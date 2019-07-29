 Польща ініціює створення в ООН посади спецпредставника з питань України, - Чапутович

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.
"У нас є певна динамічність щодо політичного процесу в Україні. Ми підтримуємо зусилля президента Володимира Зеленського та його партії стосовно реформування держави й забезпечення миру", - заявив Чапутович.
Глава польського МЗС додав, що ідея про заснування в ООН посади спеціального представника з питань Україні поки що не була ухвалена, але дискусія про це триває.
"Нормандський формат не приніс задовільних результатів щодо вирішення війни на Донбасі. Росія не виконує Мінські домовленості. Можливо, варто задуматися над пропозицією президента України, щоб розширити формат, наприклад, запросивши туди США та Велику Британію. Це може бути хорошим рішенням", - підсумував він.
В июне этого года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК), известная как «Щит», сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников погибших россиян и анонимные источники.
По информации издания, 15 июня бойцы с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» выдвинулись на место подрыва автомобиля и подверглись минометному обстрелу. В Сирии они охраняли объекты российского АО «Стройтрансгаз», пишет газета.
Журналистам «Новой» удалось выяснить имена двоих из них и выйти на их родственников в России: один из убитых родился в Перми, другой родом из Хакасии. Оба с 2014 года воевали на стороне непризнанной Луганской народной республики, а затем работали на так называемую ЧВК Вагнера.
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Родственники одного из погибших рассказали, что его тело привезли из Сирии в цинковом гробу со справкой о смерти на арабском языке и ее переводом на русский с печатью «войсковой части полевая почта 23944». Этот адрес, согласно открытым источникам, связан с группировкой Вооруженных сил России в Сирии.
О ЧВК «Щит» СМИ впервые сообщили в 2018 году. Достоверно неизвестно, кто стоит за этой организацией, соотнести с ней какое-либо юридическое лицо журналистам также не удалось.
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