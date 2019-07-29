 Польща ініціює створення в ООН посади спецпредставника з питань України, - Чапутович

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

"У нас є певна динамічність щодо політичного процесу в Україні. Ми підтримуємо зусилля президента Володимира Зеленського та його партії стосовно реформування держави й забезпечення миру", - заявив Чапутович.

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Глава польського МЗС додав, що ідея про заснування в ООН посади спеціального представника з питань Україні поки що не була ухвалена, але дискусія про це триває.

"Нормандський формат не приніс задовільних результатів щодо вирішення війни на Донбасі. Росія не виконує Мінські домовленості. Можливо, варто задуматися над пропозицією президента України, щоб розширити формат, наприклад, запросивши туди США та Велику Британію. Це може бути хорошим рішенням", - підсумував він.