- не возразить. Однако... оставьте надежды, ладно?
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