 Політв'язню Карпюку не віддають єдину за рік посилку з продуктами, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомив адвокат політв'язня Олексій Барановський.

"Мій довіритель надіслав листа, у якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому", - сказав він.

За словами адвоката, формальним приводом стала надмірна вага, проте це спірне питання.

"Минулого року до Правил внутрішнього розпорядку виправних установ РФ було внесено низку змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Ліміт у 20 кг, який діяв раніше, скасували", - пояснив адвокат.

Барановський розповів, що за погодженням з Карпюком, він підготував ​​27-кілограмову посилку, що складалася здебільшого з кави, сигарет і чорного шоколаду, при цьому, як наголосив адвокат, його підзахисний погоджував вагу відправлення з чиновниками з керівництва колонії.

"Однак згідно з поштовим трекером "адресат відмовився від отримання", адресат у цьому випадку - це Тюрма-2 - "Владимирский централ", де утримують Миколу Карпюка. У листі мій підзахисний прямо не говорить, чому тюремна установа не прийняла для нього посилку, вказуючи лише, що "когось грудна "жаба" душить надміру", - зазначив адвокат.

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Він додав, що ситуація ще більше засмучує, оскільки відповідно до режиму відбування покарання, Карпюку дозволена лише одна посилка на рік, та й ту не хочуть приймати. У зв'язку з цим Барановський подав скаргу в Управління з відбування покарань у Володимирській області та прокуратуру, що наглядає за тюремними установами.

За словами Олексія Барановського це не єдина скарга на умови утримання, яку він чув від Миколи Карпюка.

"Він не любить скаржитися, і стоїчно переносить всі тяготи позбавлення волі, але деякі речі навіть для такого спартанця, як Карпюк вже занадто, - каже адвокат. - Уже місяць він знову не отримує газети за передплатою, в тому числі "Нову газету". Щодо цього я звернувся до Ради з прав людини (РПЛ) при Президентові РФ - до Андрія Бабушкіна. Після його візиту в Т-2 минулого року газети тривалий час видавали справно, і ось знову щось зламалося".

За словами адвоката, Андрій Бабушкін вже подзвонив щодо цього питання в регіональне тюремне відомство і є надія, що ситуація з пресою виправиться.

Крім того, Микола Карпюк скаржиться на репертуар радіоточки, яка грає в його тюремному корпусі.

"Він скаржиться на радіо "Дичина-FM", репертуар якого викликає в нього суїцидальні думки. Помножте це все на невидачу газет, відмову в отриманні посилки і зрозумієте, що психологічний стан мого підзахисного зараз далеко не найкращий", - підсумував Олексій Барановський і додав, що звернувся з проханням до начальника в'язниці змінити радіостанцію, яку змушені прослуховувати в денний час ув'язнені Т-2.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.