 У новому Кабміні може з'явитися об'єднане міністерство з гуманітарної політики, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія - йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики", - сказав Тимошенко.
Він зазначив, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі".
"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика і може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати тільки верхній кубик. Гуманітарна політика - це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми думаємо, що необхідно об'єднати ці міністерства", - пояснив він.
Бо один з них щось вякає; а інший - "я вам ничего не обещал"...
Экс-министр экономики Грузии и советник президента Порошенко Каха Бендукидзе сравнил реформы в Украине с "пациентом, у которого отваливается голова" и выразил уверенность что власть в Украине не заинтересована всерьез в дерегуляции экономики и сокращении госаапарата.
17.12.2014 Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.
и судя по тексту это не прокси. Да и знаки препинания говорят, что Вы о них знаете. Т.е. среднее образование до 1985 года.
Как там король Сергей Фануэльевич Котов-Дарти?
Приезжает ли в Гану?
предлагаю "опенспейс"
а министров переименовать в "ковокеров".
будет "опенспейс ковокеров Украинцы"